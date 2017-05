10 άντρες που έδωσαν νόημα στη λέξη 'διαφορετικός'

Το 356 π.Χ. ο Ηρόστρατος πυρπόλησε το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, προκειμένου να μείνει το όνομά του στην Ιστορία. Μπορεί η πράξη του να είναι αλλόκοτη και αποτρόπαια, αλλά τι είναι αυτό που προσπαθούμε όλοι μας να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της ζωή μας; Να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε στην αιωνιότητα ή έστω να μας θυμούνται οι επόμενες γενιές. Και ο Ηρόστρατος το πέτυχε.

Το πέτυχε, αλλά έκανε ένα σημαντικό λάθος. Δεν έδωσε σημασία στην ήδη υπάρχουσα διαφορετικότητά του. Γιατί για να μείνεις στην ιστορία δεν είναι απαραίτητο να κάνεις κάτι τόσο ακραίο όσο ο προαναφερθέν αρχαίος Έλληνας, αφού όλοι έχουμε κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τη μάζα. Κάτι που μας καθιστά μοναδικούς σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Με αφορμή την καμπάνια 'You Got Something' της AXE, η οποία σε βοηθά να βρεις αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους άντρες και να το αναδείξεις ακόμα περισσότερο, συγκεντρώσαμε δέκα εκκεντρικές προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στην Τέχνη, τη λογοτεχνία και την Ιστορία και μας δίδαξαν με το παράδειγμά τους τη σημασία του να είσαι διαφορετικός.

Άλμπερτ Αϊνστάιν

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Μεταξύ δεκάδων σπουδαίων επιτευγμάτων, ανέπτυξε τη Θεωρία της Σχετικότητας και πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για 'τις υπηρεσίες του στη Φιλοσοφία των Επιστημών και κυρίως για την ανακάλυψη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου', το οποίο βοήθησε στην εξέλιξη της κβαντικής θεωρίας.

Σε τι διέφερε: Μία από τις πιο γνωστές ιδιατερότητές τους ήταν ότι απεχθανόταν τις κάλτσες. Είτε έβγαινε από το σπίτι για να περπατήσει είτε για επίσημο γεύμα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν φορούσε ποτέ κάλτσες. Το επιχείρημά του; ''Οι κάλτσες μπορούν πολύ εύκολα να τρυπήσουν''.

Στιβ Τζομπς

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της Apple, φέρνοντας την επανάσταση στο χώρο των personal computers. Δημιούργησε τα Macintosh, ενώ έχει πατεντάρει τουλάχιστον 450 ιδέες.

Σε τι διέφερε: Όταν ήθελε να χαλαρώσει, ενώ βρισκόταν στην δουλειά, του άρεσε να βρέχει τα πόδια του. Μόνο που δεν τα έβαζε στην μπανιέρα ή στο ντουζ όπως κάθε άνθρωπος. Τα έβαζε σε λεκάνη. Όχι, όμως εκείνη που πλένουμε τα ρούχα, αλλά στη λεκάνη της τουαλέτας.

Λόρδος Βύρωνας

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς ποιητές, ηγετική φιγούρα του ρομαντισμού και ένας από τους μεγαλύτερους Φιλέλληνες.

Σε τι διέφερε: Του άρεσε να διατηρεί έναν μικρό ζωολογικό κήπο στο σπίτι του. Στη σχολική εστία είχε στο δωμάτιό του μια αρκούδα, ενώ αργότερα στο σπίτι του διατηρούσε 8 σκυλιά, 3 μαϊμούδες, 5 γάτες, παγώνια, κοράκια και γεράκια.

Νίκολα Τέσλα

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Δημιούργησε τους πρώτους λαμπτήρες φθορισμού, η ανακάλυψη των Ακτίνων Χ οφείλεται στις έρευνές του, ενώ μεταξύ άλλων εφηύρε και το ραδιόφωνο.

Σε τι διέφερε: Δεν κοιμόταν πάνω από δύο ώρες την ημέρα, ενώ λέγεται πως μια φορά εργάστηκε για 84 ώρες σερί στο εργαστήριό του. Επίσης, στα φοιτητικά του χρόνια αγάπησε τόσο πολύ το μπιλιάρδο, τα χαρτιά και το σκάκι που είχε φτάσει σε σημείο να παίζει για 48 ώρες συνεχόμενες.

