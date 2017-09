Το βίντεο της έκλειψης μέσα από αεροπλάνο τα επισκιάζει όλα

Η έκλειψη ηλίου για την οποία τόσα ακούστηκαν και γράφτηκαν έγινε κανονικά χθες, ο πλανήτης τη γλίτωσε, όλοι μας είμαστε ακόμα εδώ και πλέον μπορούμε να θαυμάσουμε τις χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Κι εκεί που πιστεύαμε ότι τίποτα δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτό:

Someone was already on itpic.twitter.com/qkAwsM8OMe