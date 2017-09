Ο Kevin Durant αυτο-αποθεώνεται στο Twitter μέσω fake accounts

Το να είσαι δημόσιο πρόσωπο, έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Κάποιοι σε λατρεύουν σαν θεό και σε αποθεώνουν και κάποιοι ψάχνουν αφορμή για να σε κριτικάρουν και να τα βάλουν μαζί σου.

Ο σταρ των Warriors, Kevin Durant, μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τους Thunder για να μπει στην παρέα του Steph Curry, κατακτώντας από την πρώτη του σεζόν στο Golden State το δαχτυλίδι, άκουσε πολλά.

Τον είπαν δειλό, του καταλόγισαν πως προτίμησε την εύκολη λύση και πως δεν θα φτάσει ποτέ την αξία των κορυφαίων του αθλήματος. Βαριές κουβέντες, τις οποίες οι φαν του KD δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αναπάντητες.

Μόνο που αυτές οι απαντήσεις, ήρθαν με έναν κάπως παράξενο τρόπο, μέσα από το επίσημο προφίλ του αθλητή στο Twitter. Ο Durant, σε τρίτο πρόσωπο, άρχισε να απαντάει σε όσα του καταλογίζουν, χαρακτηρίζοντας μέχρι και 'γατάκια' τους παλιούς του συμπαίκτες. Ουπς.

KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I'm actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c

Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, όλοι όσοι χειριζόμαστε πάνω από έναν λογαριασμό στο Twitter το έχουμε πάθει κάποια στιγμή, συμβαίνει ακόμη και στους καλύτερους.

Κεντρική φωτογραφία: AP Photo/Marcio Jose Sanchez