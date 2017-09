8 νέα αυτοκίνητα που συγκλονίζουν με την πρώτη ματιά

Αν σε συναρπάζει η αυτοκίνηση, αν γουστάρεις γκάζια, τεχνολογίες και όνειρα, τότε πρέπει να επισκεφτείς μία από τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου. Όχι απαραίτητα για να βρεις το επόμενό σου όχημα, άλλωστε είναι a priori δεδομένο πως θα ξεμυαλιστείς με μοντέλα που δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε κι αν σου κάτσει το Τζόκερ. Αλλά αποκτάς σαφή εικόνα για να τον προσανατολισμό κάθε μάρκας, για το που πηγαίνει η αυτοκίνηση γενικότερα, για το πόσο κοντά στο σήμερα είναι το τεχνολογικό αύριο.

Έτσι, αν κάποιος οργώσει την ατελείωτη IAA της Φρανκφούρτης που έχει ανοιχτές αυτές τις ημέρες τις πύλες της για το κοινό, μπορεί να εστιάσει σε δύο πράγματα:

#1 - Τη μάχη ανάμεσα σε σχεδόν όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην αρένα των μικρών SUV. Οι μισές πρεμιέρες στη γερμανική έκθεση, αφορούσαν αυτή την κατηγορία!

#2 - Πως το ηλεκτρικό μέλλον είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι πιστεύουν πολύ. Ενδεικτικά αναφέρω πως μία premium μάρκα όπως η Jaguar, ανακοίνωσε πως το 2020 όλα τα μοντέλα της θα έχουν ηλεκτρική έκδοση! Συνηθίστε τα λοιπόν!

Με τα παραπάνω κατά νου, σας παρουσιάζουμε 7+1 πρεμιέρες που αφορούν μοντέλα που θα κερδίσουν το κοινό, που μας δείχνουν το δρόμο προς το μέλλον και που θα στοιχειώσουν τα όνειρά μας.

Το μέλλον των αστικών μετακινήσεων

Το όνομά του είναι Vision EQ ForTwo Concept και πρόκειται για ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που αποτυπώνει την εικόνα της Smart (δηλαδή της Daimler) για το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Όχι με ιδιόκτητα οχήματα αλλά στο πλαίσιο του «car sharing». Μάταια θα ψάξεις στο εσωτερικό να βρεις τιμόνι ή χειριστήρια – δεν έχει. Είναι όχημα πλήρους αυτονομίας, επιπέδου 5, που σύμφωνα με το όραμα των Γερμανών, θα καλύπτει ευρείες ανάγκες μετακινήσεων εντός πόλης. Θέλεις να μετακινηθείς; Καλείς με το κινητό σου το πλησιέστερο και σε πάει στον προορισμό σου. Σε υποδέχεται με μήνυμα καλωσορίσματος στο χώρο της γρίλιας, περιλαμβάνει κάθε πιθανή δυνατότητα συνδεσιμότητας και θα εξασφαλίζει πως θα περάσεις ευχάριστα το χρόνο σου μέσα σε αυτό. Κι όταν σε πάει στον προορισμό σου, μετά αυτό θα κατευθυνθεί στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης. Κι έπειτα, στον επόμενο χρήση. Πασπαρτού και team player, όπως ίσως να είναι η ζωή μας στις μεγαλουπόλεις μέχρι το 2030.

Το μικρό SUV

Είπαμε, εκεί παίζεται πια το παιχνίδι και σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές απέκτησαν εκπροσώπους στα διάφορά segment των SUV, κυρίως προς την compact άκρη. Εκεί δύο πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές είναι αυτές από τις «αδερφές» εταιρείες Hyundai και KIA, με τα Kona και Stonic. Δύο μοντέλα που μοιράζονται κοινό μηχανολογικό DNA και όχι μόνο αλλά με το δεύτερο να μας κερδίζει περισσότερο με την εμφάνισή του. Με δυναμικό παρουσιαστικό, δυνατότητες εξατομίκευσης με 20 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς αμαξώματος/οροφής αλλά και αντίστοιχη ποικιλία στο εσωτερικό. Με κινητήρες diesel και βενζίνης όπως ο νέος 1000άρης T-GDI με τα 120 άλογα που αποτελεί ικανό παίκτη αλλά και πληθώρα τεχνολογικών συστημάτων ασφαλείας και διασκέδασης, το Stonic είναι πρόταση που δεν μπορείς να αγνοήσεις.

