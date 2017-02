O Vin Diesel τις προτιμά πάντα καυτές και τσαμπουκαλεμένες

Στην πραγματικότητα ο 49χρονος πρώην μπράβος (επίσης ευαίσθητος καλλιτέχνης που τον ανακάλυψε ο Spielberg να παίζει τον συμμορίτη στο Strays) είναι παντρεμένος -και φαινομενικά ευτυχισμένος και φουλ πιστός- από το 2007 με την εντυπωσιακή 33χρονη Μεξικανή μοντέλα Paloma Jimenez (την οποία αποκαλεί δικαίως 'πριγκίπισσα των Ίνκας') με την οποία έχει τρία παιδιά.

Ενώ η μοναδική επιβεβαιωμένη σχέση του στο παρελθόν υπήρξε αυτή με την -bisexual θυμίζω- Michelle Rodriguez την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στο πρώτο Fast and Furious (σχέση ζωής που έφτασε στο γάμο και εξελίχθηκε σε μπετον αρμέ φιλίας-με ή χωρίς benefits).

Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, απόδειξη για το αληθές του τίτλου, αφού τότε η Michelle ήταν απλώς ένα ταλαντούχο και τυχερό αλητάκι από τα γκέτο του New Jersey που δεν μάσαγε να αρχίσει στα μπουνίδια όποιον τολμούσε να την αντιμετωπίσει ως απλή γκόμενα και μπέρδευε ακόμη την οθόνη με την πραγματική ζωή.

Ενώ εξίσου σκληρό καρύδι (επίσης πιο kinky) υπήρξε και η λατρεμένη Asia Argento, με την οποία κάτι έπαιξε ανάμεσα σε εκείνη και τον Mark Sinclair (βλέπε το αληθινό όνομα του vin) στα γυρίσματα του πρώτου xXx το 2002.

Από εκεί και πέρα η λίστα περιλαμβάνει από φάσεις με δυο λαχταριστές Playmates (Layla Roberts και Summer Altice) και μια μετανοημένη video vixen (Karrine Steffans-'συμπρωταγωνίστριά του' στο Α Man Apart).

Πολύπειρα cover girls όπως -μεταξύ άλλων- η Chanel Ryan που δεν είχε αφήσει εξώφυλλο για εξώφυλλο στα ντουζένια της.

Δυο μέλη των Pussycat Dolls (συγκεκριμένα την Kaya Jones και την Carmen Electra) και, τέλος, απρόσμενα και παραδόξως, τη 'δική' μας Maria Menounos πριν εκείνη γίνει πρώτο όνομα (δες τι λέει για αυτόν στη λεζάντα από κάτω).

Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, απόδειξη ότι επίσης τις προτιμάει μελαχρινές/εξωτικές και με μακριά πόδια.Προφανώς και δεν είμαστε κουτσομπολίστικο περιοδικό να μετράμε πόσες και ποιες πέρασαν από το κρεβάτι του ανθρώπου με το τρίτο μεγαλύτερο facebook στο πλανήτη (βλέπε πάνω από 100 εκ. followers, ενώ στο instagram έχει 'μόλις' 32 εκ.).Το point εδώ είναι το εξαιρετικά καλό γούστο, όσον αφορά στις συμπρωταγωνίστριες, που επιδεικνύει σταθερά εδώ και χρόνια ο παραγωγός Diesel με τα 22 credit στο όνομά του.Ξεκινώντας με την Asia Argento του xXx το 2002, τις Thandie Newton και (την υπέροχη ελληνογαλλίδα Alexa Davalos του πρώτου Riddick (τoυ pet franchise του για το οποίο πολέμησε και πήρε τα δικαιώματα κάνοντας ένα cameo στο Tokyo Drift).

Καθώς επίσης όλα τα καυτά πιστόνια του Fast and Furious από το No4 και μετά που έγινε καραμπινάτος παραγωγός του.Τι σημαίνει αυτό; Ότι παρότι η πανέξυπνη και εξωτική Jordana Brewster (κόρη βραζιλιάνας μοντέλας του Sports Illustrated και εγγονή ενός πρώην προέδρου του Yale από όπου έχει πάρει και ένα πτυχίο αγγλικής λογοτεχνίας) θα ήταν σίγουρα τοπ επιλογή του, εκείνος δεν είχε στα πρώτα τη δύναμη να την διαλέξει ή να την επιβάλλει.

