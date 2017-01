Ψήφισε το βασιλιά των ξηρών καρπών

Αν οι ξηροί καρποί έπαιζαν μπάσκετ, θα ήταν all around και ομαδικοί παίκτες. All around γιατί τρώγονται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και ομαδικοί γιατί μπορούν να συνοδεύσουν σχεδόν οποιαδήποτε τροφή.

Τρώγονται το πρωί σε μορφή βουτύρου (βλ. φυστικοβούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο), το μεσημέρι ή το βράδυ ως συστατικό κάποιου φαγητού και προφανώς σκέτοι ή για να συνοδεύσουν κάποιο ποτό. Είναι υγιεινοί, θρεπτικοί και συστήνονται από όλους τους διαιτολόγους για ισορροπημένη διατροφή. Είναι, όμως, τόσοι πολλοί που κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα ράφι με ξηρούς καρπούς δεν ξέρουμε ποιον να διαλέξουμε.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα και να επιλέξουμε ποιον ξηρό καρπό θα κρατούσαμε αν έπρεπε να εξαφανιστούν από τη Γη όλοι πλην ενός. Το παρακάτω ranking θα ανακηρύξει τον βασιλιά των ξηρών καρπών.