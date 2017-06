Οι αγγλικές εκλογές μας χάρισαν το χειρότερο high five στην ιστορία

Έγιναν πραγματάκια στις αγγλικές εκλογές. Όχι, δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι η πρωθυπουργός, Theresa May, είδε το ποσοστό της να ψαλιδίζεται και τις έδρες του Συντηρητικού κόμματος να μειώνονται δραματικά, αυτά βρίσκονται άλλωστε στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης ήδη από χθες το βράδυ.

Έγιναν κι άλλα πράγματα στα οποία αξίζει να εστιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, είδαμε το χειρότερο, το πιο άβολο high five που έχουμε ζήσει ποτέ στη ζωντανή τηλεόραση, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον αρχηγό των Εργατικών, Jeremy Corbyn. Ξεκίνα να αισθάνεσαι άσχημα από τώρα, πάρε μια ανάσα και δες το:

Ας αφήσουμε τώρα ένα λεπτό να περάσει για να συνειδητοποιήσεις τι είδες.

Έτοιμος; ΟΚ, πάρε λίγο χρόνο ακόμα.

Συνεχίζουμε. Χθες είχαμε και τη δικαίωση ενός ιστορικού πολιτικού της Βρετανίας και μάλιστα ολόκληρου Λόρδου. Ο Λόρδος Buckethead, ο οποίος είχε βάλει ξανά υποψηφιότητα το 1987, κατάφερε να συγκεντρώσει 249 ψήφους, κάτι που προκάλεσε αυτή την υπέροχη αντίδραση της -γενικότερα σε σοκ χθες- May:

Και τις ακόμη πιο υπέροχες αντιδράσεις του Twitter:

Ο ίδιος ο Λόρδος Buckethead πάντως, ο οποίος δηλώνει διαγαλαξιακός λόρδος του διαστήματος που του αρέσει να κατακτά πλανήτες, πανηγύρισε τη στιγμή με νταμπ. Στηρίζουμε.

Morning! No, you didn't dream it. I stood on a stage with the Prime Minister of the United Kingdom. (And I did a dab). #anewdawnhasbroken pic.twitter.com/Qj4Gk2Fqzi