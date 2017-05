"Το ήθελε ο Πατσούλια;" και άλλες απορίες για τα playoffs του NBA

Μπορεί η εβδομάδα που διανύουμε να ανήκει δικαιωματικά στο Final Four της Ευρωλίγκας, όμως την ίδια στιγμή συνεχίζονται απτόητα και γεμάτα ματσάρες τα playoffs του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου.

Και όπως πάντα, τα έχουν όλα. Ανατροπές, έβδομα παιχνίδια, blow outs, μυθικές εμφανίσεις, buzzer beaters, τραυματισμούς, ατάκες γεμάτες δηλητήριο. Φέτος είχαμε ξανά και την παρουσία του Γιάννη, κάτι που ελπίζουμε να γίνει συνήθεια και κάθε χρόνο να μεγαλώνει, γιατί όχι.

Οι τελικοί των περιφερειών έχουν ήδη αρχίσει, τα στοιχήματα για το αν θα δούμε για τρίτη συνεχή χρονιά το ζευγάρι Warriors-Cavaliers στους τελικούς δίνουν και παίρνουν κι εμείς (δηλαδή οι Ηλίας Αναστασιάδης, Θοδωρής Δημητρόπουλος και Κωνσταντίνος Αμπατζής) κάνουμε μια ανάλυση όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα κι απονέμοντας τα δικά μας βραβεία.

Γιατί το αγαπάμε αυτό το παιχνίδι.

Ποιο ήταν το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ζευγάρι μέχρι στιγμής;

Θα διάλεγα το Celtics-Wizards αλλά ομολογώ ότι δεν είδα ούτε ένα από τα επτά παιχνίδια της σειράς. Θα πάω με το Bucks-Raptors, γιατί εκεί στο 2-1 υπέρ των Bucks, το νιώσαμε, το ζήσαμε, το πιστέψαμε. Και γιατί ο Γιάννης έπαιζε σαν τον James McAvoy στο ρόλο του θηρίου στο Split. Ηλίας

To χειρότερο είναι το Cavaliers-Raptors επειδή είναι βαρετό αυτό που κάνει ο LeBron στην Ανατολή αλλά είναι λίγο και το καλύτερο επειδή, λολ, είναι φανταστικό αυτό που κάνει ο LeBron στην Ανατολή. Άσε που κάτι ο Durant, κάτι ο Zaza, δε σας χάλασε που φέτος θα είστε όλοι με τον LeBron στους Τελικούς ε. Θοδωρής

Θα πάω με το Celtics-Wizards για το καλύτερο. Όχι τόσο επειδή κρίθηκε σε Game 7, αλλά επειδή είχε ντέρμπι, είχε απρόσμενους ήρωες, είχε τσακωμούς, ίντριγκα και έβγαλε στον αφρό τον Isaiah Thomas. Για χειρότερο θα επιλέξω το Cavaliers-Raptors, πρώτον επειδή όλοι θέλαμε να είναι Cavaliers-Bucks και δεύτερον επειδή δεν είχε το παραμικρό αγωνιστικό ενδιαφέρον. Κωνσταντίνος

Ποιος ήταν ο ήρωας και ποιος η απογοήτευση;

Τη θέση του ήρωα τη διεκδικούν πολλοί αγωνιστικά, όμως εγώ θα επιλέξω για εξωαγωνιστικούς λόγους τον Isaiah Thomas. Ο τύπος έχασε την μικρή του αδερφή λίγες ώρες πριν αρχίσουν τα playoffs και βρήκε τη δύναμη όχι μόνο να αγωνιστεί αλλά και να είναι σε κάθε παιχνίδι και καλύτερος, βοηθώντας τους Celtics να επιστρέψουν απ' το 0-2 εναντίον του Chicago. Αδιανόητα δυνατός, τεράστιο respect. Απογοήτευση, ο Harden, ο οποίος ναι μεν έκανε μεγάλα ματς, αλλά στα κρίσιμα έφαγε τάπα από τον Μανού και έσπασε τα καλάθια. Not good enough. Κωνσταντίνος

Ήρωας μόνο ο John Wall και το trashtalking του. Περιμένω ακόμα σπουδαιότερα πράγματα από αυτον στο μέλλον. Κοίτα, είναι απλά τα πράγματα. Όποιος μπορεί να ισοπεδώσει μια ομάδα στα πλέι-οφ και μετά με μια περασιά να dissάρει τον Julio Jones των trash Falcons και τον Quavo, μέσα από ένα -σαν δουλεμένο στην προπόνηση- trash-talking πικ εν ρολ στη συνέντευξη τύπου, είναι ένας δικός μου άνθρωπος.

.@JohnWall & .@RealDealBeal23 response to Gucci Mane, Julio Jones, & Quavo trash talking on the sidelines

pic.twitter.com/TS4bnDg0dX — DMV (@DmvMusicPlug) April 29, 2017

"For the culture".

