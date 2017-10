Τα κορίτσια που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τις νέες αμερικάνικες σειρές

Λίγες μέρες αφού κάναμε την πατροπαράδοτη γύρα μας στα νέα καυτά κορίτσια της ελληνικής τηλεόρασης.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Nova (@julianova1) στις Σεπ 7, 2017, 12:19πμ PDT

#campaign #againstaids #epilogesmagazine #magazine Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nafsika Panagiotakopoulou (@nafsika_p) στις Ιαν 8, 2017, 6:10πμ PST

Κάτι που φροντίζουμε να κάνουμε ανελλιπώς κάθε χρόνο πριν εστιάσουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις που αξίζει να σου παρουσιάσουμε σόλο.Όπως π.χ. την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που, μέχρι τώρα, έχει αποφύγει επιδέξια να μας μιλήσει παρά μόνο μέσα από τα post της.Ήρθε η ώρα να επαναλάβουμε το συγκεκριμένο αγαπημένο αφιέρωμα και όσον αφορά τον αμερικάνικο τηλεοπτικό γαλαξία. Όπως δηλαδή ακριβώς κάναμε για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια (εσένα κοιτάζω, φωτοβολίδα τσέπης Hayden Panettiere)Και καπάκι το επαναλάβαμε - μετά από λαϊκή απαίτηση - το 2014. Το σωτήριο 2015 με την January Jones να συνεχίζει να είναι eye candy από τα λίγα.Και, τέλος, στο υποτονικό ανατομικά 2016 με την εξαίρεση των κοριτσιών του Westworld.

Οι παλιές καραβάνες κερδίζουν με διαφορά στήθους

Πως είναι, λοιπόν τα πράγματα φέτος; Προφανώς όχι και τόσο ανθηρά αφού αναγκαζόμαστε να βάζουμε κεντρική εικόνα την -42χρονη πλέον- Christina Hendricks του Mad Men που είναι μια χαρά ως η αδίστακτη P.R. μιας πετρελαϊκής εταιρείας στο Tin Star του Tim Roth.

Με το δεύτερο καλύτερο φυσικό στήθος της σεζόν να ανήκει σε μια άλλη απόφοιτη του Mad Men, την σικάτη Jessica Paré , στα 36 της πλέον, την οποία βλέπουμε στο -απρόσμενα επιτυχημένο- SEAL Team δίπλα στον David Boreanaz.Και το τρίτο σε μια ακόμη βετεράνο, την Τεξανο-Ιρανή πρώην cheerleader Sarah Shahi που και παραμένει μια δύναμη της φύσης και μας δίνει ένα ακόμη λόγο να δούμε το Reverie σχετικά με το προηγμένο virtual reality πρόγραμμα που τα κάνει όλα μπάχαλο.Ουσιαστικά το μόνο περίπου πρωτοεμφανιζόμενο στήθος είναι αυτό της πάλαι ποτέ κολλητής της Ariana Grande -και περσινής πρωταγωνίστριας του Sex&Drugs&Rock&Roll Elizabeth Gillies - στο ολοκαίνουργιο Dynasty.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Gillies (@lizgillz) στις Αύγ 1, 2017, 6:55πμ PDT

Bed Series // Happy Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lea Michele (@leamichele) στις Οκτ 11, 2017, 9:09πμ PDT

Tόπος στα νιάτα

Εκεί που αποτελεί τον πιο Joan Collins για να το παρακολουθήσεις μαζί με την Περουβιανή Nathalie Kelley του The Vampire Diaries.Και την 38χρονη (αλλά δεν της φαίνεται) Brianna Brown του Devious Maids.Αν και, από τις βετεράνους, τεράστια και δεδηλωμένη είναι η αδυναμία μας στην 33χρονη Καναδέζα Serinda Swan του Graceland που φέτος κάνει τα δικά της ως Μέδουσα στο (κακό κατά τα άλλα) Inhumans της Marvel.Eκεί που έχει ως άξια συμπαραστάτρια την Χαβανέζα surfer και πρώην διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία Miss USA Sony BalmoresΕνώ επίσης, παρότι μόλις 28 ετών, βετεράνος θεωρείται και η 'Pretty Little Liar' Lucy Hale των 19,1 εκ. folllowers που φέτος αποφασίζει να ζήσει σαν να πάσχει από καρκίνο στο Life Sentence.Στην ίδια σειρά που βλέπουμε δηλαδή την 36χρονη Brooke Lyons με το εντελώς κουκλίστικο πρόσωποΤέλος καρα-βετεράνος της tv θεωρείται και η Lea Michele του Glee που βλέπουμε φέτος ως τελειομανή βοηθό του ράπερ δημάρχου στο The Major. Παρότι δεν την συμπαθούμε ιδιαίτερα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στο account της τα δίνει (και τα δείχνει) όλα.