Τίχο Μπράχε

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Ο Μπράχε ήταν ο πρώτος που μελέτησε τη διάθλαση του φωτός, ενώ συνέταξε κατάλογο με 777 αστέρια. Λέγεται πως ο μαθητής του, Κέπλερ, διατύπωσε τους νόμους περί κίνησης των πλανητών με βάση της σημειώσεις του.

Σε τι διέφερε: Και μόνο ο τρόπος που πέθανε είναι αρκετός για να αντιληφθούμε το πόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα ήταν. Λίγο πριν το θάνατό του είχε πάει σε ένα γλέντι, όπου τρωγόπινε για δύο μέρες σερί και αν και είχε ανάγκη να πάει τουαλέτα δεν σηκώθηκε από το τραπέζι για να μη χαλάσει την παρέα, με αποτέλεσμα καταστρέψει την ουροδόχο κύστη του.

Μιχαήλ Άγγελος

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Υπήρξε γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης με καθοριστική επιρροή στη δυτική τέχνη. Στα σημαντικότερα έργα του ανήκουν οι νωπογραφίες στην Καπέλα Σιξτίνα, το άγαλμα του Δαβίδ και η Πιετά στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Σε τι διέφερε: Δεν άλλαζε ποτέ ρούχα ούτε στον ύπνο ούτε στον ξύπνιο του. Αδιαφορούσε για το φαγητό και το ποτό και ζούσε σχεδόν σαν ζητιάνος.

Prince

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Έχει πουλήσει πάνω από 100.000.000 δίσκους παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τους πιο εμπορικούς μουσικούς στον πλανήτη, ενώ μεταξύ άλλων έχει κερδίσει εφτά βραβεία Grammy.

Σε τι διέφερε: Σύμφωνα με πρώην μουσικούς του, για να είναι έτοιμη η μπάντα για κάθε εμφάνιση, όχι μόνο τους έβαζε να κάνουν πρόβες με μετρονόμο -κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο-, αλλά και στο απόλυτο σκοτάδι.

Σαλβαδόρ Νταλί

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς ζωγράφους του 20ου αιώνα και μία από τις εμβληματικές μορφές του υπερρεαλισμού.

Σε τι διέφερε: Είχε πάρα πολλές περίεργες ιδέες που δεν είχε κανένα ενδοιασμό να αναπαραστήσει μέσω του έργου του, αλλά και να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του. Έτσι, τον Δεκέμβρη του 1955 γέμισε μια Rolls Royce με 500 κιλά κουνουπίδι και την οδήγησε από την Ισπανία στο Παρίσι. Αργότερα, μπροστά σε 2.000 άτομα εξήγησε πως το έκανε αυτό γιατί ''τα πάντα αργά ή γρήγορα οδηγούν στο κουνουπίδι''.

Λουίς Μπουνιουέλ

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου και είναι πατέρας του 'κινηματογραφικού αναρχισμού'.

Σε τι διέφερε: Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει πως στον ύπνο του έβλεπε πως συναντούσε γνωστούς συγγραφείς, ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλες πάλι φορές έβλεπε πως ήταν ντυμένος καλόγρια και έκανε βόλτες στην πόλη.

Μάρλον Μπράντο

Γιατί έμεινε στην Ιστορία: Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών, βοήθησε τη διάδοση της μεθόδου Στανισλάφσκι, ενώ έχει κερδίσει και δύο Όσκαρ (Το λιμάνι της Αγωνίας και Νονός).

Σε τι διέφερε: Δεν είχε κανένα ενδοιασμό να κάνει ό,τι του ερχόταν στο μυαλό. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί το τηλεφώνημα που έκανε στην Ούρσουλα Άντρες, ενώ έγραφε την αυτοβιογραφία του, μόνο και μόνο για να τη ρωτήσει αν είχαν κάνει ποτέ μαζί σεξ στο παρελθόν.

Οι παραπάνω άντρες με τη ζωή και το έργο τους έδειξαν τη σημασία του να είσαι ξεχωριστός. Ξεχωριστός σε κάθε έκφανσή της ζωής σου. Από τον τρόπο που (δεν) κοιμάσαι μέχρι τον τρόπο που ντύνεσαι και τρως.