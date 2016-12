Οι χιονισμένοι δρόμοι του Μόντρεαλ έφτιαξαν το blooper video της χρονιάς

Ναι το ξέρω, όταν βλέπεις αυτοκίνητα να χάνουν τον έλεγχο, να βγαίνουν εκτός πορείας και να τρακάρουν μεταξύ τους, δεν πρέπει να γελάς.

Όμως ειλικρινά, προσπάθησε να δεις το παρακάτω βίντεο που παρουσιάζει το χάος που προκλήθηκε στους δρόμους του Μόντρεαλ απ' τον παγετό στους δρόμους κι αν δεν γελάσεις, ε δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ρομπότ:

City buses, police vehicle and salt truck collide on slippery roads in Montreal this morning. Submitted by Willem Shepherd. pic.twitter.com/1tXTnE37ew