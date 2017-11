Ο Tonis Sfinos ξέρει τι θέλουν οι γυναίκες

Δεν ήξερα πώς να τον αποκαλέσω. Αν και κρατούσα το κινητό στο χέρι την ώρα της κλήσης, μού πήρε δεκαπέντε δευτερόλεπτα για ν' απαντήσω. Δεν είχα την απαραίτητη οικειότητα για ένα ''Έλα Toni'', ενώ στη σκέψη του ''Κύριε Sfino'' ένιωσα σαν ένα από τα τσικάκια -όπως αποκαλεί ο ίδιος τα ωραία κορίτσια- που προσπαθούν να τον αποπλανήσουν κάθε Σάββατο, στην πίστα του Βοτανικός Plus.

Δέχτηκα την κλήση -του είχα στείλει νωρίτερα μήνυμα για να κανονίσουμε τη συνέντευξη- μ' ένα απρόσωπο, αλλά βολικό ''καλησπέρα, πώς είσαι;'' για να ακούσω τη δεύτερη πιο χαρακτηριστική φωνή με την οποία έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, μετά από αυτή του Χάρη Αλευρόπουλου.

Ολοκλήρωσε τη συνομιλία μας μ' ένα ''στείλε μου μήνυμα για να φτιάξουμε ένα σκέτζολ'', ενώ στο sms μου απάντησε μ' ένα ''ρότζερ δατ σερ''. Ήταν φανερό πως δεν θα μιλούσα με τον άνθρωπο πίσω από την περσόνα του Toni Sfinou, αλλά με τον ίδιο τον Toni Sfino. Πάλι καλά που δεν τον είχα αποκαλέσει κύριο.

Toni, τώρα που o Hugh Hefner, ο απόλυτος playboy, έφυγε από τη ζωή ήρθε η ώρα να πάρεις επισήμως τη σκυτάλη;

''Ναι, στα greek territories''.

Αν σου ζητούσαν να εγκατασταθείς στην playboy mansion, τι αλλαγές θα έκανες;

''Επειδή έχει μία παράδοση και ένα vintage από μόνη της, δεν θα την άλλαζα πολύ. Ίσως να πρόσθετα ένα άγαλμά μου ή καμιά καρυάτιδα. Η βασική, όμως, αλλαγή που θα έκανα θα ήταν στη μυρωδιά. Θα έκανε την έπαυλη να μυρίζει γεμιστά. Greek cuisine''.

Είσαι το πρότυπο τόσων ανδρών. Ποια ήταν τα δικά σου αντρικά πρότυπα;

''Από ξένους σταρς μου άρεσε πολύ ο Tom Jones και ο Elvis, ενώ από Έλληνες ο Παράβας και ο Σειληνός''.

Ποιο χαρακτηριστικό θα πρέπει να έχει ένας άντρας;

''Να είναι μάγκας. Να έχει ωραίο περπάτημα, ωραίο βλέμμα και καλή αύρα. Να 'ναι λεβέντης''.

Οπότε αυτό είναι μαγκιά;

''Μαγκιά είναι να το λέει και το νιονιό σου. Μπορεί να δείχνεις όλα τα παραπάνω, αλλά ν' ανοίγεις το στόμα σου και να μην σου κόβει. Οπότε αν προσθέσεις σε αυτά την εξυπνάδα και την ομιλία, έχεις την πραγματική μαγκιά''.

Πότε συνειδητοποίησες για πρώτη φορά ότι είσαι γεννημένος playboy;

''Όταν ήμουν εφτά χρονών σ' ένα πανηγύρι στα Φίλια Καλαβρύτων. Πήρα το μικρόφωνο, ανέβηκα στην πίστα, άρχισα να λέω ένα δημοτικό τραγούδι και να κουνιέμαι. Ο κόσμος από κάτω με χειροκροτούσε, ενώ συνειδητοποίησα ότι με κοιτούσαν τα κοριτσάκια. 'Εδώ έχει ψωμί', σκέφτηκα. Δεν κατάλαβα αμέσως ότι ήμουν playboy, αλλά αυτό ήταν το πρώτο σκίρτημα''. Θυμάσαι την πρώτη φορά που προσέγγισες κάποιο κορίτσι;

''Στο δημοτικό είχα προσπαθήσει να φιλήσω ένα κορίτσι στο μάγουλο. Εκείνο μου έριξε ένα σκαμπίλι και μου είπε 'α να χαθείς κοπρίτη''.

