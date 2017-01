Για μερικά δευτερόλεπτα, ο Westbrook ξέχασε πώς παίζεται το μπάσκετ

Ντέρμπι χθες στο NBA, με τους Golden State Warriors να υποδέχονται τους Thunder. Όπως καταλαβαίνεις, ο Russell Westbrook έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην υπέρβαση, αλλά μάταια.

Παρά το τριπλ-νταμπλ με 27 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ, η παρέα του Curry κέρδισε με 121-100 και φαίνεται ότι ο Russell κουράστηκε απ' την υπερπροσπάθεια. Γιατί το λέμε αυτό;

Μα γιατί ξέχασε ακόμα και τους βασικούς κανόνες του μπάσκετ, όπως το ότι πρέπει να σκας την μπάλα όσο προχωράς:

You see? They do call traveling in the NBA pic.twitter.com/8pAZjn9NVx