O Μr. T

Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην αναφορά στον εμβληματικό παλαιστή και ηθοποιό (λέμε τώρα) αλλά εδώ το θέμα μας είναι το T-ROC. Ένα μικρό SUV που έρχεται να ανοίξει νέο πελατολόγιο για τη Volkswagen, μία εταιρεία που έως τώρα απευθυνόταν σε πιο συντηρητικό κοινό. Με χαρακτηριστική την ατολμία στο σχεδιασμό, όσο κι αν αυτή βασίζεται σε δόγματα όπως το ‘συνταγή που πουλάει δεν αλλάζει’. Επειδή όμως αλλάζουν συνεχώς οι κανόνες του παιχνιδιού και σε αυτή τη διαρκώς αναπτυσσόμενη κατηγορία χρειάζονται κι άλλα χαρακτηριστικά για να πουλήσεις, έτσι οι Γερμανοί αποφάσισαν να πάρουν ελεγχόμενο ρίσκο. Με διχρωμίες στα αμαξώματα αλλά το εσωτερικό, ενός μοντέλου που πατάει στην ίδια πλατφόρμα και έχει τους ίδιους κινητήρες με το Golf. Απλά είναι πιο υπερυψωμένο.

Η ωραία

Καλοκαιράκι φίνο, δεν φαντάζομαι κάτι καλύτερο από βόλτα με ανοιχτή οροφή στο Πορτοφίνο! Το πάλαι ποτέ Ψαροχώρι κοντά στη Γένοβα, που έχει εξελιχθεί σε ελιτίστικο προορισμό για το διεθνές jet set. Και όταν οι μετοχές ανεβαίνουν και τα πορτοφόλια φουσκώνουν, ε πως να το κάνουμε, πρέπει και οι βόλτες εκεί να γίνονται είτε με το κατάλληλο μεγέθους κότερο, είτε με ταιριαστό αυτοκίνητο. Στη δεύτερη κατηγορία, η ιδανική επιλογή έχει σήμα το αλογάκι. Η Ferrari δημιούργησε ένα καλαίσθητο roadster για να αντικαταστήσει στη γκάμα της την California T και το «βάφτισε» Portofino! Ανοίγεις λοιπόν τη μεταλλική αναδιπλούμενη οροφή και αρχίζεις τις βόλτες, με το δεξί πόδι να έχει αναπόφευκτα βαρίδια. Πως όχι με V8 Twin-Turbo κινητήρα 3.9lt που δίνει 600 πρόθυμα αλογάκια και 760 Nm ροπής; Βέβαια κάνοντας βόλτες στο Πορτοφίνο δύσκολα μπορεί να πιάσει κανείς τα 320 km/h τελικής αλλά σίγουρα μπορεί να πάρει μία γεύση από την επιτάχυνση με 0-100 να επιτυγχάνονται σε 3.5 sec. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι τελείωσε; Το καλοκαίρι κρατάει για πάντα!

Η ναυαρχίδα

Η Audi ανανέωσε το κορυφαίο μοντέλο στη γκάμα της, το A8, που στην τέταρτη πλέον γενιά του κουβαλάει ασφυκτικά γεμάτη τεχνολογική φαρέτρα. Στα 5.17 μέτρα του περικλείει εκτός από πολυτέλεια που ντρέπεσαι να ακουμπήσεις, τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση, ψηφιακό πίνακα οργάνων, δύο οθόνες αφής για το σύστημα infotainment, τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3, δυνατότητα να παρκάρει μόνο του ακόμα κι αν είστε εκτός οχήματος, ενεργές αναρτήσεις με ρυθμιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές αντιστρεπτικές και ηχοσύστημα διαμάντι με την υπογραφή της Bang & Olufsen (3D Advanced Sound System). Όλα αυτά σε μοντέρνο αν και συντηρητικό εξωτερικό και με κινητήρια σύνολα στα 3 και 4 λίτρα που κρύβουν στρατιές αλόγων. Μία προηγμένη λιμουζίνα για γεμάτα πορτοφόλια.

Το σπορ SUV

Ήταν να μη μπει στον στίβο των SUV η Jaguar. Έκανε την F-Pace, γλυκάθηκε, ετοιμάζει την ηλεκτρική I-Pace για το 2018 και τώρα λάνσαρε ένα ακόμα μοντέλο στη συγκεκριμένη οικογένεια – τη «μικρή» E-Pace. Ακολουθεί πιστά το σχεδιαστικό μοτίβο της μεγαλύτερης της αδερφής, πράγμα που την καθιστά ως ένα από τα ομορφότερα μοντέλα στην κατηγορία. Παίρνει φόρα από 4κύλινδρους κινητήρες της φτιαγμένης από αλουμίνιο σειράς Ingenium, προσφέροντας από 150 έως 300 άλογα. Με σπορ συμπεριφορά στο δρόμο, ποιοτικό εσωτερικό και φουλ δυνατότητες συνδεσιμότητας. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις Jags, δεν χρειάζεται να πω κι άλλα. Μόνο να θυμίσω πως μας συστήθηκε – με άλμα ρεκόρ! Θυμήσου το εδώ!

Το όραμα

Μόνιμο θέμα συζήτησης σχετικά με τη γκάμα της BMW τα τελευταία χρόνια είναι το πότε θα τοποθετήσει ένα μοντέλο ανάμεσα στο μικρό i3 και το σπορ i8. Στη Φρανκφούρτη περιμέναμε να δούμε ίσως σε πρωτότυπη μορφή το i5 αλλά τελικά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αυτό που μας έδειξαν οι Βαυαροί είναι το όραμά τους σχετικά με το τι θα πρέπει να υπάρχει σε αυτό το segment: το i Vision Dynamics. Όπως τονίζει ο σχεδιαστής του, Domagoj Dukec, είναι ένας τρόπος έκφρασης των προθέσεων της μάρκας. Ή αντίστροφα, ένα test σχετικά με το αν όσα έχουν στο μυαλό τους για το αύριο «κερδίζουν» το κοινό. Η απάντηση μάλλον είναι καταφατική με το εν λόγω φουτουριστικό πρωτότυπο, που είναι ηλεκτρικό, με ομαλές καμπύλες και αισθητές γωνίες, σε ένα συνολικά επιθετικό και λιτό σουλούπι. Αν κάπως έτσι είναι η αυτοκίνηση του αύριο, εμένα μου αρέσει.

Το τέρας

To περιμέναμε καιρό και η τελική του εικόνα δικαίωσε κάθε ξεδιάντροπη προσδοκία μας. Το Mercedes-AMG Project One είναι το απόλυτο hypercar, ένα δημιούργημα που έρχεται να σε κάνει να αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα σε συναισθήματα όπως ο θαυμασμός και ο τρόμος. Πως όχι αφού βγάζει περισσότερα από 1000 άλογα και επιταχύνει από στάση στα 200 km/h μέσα σε μόλις 6 δευτερόλεπτα; Μέτρα από μέσα σου, 1, 2, 3, 4, 5 και τσούπ, το Project One είναι ήδη σε υπερηχητική πτήση! Όλα αυτά χάρη στην υβριδική μηχανή που χρησιμοποιεί ο Lewis Hamilton στο μονοθέσιό του στις πίστες! Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία υβριδική μηχανή της Formula 1 να περνάει σε όχημα δρόμου! Περιλαμβάνει λοιπόν V6 Turbo 1.6lt που συνεργάζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Οι δυο είναι τοποθετημένοι στον εμπρός άξονα και γυρίζουν ακόμα και στις 50,000rpm, αριθμός εξωφρενικός αν αναλογιστεί κανείς πως το ορόσημο στην αγορά είναι οι 20,000rpm. Ο τρίτος ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο υπέρ-τροφοδότη ενώ ο τέταρτος δίπλα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εμφάνιση του είναι δραματική, με ανθρακόνημα στο φουλ για να κρατάει χαμηλά το βάρος, τεράστιους αεραγωγούς στο πρόσθιο μέρος αλλά και στην οροφή, κάθετο διαμορφωτή αέρα πάνω από τον κινητήρα, τεράστια αεροτομή πίσω αλλά και διαχύτη που σε στοιχειώνει με μία ματιά. Όσο για το εσωτερικό, είναι αγωνιστικού χαρακτήρα, με τα μπάκετ καθίσματα ενσωματωμένα στο κόκπιτ, τιμόνι με κουμπάκια που ρυθμίζουν τις λειτουργίες της υβριδικής μηχανής και της ανάρτησης αλλά και LED φωτάκια στην κορυφή του που ανάβουν βάζει στροφών στην υβριδική μηχανή. Μία F1 για το δρόμο λοιπόν. Ή καλύτερα 275, τόσες μόνο θα παραχθούν. Αλλά ακόμα κι αν κερδίσετε το τζόκερ την Κυριακή και βρείτε τα απαιτούμενα 2.3 εκατομμύρια ευρώ, δυστυχώς είναι ήδη sold out!