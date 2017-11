31 πράγματα που αξίζει να στείλουμε στο διάστημα

Πέρασαν 40 χρόνια από όταν στείλαμε δύο επίχρυσους χάλκινους δίσκους, μέσω των διαστημοπλοίων Voyager 1 και 2, στο διάστημα. Το 1977 η ανθρωπότητα αποφάσισε να κάνει ένα άνοιγμα προς οποιαδήποτε εξωγήινη μορφή ζωής. Έτσι πάνω σε αυτούς του δίσκους έγραψε φυσικούς ήχους (άνεμο, βροχή), ήχους ζώων, μουσική από διάφορες χώρες, χαιρετισμούς σε πάνω από 50 γλώσσες, αλλά και έναν χαιρετισμό του Τζίμι Κάρτερ, του τότε προέδρου των ΗΠΑ.

Γενικώς, στείλαμε ό,τι θεωρούσαμε ότι θα βοηθούσε έναν εξωγήινο ν' αντιληφθεί τις μορφές ζωής και πολιτισμού πάνω στη Γη και την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε ούτε μία απάντηση. Για δίσκο ούτε να το συζητάμε. Τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο, τα Voyager 1 και 2 έχουν βγει από το ηλιακό μας σύστημα συνεχίζοντας ένα πρόγραμμα που αποδείχθηκε σκάρτο.

Η πρότασή μας είναι να στείλουμε ξανά έναν αντίστοιχο δίσκο ή έστω ένα usb, το οποίο θα περιλαμβάνει πράγματα που αποτυπώνουν πλήρως την σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Έτσι κι αλλιώς, αν υπάρχουν εξωγήινοι, σίγουρα θα είναι Έλληνες.

1> Ένα βίντεο με τον Παπακαλιάτη να κάνει σεξ.

2> Αυτή τη φωτογραφία:

3> Ένα βιβλίο της Χρυσηίδας Δημουλίδου.

4> Το φανάρι της συμβολής της Βούρβαχη με την Συγγρού.

5> Τον Γιάννη Κομπότη.

6> Αυτό το κολάζ του Zastro:

7> Αυτό το tweet: You was the best Minister of Defence.

— Panos Kammenos (@PanosKammenos) 14 Οκτωβρίου 2017

8> Το ιερό κάστανο του Αγίου Παΐσιου.

9> Καφέ με κρόκο Κοζάνης. Κι όμως υπάρχουν μέρη που σερβίρεται.

10> Ενσταντανέ από την παρέλαση της 28ης:

11> Τον Τάκη Τσουκαλά.

12> Έναν ιπτάμενο αναρχικό.

13> Ένα εξώφυλλο της Ελεύθερης Ώρας.

14> Μία τζούρα από την αλητεία του Stan.

15> Μία κουβέρτα με ουρά γοργόνας. Δεν είναι photoshop.

16> Μία κορνίζα με φωτογραφία του ζεύγους Πατούλη.

17> Αυτό:

18> Το παρακάτω σύνθημα:

''Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός,

Michael Jackson ζεις, για πάντα Παοκτσής''.

19> Το κορίτσι από το βιντεοκλίπ του Ξημερώματα.

A post shared by Kirsten Ciel Lauder (@kirstenciel)

20> Τα Ξημερώματα.

21> Ένα μπουγατσάν.

22> Τον Πουφ. Του Ρακιντζή ντε.

23> Τον Άκη Τσοχατζόπουλο.

24> Αυτή τη χαίτη.

25> Την Αρετή Κετιμέ.

26> Μια περιγραφή αγώνα του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ από τον Βαγγελη Ιωάννου και τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

27> Μία κόπια του 'The Κόπανοι'.

28> Το Instagram του dpg7000:

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000)

29> Μία διαφήμιση των Jumbo.

30> Ένα σεμεδάκι.

31> Αυτή τη φωτογραφία: