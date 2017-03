Κανείς, ποτέ, δεν θα αγγίξει αυτό το τρολάρισμα των LA Galaxy

Ο Κολομβιανός Diego Chara χάρισε τη νίκη στους Portland Timbers στην έδρα των LA Galaxy το βράδυ της Δευτέρας (13/3) με γκολ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά στην ιστορία θα μείνει για τα δύο διαδοχικά θέατρα που ξεγέλασαν τον διαιτητή και κόστισαν την αποβολή στον αμυντικό των γηπεδούχων, Jelle van Damme (καμία σχέση με τον Jean Claude λογικά).

Εκτός από τον οργισμένο Βέλγο αμυντικό, τα νεύρα του με τον Chara είχε και το social media department των Galaxy. Το ευτυχές για όλους είναι ότι τα συγκεκριμένα νεύρα εκφράστηκαν δημιουργικά. Με ένα βίντεο που στέλνει τον Chara στο διάστημα, σε άγνωστες χωροχρονικές διαστάσεις, πρακτικά παντού.

Γιατί ο Diego Chara ακόμα πέφτει.

are we doing this right? ☄️ #shootingstars #memes pic.twitter.com/8wds3Wnop8