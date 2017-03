Για τον Φώτη Θεοχάρη η ψηλότερη κορυφή είναι η επόμενη

Ανηφορίζοντας την Εθνικής Αντιστάσεως, τον κεντρικό δρόμο της Καισαριανής, μετά τον περιφερειακό του Υμηττού, φτάνεις στο δάσος του Υμηττού. Από την είσοδο του δάσους μέχρι την Καλοπούλα, το σημείο που βρίσκεται το αναψυκτήριο του Δήμου, η απόσταση είναι λίγο μικρότερη από δύο χιλιόμετρα. Σ' έναν άδειο ξύλινο πάγκο της Καλοπούλας, από αυτούς που τις Κυριακές, εκατοντάδες Αθηναίοι παίρνουν την εβδομαδιαία τους τζούρα από πράσινο συνάντησα, με αφορμή την καμπάνια #WeAllCan της American Eagle Outfitters, τον Φώτη Θεοχάρη, έναν άνθρωπο που με τη δράση του δείχνει πως δεν υπάρχουν όρια στους στόχους μας και εμπνέει χιλιάδες ανθρώπους να τον ακολουθούν και να θέλουν να τον μιμηθούν.

Αυτός είναι και ο στόχος της πλατφόρμας #WeAllCan της American Eagle Outfitters. Να δείξει σε νέους ανθρώπους ότι όλοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να πετύχουν τους στόχους τους όσο δύσκολοι καν αν μοιάζουν, όπως αυτοί που έχει βάλει για τον εαυτό του ο Φώτης.

Ο Φώτης, δημιουργός και διαχειριστής του 'Απόδραση στη Φύση', μια ομάδας πεζοπορίας με χιλιάδες μέλη που οργανώνει περιπάτους σε μονοπάτια ολόκληρης της χώρας, δεν είναι ο τυπικός 26άρης που συναντάς στην καθημερινότητα σου. Πέρα από τα ολοκόκκινα μαλλιά και το ψηλό ανάστημά του που παραπέμπουν σε ήρωα βιβλίου του Τόλκιν, που άνετα θα μπορούσε να ήταν μέλος της συντροφιάς του δαχτυλιδιού, έχει βρει το νόημα της ζωής στο δάσος, τις πεζοπορίες και τις αναρριχήσεις στα βουνά.

(Φωτογραφίες: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson)

''Γεννήθηκα σ' ένα μικρό χωριό της Ευρυτανίας και οι πρώτες μου βόλτες ήταν παρέα με την αδερφή μου στα ποτάμια και στα δάση της περιοχής'', ήταν οι πρώτες ατάκες του Φώτη σχετικά με το από πού προέρχεται η αγάπη του για τη φύση. ''Στη συνέχεια μετακόμισα στην Αθήνα, όπου έπαψα να έχω αυτή τη δυνατότητα. Όταν έφτασα στα 16 και μπορούσα να χρησιμοποιώ μόνος μου τα μέσα μεταφοράς, ανέβηκα για πρώτη φορά στην Πάρνηθα. Από τότε κόλλησα''.

Στο μεσοδιάστημα ο Φώτης γράφτηκε σε περιπατητικούς και ορειβατικούς συλλόγους, περπάτησε εκατοντάδες μονοπάτια και σκαρφάλωσε στις κορυφές δεκάδων βουνών της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι εξής:

Ιανουάριος 2017> Aconcagua 6962 μ., Άνδεις

Σεπτέμβριος 2016> Mont Blanc 4810 μ. Άλπεις

Αύγουστος 2016> Stok Kangri 6153 μ. Ινδικά Ιμαλαΐα

Μέχρι να φτάσει κάποιος στις Άνδεις, υπάρχουν πολλά στάδια. Υπάρχουν σχολές αναρρίχησης και ορειβασίας που δίνουν στον ενδιαφερόμενο τις γνώσεις για να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο και ο Φώτης αυτό τον Ιούνιο ολοκληρώνει τη Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου. Του ζήτησα να μου πει κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξέρει όποιος ενδιαφέρεται να κάνει αύριο την πρώτη του πεζοπορία:

> Θα πρέπει να του αρέσει το περπάτημα.

> Ν' αγαπά και να σέβεται τη φύση.

> Να έχει κατάλληλα παπούτσια και ένα καλό σάκο, γιατί τα παπούτσια είναι το βασικό του εργαλείο, ενώ ο σάκος δεν πρέπει να τον κόβει στη μέση και στους ώμους.

> Αν κάποιος ενδιαφέρεται ν' αρχίσει τις αναρριχήσεις και την ορειβασία, θα πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση, να προσέχει τη διατροφή του και να παρακολουθήσει τα μαθήματα κάποιας σχετικής σχολής.

Ο Φώτης έχει βάλει στόχο μέχρι τα 35 του να ανέβει τις εφτά κορυφές του κόσμου και να αποδείξει ότι όλοι μπορούν να πετύχουν κάτι τέτοιο (#WeAllCan): Το Kilimanjaro στην Αφρική, το Vinson στην Ανταρκτική, το Everest στην Ασία, το Denali στη Βόρειο Αμερική, το Elrbus στην Ευρώπη, το Carstensz στην Ωκεανία και το Aconcagua στη Νότιο Αμερική (το συγκεκριμένο το έχει ανέβει ήδη) και να οργανώσει ελληνική ανάβαση στο Fuji με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο του 2020, όπου η αγωνιστική αναρρίχηση θα αποτελέσει για πρώτη φορά ολυμπιακό άθλημα. Παράλληλός του στόχος είναι να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και το πάθος του για το βουνό σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Όσο συζητούσα με το Φώτη, ο οποίος μου εξιστορούσε τις εμπειρίες του, σκεφτόμουν πως θα ήθελα να συμμετάσχω έστω σε κάποιο περίπατο της ομάδας του στον Υμηττό. ''Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που περπατάνε στα ελληνικά μονοπάτια είναι 30-35 ετών και η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες''. Του ζήτησα να δώσει μερικά κίνητρα, σε κάποιον αρχάριο, ώστε να ξεκινήσει την πεζοπορία.

''Η ιστορία του ανθρώπου δεν ξεκίνησε από το τσιμέντο, αλλά από τη φύση. Η επιστροφή σε αυτή μας ξυπνά κρυμμένα συναισθήματα που δεν έχουμε φανταστεί. Επίσης, την ελευθερία που μας χαρίζει η φύση δεν μπορεί να την προσφέρει η πόλη. Και όλα αυτά γίνονται ενώ γνωρίζεις ανθρώπους με κοινά με εσένα ενδιαφέροντα''.

Εσύ πότε θα πάρεις τα βουνά;