Τι έχει αλλάξει στις γυναίκες από την πρώτη φορά που προσέγγισες κάποια μέχρι σήμερα;

''Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες κι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι γυναίκες παλιά ασχολούνταν με sex-drugs and rock and roll και τώρα με το selfie mode και το νύχι σελάκ''.

Με πόσες σταρ του Hollywood έχεις σχετιστεί;

''Είχα με διάφορες μερικά love affairs. Δεν είναι τυχαίο ότι το concept του φετινού show είναι η Δυναστεία, αφού παλιότερα φλέρταρα με την Alexis, την Τζόαν Κολινς. Βασικά όλες οι σταρς με ήθελαν, αλλά εγώ γλιστρούσα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι ούτε κτίσμα, ούτε να δένομαι. Μ' άρεσε να είμαι άστατος''.

Το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις μείνει μόνος;

''Δύο μέρες, γιατί κλειδώθηκα στο αυτοκίνητο μου''.

Σ' έχει απορρίψει ποτέ γυναίκα;

''Ναι, μια φορά. Αλλά από τότε που με απέρριψε κλείδωσα την καρδιά μου, πέταξα το κλειδί και δεν ξαναερωτεύτηκα''.

Μίλησε μου για αυτό.

''Στα 22 μου ήμουν φουλ ερωτευμένος με μια Αμερικανίδα. Πίστευα ότι είχα βρει έναν άγγελο, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο και από την πλευρά της. Δώσαμε ραντεβού για να παντρευτούμε σ' ένα chapel στο Λας Βέγκας, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Μετά από χρόνια κατέληξα στο ότι μάλλον φοβήθηκε το γάμο και δεν είχε το θάρρος να μου το πει. Οπότε κι εγώ δεν ξαναερωτεύτηκα από τότε. Κάθε φορά που ένιωθα ότι μου άρεσε πάρα πολύ κάποια, έριχνα αμέσως τον γενικό''. Όταν βγει η ταινία της ζωής σου, ποιος θέλεις να σε υποδυθεί;

''Πέρα από την πλάκα, αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε το σενάριο της ταινίας του Sfinou. Δεν πρόκειται για τη ζωή του, αλλά για μια ταινία στην οποία παίζει ο ίδιος. Αν όλα πάνε καλά θα βγει στις αίθουσες του χρόνου τα Χριστούγεννα''.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στις σχέσεις μας με τις γυναίκες;

''Ότι προσπαθούμε να δείχνουμε πως έχουμε το πάνω χέρι. Πρέπει να φαίνεται ότι εκείνες έχουν το πάνω χέρι κι ας το ξέρουμε πως το έχουμε εμείς.''

Δώσε τρεις συμβουλές σ' ένα νεαρό που ονειρεύεται να γίνει playboy.

''Να μυρίζει όμορφα, να έχει κομψό ντύσιμο και ωραίο όχημα''. Περιέγραψέ μου μια τυπική νύχτα από τη ζωή σου.

''Το βράδυ θα βρεθώ σε κουτούκι με φίλους για να πιούμε ουζάκια και να φάμε μεζεδάκια και μετά θα πάω για ποτάκι και κι ό,τι ήθελε ας προκύψει. Μπορεί να καταλήξω μ' ένα τσικάκι σ' ένα σπίτι ή με δύο τσικάκια σε κάποιο άλλο σπίτι''.

Σε ποιο κομμάτι του φλερτ σου δεν μπορούν ν' αντισταθούν τα τσικάκια;

''Η εικόνα μου είναι το πρώτο χαστούκι και μετά οι ατάκες. Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται όταν με βλέπουν να χορεύω''.

Υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε διαδεχθεί;

''Μπορεί να κάνω εγώ τον διάδοχο κάποια στιγμή. Αν και ο Sfinos έχει ήδη sfinakia all over the planet''.

Γιατί να έρθει να σε δει κάποιος με τους Playmates;

''Φέτος κάνουμε ένα Λας Βέγκας show επηρεασμένο από τη Δυναστεία. Είναι πολύ glamourous και συνδυάζεται με το γνωστό κέφι του Sfinou''.

O Tonis Sfinos και οι The Playmates εμφανίζονται κάθε Σάββατο στο Βοτανικός Plus.