Αντιθέτως είναι -και- η δική του διορατικότητα (και προφανής απέχθεια στις ξανθές, ανορεξικές 'Αγγλοσαξόνισες' και επιμονή για πολυεθνικό cast που συνέλαβε στην προσθήκη στο όλο θέμα της Ισραηλινής 'είσαι η Wonder Woman' Gal Gadot από το No4 και μετά.

Καθώς επίσης της σούπερ πληθωρικής Ισπανίδας Elsa Pataky (α, ρε Θορ Chris Hemsworth, μας πήρες το καλύτερο κορίτσι ) στο 'βραζιλιάνικο' No5. Εκθαμβωτική και αψεγάδιαστη, ειδικά τώρα που σαραντάρισε.

Της σκληροτράχηλης Τεξανής action hero και πρωταθλήτριας του MMA Gina Carano στο No6.

Της μοναδικής (μαζί με την Kattee Sackhoff του Galactica, κόρη εργατικής οικογένειας και καθόλου τυχαία συμπρωταγωνίστρια του Vin στο Riddick-μια ταινία που έβαλε βαθιά το χέρι στη δική του τσέπη προκειμένου να φτιάξει) που μας πείθει ότι μπορεί να πλακώσει στo ξύλο την Rodriguez στο 6.

Με μπόνους, στην ίδια ταινία, το cameo της Αλβανίδας Rita Ora (μεγαλωμένης στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου) που κουνάει -κυριολεκτικά- το μαντήλι στην πιο κρίσιμη κούρσα της ταινίας.

Την πρωταθλήτρια MMA Ronda Rousey που πλακώνεται (σ.σ. Μάλλον το έχει φετίχ ο Vin) στα μπουνίδια με την Rodriguez στο No7.

Εκεί που επίσης ξεχωρίζει η πανέμορφη βρετανίδα Nathalie Emmanuel που πήρε προαγωγή από απλή διερμηνέας της Daenerys.

Ακόμη και τη -διόλου λεπτεπίλεχτη- Σκοτζέζα Rosie Leslie (επίσης 'απόφοιτη του GOT) που διάλεξε να έχει στο πλευρό του στο πανηλίθιο The Last Witch Hunter. Αν και προφανώς πιο σέξι με διαφορά ήταν -ακόμη και με το make up μάγισσας- η γαλλογερμανίδα Julie Engelbrecht.

Kάπου εδώ φθάνουμε εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στο line up του xXx: Return of Xander Cage με την bisexual Αυστραλέζα it girl Ruby Rose (με την οποία ο Diesel έγινε κολλητός) να προσφέρει και καλά την τατουαρισμένη και χιπστεράδικη 'σκληράδα'.

Την -αγαπημένη μας 'Vampire Diaries' Βουλγάρα- Nina Dobrev να έρχεται να 'μπολιάζει' την όλη φάση με ολίγη καμπυλωτή πληθωρικότητα.

Και, τέλος, την Ινδή σταρ του Bollywood Deepika Padukone , με τα δίμετρα πόδια και την δεδηλωμένη -μέχρι και στην Ellen- καψούρα για τον Diesel (στο πρώτο της αγγλόφωνο ρόλο) να προσθέτει την απήχηση στο πλανητικό κοινό που πάντα κυνηγά το παλικάρι με την μπάσα ' I am Groot' φωνή.

Δεν είναι τυχαίο ότι, στο επόμενο Fast and Furious αντίπαλός του δεν είναι άλλη από την Charlize Theron . Η οποία και τον κάνει κανονικά υποχείριό της. Μια γυναίκα που αποτελεί ταυτόχρονα την επιτομή της κομψότητας, αλλά και της -καθόλου γιαλατζί- σκληρότητας. Φαντάζομαι ότι, μετά από αυτό, παρότι έχει στα σκαριά ένα τηλεοπτικό spin off για το Riddick και μια origin ταινία του, έχει κλείσει ως άντρας, πρωταγωνιστής, casting director, μπράβος και παραγωγός.