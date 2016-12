10 πακέτα γιορτινών αποδράσεων για να αποχαιρετήσεις το 2016

Δεν χρειάζεται να σε τρομάζει η αντίδραση των γονιών σου για αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνω ότι στην αρχή μπορεί να στραβώσουν λίγο και να τους κακοφανεί αλλά στο τέλος πάντα σε καταλαβαίνουν. Ως πότε θα περνάς τις γιορτές με γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και ξαδέρφια; Αν έχεις καλύτερα και διαφορετικά σχέδια με φίλους είναι ίσως η στιγμή να κάνεις την διαφορά και να τα υλοποιήσεις.

Ο μόνος λόγος για να νιώθεις κάπως περίεργα είναι το δώρο του Άι Βασίλη που θα χάσεις - στην περίπτωση που ήσουν σωστό και καλό αγόρι την χρονιά που μας πέρασε. Βέβαια και αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με πολλούς τρόπους γιατί στην τελική άγιος είναι και την άκρη θα την βρει. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, και εσένα μπορεί να έρθει να βρει. Αρκεί να μένεις κάπου με καμινάδα.

Αν πάλι νιώθεις ότι γιορτές χωρίς το φαγητό και τα γλυκά της μαμάς σου δεν έχουν νόημα, πάρε το πρώτο ΚΤΕΛ για το πατρικό σου και μην κάνεις ποτέ ξανά κανένα παράπονο για overdose οικογενειακών στιγμών.

