Τα έσπασαν! Ο πανηγυρισμός Ιρακινών φοιτητών στο 6ο γκολ της Μπαρτσελόνα

Αν νομίζεις πως το σπριντ του Τάκη Λεμονή Λουίς Ενρίκε μέχρι το κέντρο του Καμπ Νου στο 6-1 της Μπαρτσελόνα επί της Παρί, στον επαναληπτικό για τους '16' του Champions League, ήταν ο πιο ξέφρενος πανηγυρισμός που προκάλεσε το γκολ του Σέρχι Ρομπέρτο στο 95ο λεπτό του αγώνα, τότε δεν έχεις ιδέα πώς πανηγυρίζουν οι Ιρακινοί φοιτητές στη Βαγδάτη.

Τώρα που το διαβάζω ξανά αυτό, δεν το βρίσκω εντελώς παράλογο.

Όπως και να έχει, ο Ισπανός πρέπει να δημιούργησε έναν από τους πιο ανέλπιστους και ξέφρενους ταυτόχρονους πανηγυρισμούς σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Τρανή απόδειξη αποτελεί το παρακάτω βίντεο με τους Ιρακινούς φοιτητές που παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο ματς:

The reaction of the dormitories students in the College of Medicine, University of Baghdad #Wedidit pic.twitter.com/Cf9LbheKdg