Μπορεί να είναι πολλές οι σειρές εκεί έξω, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζουν να έχουν σπάνια γυναίκες. Ειδικά Αφρο-Αμερικανές. Με εξαίρεση πάντα την ραγδαία ανερχόμενη Sonequa Martin-Green του Walking Dead που μια χαρά δυναμική (και, υπό μια έννοια, σέξι) είναι στο Star Trek Discovery.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sonequa Martin-Green (@therealsonequa) στις Σεπ 15, 2017, 5:59πμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halston Sage (@halstonsage) στις Σεπ 21, 2017, 1:29μμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina (@ochoachristina) στις Οκτ 28, 2017, 12:48μμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nafessa Williams (@nafessawilliams) στις Σεπ 7, 2017, 6:09μμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natacha Karam (@natacha.karam) στις Οκτ 22, 2017, 12:11μμ PDT

horses & leather #fbf Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Pernas (@sofiapernas) στις Ιούλ 21, 2017, 2:19μμ PDT

Από το βάθος του πάγκου κρίνεται η ομάδα

Στο κωμικό ξαδελφάκι του, αντιθέτως, το The Orville του Seth McFarlane, πρώην σύζυγος και δεξί χέρι του κυβερνήτη είναι η δίμετρη Adrianne Palicki (34 ετών πλέον). Επιβλητική και κορμάρα αλλά όχι ακριβώς φρέσκια μούρη (βλέπε Friday Night Lights, About a Boy, Agents of S.H.I.E.L.D.)Στην ίδια σειρά που είναι εντελώς αγνώριστη (κάτι σαν Spock με δύναμη επιπέδου Mountain του GOT) η -κατά τα άλλα πανέμορφη- Halston Sage.Για αυτό και αξίζει να επισημαίνουμε και να επικροτούμε σοκολατί κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά όπως την 32χρονη Ισπανίδα Christina Ochoa, με το πρόσωπο supermodel, που μας δίνει το κάτι παραπάνω στο ηρωικό Valor.Καθώς επίσης την 27χρονη Nafessa Williams που είδαμε για λίγο πέρυσι στο Twin Peaks και την οποία φέτος θα χαρούμε ακόμη περισσότερο στο υπερ-ηρωικό Black Lightning.Την Γαλλο-λιβανέζα Natacha Karam του Homeland που βλέπουμε φέτος στο The Brave δίπλα στην Anne Heche.Αν και, από εκείνη τη σειρά, αδυναμία μας σαφώς και είναι η 28χρονη Sofia Pernas τoυ Jane the Virgin με την εκθαμβωτική εξωτική ομορφιά.Tην επιβλητική Ilfenesh Hadera του Billions, που ήρθε φέτος το καλοκαίρι στην επικαιρότητα με το Baywatch, που παίζει κομβικό ρόλο στο cast του Deception σχετικά με ένα μάγο που ξεκινάει να βοηθάει το FBI.Ειδική μνεία στο κορίτσι λάστιχο (λόγω προϋπηρεσίας ως χορεύτρια) Emma Dumont, 22 ετών, που τα πάει μια χαρά δίπλα στην βετεράνο Jamie Chung στο The Gifted (αυτό που εξελίσσεται στο γαλαξία των Χ-Μen).Και ακόμη πιο ειδική στην 30χρονη Αυστραλέζα (με ρίζες από Τζαμάικα) Cleopatra Coleman με τα υπερφυσικά χαρακτηριστικά τύπου Rosario Dawson η οποία, παράλληλα με το Last Man on Earth, πήρε προαγωγή στο White Famous που είναι βασισμένο στη ζωή του Jamie Foxx.

Θα ήταν κρίμα, μεγάλο κρίμα, να μην μπούμε έστω μια λέξη για ταλαντούχα κορίτσια που παίζει να κάνουν τη διαφορά όπως η 30χρονη Αγγλίδα Antonia Thomas στο -όταν μεγαλώσω θα γίνει Dr House- The Good Doctor που εκτυλίσσεται στο χιτ της σεζόν.

Την καρα-σικάτη 30χρονη Αγγλίδα India de Beaufort του Blood & Oil (εκεί που ήταν ερωμένη του Don Johnson) που βλέπουμε φέτος στο κονσεπτικά άψογα (αλλά εκτελεστικά μέτριο) The Gospel of Kevin που παίρνει εντολή από το Θεό να σώσει τον κόσμοΤην ανερχόμενη 24χρονη Kelley Missal του The Crossing (εκείνο με τους πρόσφυγες να αναζητούν καταφύγιο σε μια αμερικάνικη πόλη).

Την πάντοτε αξιοπρόσεκτη Emily VanCamp του Revenge (31 ετών) που φέτος παλεύει να μας κερδίσει την προσοχή στο ιατρικό The Resident.

Την 37χρονη Lindsey Kraft του By the Book με τον πρωταγωνιστή να καλείται να ζει σύμφωνα με την Βίβλο.Και, τέλος, στην Maggie Gyllenhaal και τις υπόλοιπες 70s ιερόδουλες τoυ The Deuce.