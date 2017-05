Alexandra Daddario, το Baywatch δεν σε χωράει

Πάνε 4 ολόκληρα χρόνια από τότε που πάθαμε ψύχωση με την καλομαθημένη κόρη του ζεύγους επιτυχημένων Νεοϋορκέζων δικηγόρων, που πέρναγε τους χειμώνες της φορώντας την μπλε στολή του πιο ακριβού σχολείου θηλέων της πόλης (Brearley school) και τα καλοκαίρια της στην οικογενειακή έπαυλη στα Hamptons.

Tότε που η εκθαμβωτική (πρόσωπο αγγέλου, μάτια ιπτάμενοι δίσκοι, στήθος μπαζούκας) εγγονή γερουσιαστή, ήταν γνωστή μονάχα από τον ρόλο της ως συμπρωταγωνίστρια στα Percy Jackson (σ.σ. επίσης τα είχε για χρόνια με τον -6 χρόνια μικρότερό της- φλώρο πρωταγωνιστή, κάτι πραγματικά ακατανόητο).

Πολύ πριν δηλαδή, πίσω στο σωτήριο 2014, σπάσει το internet με την πρώτη και μοναδική γυμνόστηθη σκηνή στην καριέρα της, αυτή στο The True Detective.

Εκεί που έλυσε με μια μόνη κίνηση τις απορίες χρόνων για το αν το στήθος της είναι δυνατόν να είναι φυσικό (και όμως είναι) και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί την πιο κυριλο-σέξι ηθοποιό της γενιάς της (Σκέψου ότι μέχρι και ο Obama ζήτησε να δει το συγκεκριμένο επεισόδιο, με την Daddario να τουιτάρει 'ο πρόεδρος είδε το στήθος μου').

Βλέπεις η Alexandra, με την μπερδεμένη Iταλο-ιρλανδο-τσεχοσλοβάκικη καταγωγή, υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετικά προσεκτική/ σεμνή με την εικόνα της, κάνοντας φωτογραφήσεις μόνο σε περιοδικά τύπου In Style, Cosmopolitan και Vanity Fair (βλέπε εδώ).

Και, γενικώς, ποτέ δεν μας έπεισε ότι ανήκει σε εκείνο το είδος της λυσσασμένα φιλόδοξης στάρλετ που είναι πρόθυμη να κάνει τα πάντα για να προχωρήσει (πιο 'ακραίος' ρόλος της ήταν στο Hall Pass των αδελφών Φαρέλι και σε κάτι ταινίες τρόμου της σειράς).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη alexandra daddario (@alexandradaddario) στις Μάι 17, 2017, 3:34μμ PDT

Ίσως για αυτό καθυστέρησε τόσο στο να μπει πρώτο όνομα στη μαρκίζα. Κάτι που, για να συμβεί, χρειάστηκε την βοήθεια του the Rock, την κόρη του οποίου έπαιξε στο San Andreas (κάτι που θα επαναλάβει του χρόνου και στο No2) και ο οποίος την επέλεξε, προφανώς ως σύγχρονη Yasmine Bleeth, στην οποία και μοιάζει (αν και στην ταινία παίζει τη Summer) για τον στάβλο υπερφυσικών γυναικών του Baywatch.

Μπορεί το πόρισμα για το αν η ταινία είναι fun in the sun ή κάτι λιγότερο του αναμενόμενου να μην έχει βγει ακόμη, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η Daddariο είναι ένα όνομα που και πρέπει και προσεχώς θα σου καρφωθεί στον εγκέφαλο.

Για να καταλάβεις πόσο έχει ανέβει η μετοχή της, αρκεί να σου πω ότι έχει ήδη έξι ταινίες στα σκαριά (San Andreas, When we first met, We have always lives in the castle, the layover, Nomis) και αρκετές ακόμη προσφορές που συζητά.

Κάτι που σημαίνει ότι, λογικά, θα σταματήσει να δέχεται να φοράει τόσο μικρά τοπ και να 'υποκύπτει' στην κοινή απαίτηση κάθε σκηνοθέτη που είχε ποτέ, δηλαδή να την βάλει να τρέχει, να χοροπηδά και γενικώς να...κινείται.

'Ήταν στο Baywatch που έμαθα την αξία του σωστού σουτιέν προκειμένου τα στήθη να χοροπηδάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το slow mo τρέξιμο να είναι όπως πρέπει. Αλλιώς δείχνεις σαν χαζή'

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη alexandra daddario (@alexandradaddario) στις Μάι 25, 2017, 1:23μμ PDT

Όσον αφορά το κορμί των ονείρων, που είπαμε και στην εισαγωγή, αυτό είναι κάτι που η ίδια δήλωσε πως πρώτη φορά απέκτησε λόγω των εντατικών Baywatch προπονήσεων έξι φορές την εβδομάδα (μαζί με τον trainer του Zac Efron, με τον οποίο παίζει να έχει σχέση). Και, φυσικά, το γεγονός ότι σταμάτησε να τρώει σε καθημερινή βάση μισό κιλό παγωτό, όπως έκανε πριν πάρει τον ρόλο.

'Ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με το βάρος και πάντα πίστευα ότι είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά δεν είχα ιδέα. Έκανα για το Baywatch πρώτη φορά προπόνηση με βάρη, κάτι που δεν είχα δοκιμάσει ποτέ πριν. Είδα τεράστια διαφορά στο σώμα μου. Για πρώτη φορά απέκτησα μυς και κοιλιακούς'

Ενώ ο ίδιος ρόλος φέρεται να της έδωσε την ευκαιρία, όπως είπε σε μια από τις πολλές εμφανίσεις της αυτό τον καιρό σε late night shows (είναι αυτή που φέρει το βάρος του promotion), να 'Πάρω εκδίκηση από όλα τα αγόρια πίσω στο γυμνάσιο που με απέρριψαν. Ήμουν πλέον κορίτσι του Baywatch'

Κάτι που, προφανώς, δεν ισχύει. Αλλά το κορίτσι το είπε μια χαρά πιστευτά. Είδες που, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι και καλή ηθοποιός;

Στο τέλος της ημέρας το γεγονός ότι η Alexandra φαίνεται πλέον διατεθειμένη να παίξει φουλ το παιχνίδι της δημοσιότητας, κάνοντας δεξιά αριστερά προβοκατόρικες δηλώσεις και εκμεταλλευόμενη όλα όσα τόσο ξεδιάντροπα γενναιόδωρα της χάρισε η μαμά φύση, σημαίνει ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη από εκείνη. Και αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη.