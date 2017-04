Αμερικανική απόβαση στην Κούβα

Λένε πως μπορείς να καταλάβεις τα πάντα για έναν άνθρωπο από το παρατσούκλι του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον κύριο BJ Baldwin τον φωνάζουν ‘Ballistic’. Υποθέτω το πιάσατε το νόημα ήδη.

Δεν ξέρω αν ήταν ‘βλήμα’ στο σχολείο ή όχι, αλλά όποτε πιάνει τιμόνι έχει την κακή συνήθεια να απογειώνει ότι τέρας κι αν οδηγεί. Κι αυτό, σαν βαλλιστικός πύραυλος να ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία για να πλήξει ένα συγκεκριμένο στόχο. Κοινώς, προσευχηθείτε μη τον πάρει χαμπάρι ο προεδρούλης Trump γιατί θα τον στρατολογήσει, να ορμάει προς κάθε εχθρό με τον τριών τόνων ‘τανκ’ του.

Στο video που έχουμε σήμερα για εσάς, o εκ Νεβάδα ορμώμενος Αμερικανός δεν έχει πολεμικές διαθέσεις. Κάθε άλλο. Εκμεταλλεύεται την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα για να κάνει αυτό που κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει στο παρελθόν.

Ένα πραγματικό road show στημένο στους δρόμους μίας χώρας όπου τα vintage οχήματα των 50s ζουν και βασιλεύουν. Να κάψει λάστιχο εκεί που δεν έχουν ρεζέρβα να κλάψουν, να πατήσει τέρμα γκάζι καίγοντας ασύστολα γαλόνια βενζίνης εκεί που σε κάθε κατηφόρα βάζουν νεκρά για να γλιτώσουν πέσος.

Ένα μικρό άλμα για τον Baldwin, ένα μεγάλο βήμα για την αυτοκίνηση γενικότερα. Αν δεν είστε μυημένοι στα καμώματα/κατορθώματα του πρωταγωνιστή της ιστορίας μας, προφανώς δεν ανακάλυψε τον τροχό – ακολουθεί πεπατημένη. Λίγο-πολύ, ότι κάνει με τις Gymkhana του ο δαιμόνιος Ken Block, αυτός τα κάνει σε XL εκδόσεις με τα Recoil του.

Σαν κερασάκι στην αγωνιστική του τούρτα αφού όταν δεν οργανώνει τέτοια επικά videos, πρωταγωνιστεί σε off-road μονομαχίες. Έχει στο ενεργητικό του τίτλους σε διεθνές επίπεδο, νίκες στα θρυλικά Baja 500 και Baja 1000, καθώς μία νίκη στην κατηγορία του στην απόλυτη δοκιμασία του Ράλι Ντακάρ. Όμως δεν ξέρει μόνο να μάχεται, ξέρει επίσης πως ‘boys just want to have fun’.

Πάμε λοιπόν στο επτάλεπτο υπερθέαμα που στήθηκε στην Κούβα, με την Sweatpants Media (αλήθεια, έτσι τη λένε) να οργανώνει το όλο εγχείρημα. Χρειάστηκαν πέντε ημέρες γυρισμάτων και πέντε τόνοι χαρτούρας για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία. Είπαμε, άνοιξε νέα σελίδα για το παραδεισένιο νησί όπου οι νότες είναι πιο γλυκές και το αλκοόλ κατευθύνει το σώμα σε μέχρι πρότινος άγνωστα για εκείνο λικνίσματα αλλά δεν έγινε ξαφνικά και Γερμανία. Εκεί όλα πάνε με αργούς ρυθμούς.

Εκτός από τα διαδικαστικά, υπήρξε και πολύς ιδρώτας για να γίνουν πραγματικότητα οι ιδέες του Baldwin και της παρέας του. Η φάση δεν είναι ‘πήγα, είδα, γκάζωσα, τελείωσα’. Μετά από εβδομάδες ‘αναγνωρίσεων’ ώστε να επιλεχθούν τα σωστά Locations και τις προσπάθειες να παρθούν οι άδειες για να γίνουν εκεί όργια σε τέσσερις τροχούς, ακολούθησε η προσπάθεια υλοποίησης της wish list που περιελάμβανε τα stunts που θα απολαύσετε.

Πάνω σε αυτή ο Αμερικανός δούλεψε με τον Andy Bell, φημισμένο κινηματογραφιστή σε ότι έχει να κάνει με το freestyle motocross – όσοι βλέπετε Nitro Circus τον ξέρετε καλά. Η επιρροή του είναι κάτι παραπάνω από εμφανής αφού λίγο-πολύ, ζητούσε από τον Baldwin να κάνει με το θηριώδες του Trophy Truck πράγματα που συνήθως βλέπουμε στους δύο τροχούς. Κι ο άλλος -είπαμε, Ballistic- πήγε και τα έκανε!

«Δοκιμάζαμε πρώτα τα κόλπα με μοτοσυκλέτα, έχοντας το εξής πλάνο: αν τα καταφέρουμε με αυτή, να αμφισβητούμε τον ανδρισμό του BJ προκαλώντας τον να τα δοκιμάσει. Όμως αυτός δεν κώλωσε πουθενά και η Κούβα έζησε τις πιο συναρπαστικές στιγμές δράσης που έχει ζήσει εδώ και δεκαετίες», αποκαλύπτει ο Bell. Θάρρος ή θάρρος λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια.

Το Recoil 4 περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά stunts όπου το 850 ίππων τέρας γίνεται εδάφους-αέρος. Μάλιστα σε ένα από αυτά, γράφει και ιστορία καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο άλμα σε κατοικημένη περιοχή. Η προσγείωση ήρθε 191 πόδια μακριά. Όσο για τα εμπόδια στο διάβα του; Απλά δεν υπάρχουν καθώς οι ευέλικτες αναρτήσεις του το κάνουν να περνάει πάνω από κορμούς δέντρων λες και είναι φίνα άσφαλτος στρωμένη από τον καλύτερο υπέρ-εργολάβο της κυβέρνησης της καρδιάς μας.

«Είναι άλλο πράγμα να οργώνεις την έρημο, σε αχανή τοπία ενός Baja κι άλλο να ορμάς με ένα τέρας στους δρόμους της Αβάνα με ταχύτητες της τάξης των 160 χιλιομέτρων την ώρα. Δεν υπάρχει διακριτικός τρόπος να περνάς με ένα Trophy Truck αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, από δρόμους που μέχρι πρότινος ήταν ρεζερβέ για αυτοκίνητα άλλης εποχής. Τους τρελάναμε τους ντόπιους, δεν είχαν ιδέα πως ένα τέτοιο όχημα μπορεί να πετάξει», είπε ενθουσιασμένος ο Baldwin.

Σας έχουμε λοιπόν γκάζι, φασαρία, καμένο λάστιχο, πούρα, άλματα, φωτιές, ακόμα και όμορφες γκόμενες. Δεν πιστεύω να έχετε και απαιτήσεις σε ότι αφορά στο σενάριο, έτσι;

Για την ιστορία (και μόνο), σε ένα ξεχασμένο από τον κόσμο υπόγειο διεξάγεται μία επεισοδιακή παρτίδα ντόμινο. Ο καλός Αμερικανός νικάει τον εξαγριωμένο ντόπιο ‘νονό της νύχτας’, οι μπράβοι του οποίου είναι έτοιμοι να κάνουν τον Baldwin ένα με τα τακούνια των καλλίπυγων κυριών που τον συνοδεύουν όταν ένα μήνυμα στο κινητό του αποκαλύπτει deadline για ένα πάρτι. Και τότε είναι που αρχίζει το πραγματικό πάρτι.

Πατήστε Play και μπείτε και εσείς στο χορό! Cubanita style!