Απογοήτευση; Δεν ξέρω για απογοήτευση, αλλά να πω villain; Ο Russell Westbrook. Αρκετά πια με αυτή την ιστορία. Θοδωρής

Ο Draymond Green. Για πρώτη φορά σε παιχνίδι των Warriors που παρακολούθησα, κόλλησα το βλέμμα μου ΜΟΝΟ σε αυτόν και όπως έχει πει και ο Τριαντάφυλλος, τα πράγματα που κάνει ο Green στο παρκέ είναι κοντά στα 5-6 δισεκατομμύρια. Απογοήτευση (αν και δεν έχει νόημα πια να έχουμε ψηλά τον πήχη με αυτούς) ήταν όλοι οι Clippers. Τσάμπα λεφτά, τσάμπα ταλέντο και καλύτερα να μη μιλήσουμε για την απουσία του Griffin. Είδατε τι έκαναν οι Spurs χωρίς τον Leonard στο 6ο ματς με τους Rockets; Ηλίας

Δυο λόγια για τον Γιάννη εναντίον των Raptors. Ή και γενικά.

Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, κάθε χρόνο δεν είναι απλά καλύτερος, αλλά μοιάζει σαν updated version του προηγούμενου, με δεκάδες νέες λειτουργίες. Φέτος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός, έπαιξε στο πρώτο από τα πολλά All Star Game στα οποία θα τον δούμε και επέστρεψε και στα Playoffs. Εκεί ομολογώ ότι στεναχωρήθηκα λίγο, όχι φυσικά απ' τις εμφανίσεις του, αλλά επειδή είχα πιστέψει ότι αυτούς τους Raptors τους είχαν. Ο ίδιος πάντως ήταν συγκινητικός, έκανε ό,τι μπορούσε, ανέλαβε 100% το ρόλο του ηγέτη και ελπίζω του χρόνου να έχει 1-2 καλύτερους συμπαίκτες για να προχωρήσουν κι άλλο οι Bucks. Α, και να δουλέψει ακόμη περισσότερο το σουτ για να είναι αδύνατον να τον μαρκάρει ο οποιοσδήποτε. Κωνσταντίνος

Το είπαμε και νωρίτερα, κύριέ μου:

GIANNIS IS TOUCHING THE GROUND AND THE RIM AT THE SAME TIME pic.twitter.com/72jCGlP869 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 15, 2017

Το πιο αστείο πράγμα που είδα στα ίντερνετς

Russell Westbrook goes off on reporter who asks about team's play while he's on the bench pic.twitter.com/oikTf0GxCj — Sports Illustrated (@SInow) April 23, 2017

Αυτό εδώ το έπος:

Ο χορός του κυρίου James στο γυμναστήριο. Ηλίας

Μια ατάκα για τον Paul Pierce

Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έβγαινε από το σπίτι του με ένα καβούκι χελώνας στην πλάτη. Είναι φτυστός με χελώνα. Ηλίας

Υπήρξαμε τόσο τυχεροί. Είχα για πάρα πολλά χρόνια σταματήσει να βλέπω ΝΒΑ, κάπου εκεί προς το τέλος των '90s. Άρχισα να ξαναβλέπω στους τελικούς του '08. Ο Paul Pierce με έκανε να αγαπήσω το ΝΒΑ ξανά απ'την αρχή. Θοδωρής

The Truth, έφυγε με το κεφάλι ψηλά και έχοντας εκπληρώσει εδώ και χρόνια το όνειρό του, να πάρει πρωτάθλημα με τους Celtics του. Θα ήθελα να τον δω περισσότερο αλλά αποφάσισε να σταματήσει στην πιο άτυχη και νοσοκομειακή ομάδα του πρωταθλήματος, οπότε αυτό ήταν αδύνατο. Θα μου λείψει, δεν τους βγάζουν τους σουτέρ πια όπως παλιά και ακόμη ένας παιδικός μας ήρωας που αποσύρεται, δείγμα του ότι γερνάμε. Κωνσταντίνος

Το έκανε επίτηδες ο Ζάζα Πατσούλια;

Ποιος δίνει μία ποια ήταν η πρόθεσή του; Έχεις ακουστά την ανθρωποκτονία; Και πάλι πας στη φυλακή αν στέλνεις μηνύματα ενώ οδηγάς και ποτέ δεν είχες πρόθεση να σκοτώσεις κάποιον. Με κάνει τρομερά θυμωμένο. Θοδωρής

Έχω αλλάξει γνώμη εκατό φορές από την στιγμή που έγινε η φάση. Βλέποντάς το live, ενστικτωδώς θεώρησα ότι έγινε επίτηδες. Όταν το σκέφτηκα λίγο πιο ήρεμος και αφού άκουσα και τις νηφάλιες δηλώσεις του Leonard, έτεινα προς την αθώωση του Ζάζα. Οι δηλώσεις του Ποπ όμως, με επανέφεραν στην πραγματικότητα. Ακόμη κι αν δεν σκόπευε να τραυματίσει τον Leonard, είναι τόσο βρώμικο και ατσούμπαλο το παρελθόν του συγκεκριμένου παίκτη που είναι αδύνατον να δεις τη φάση καλοπροαίρετα. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Κωνσταντίνος

Όχι, φυσικά και όχι. Έκανε ένα έξτρα αχρείαστο βήμα, αλλά είναι φανερό ότι δεν βλέπει πού είναι τα πόδια του Kawhi. Κάπου εδώ να σημειώσω ότι η σειρά των τελικών Δύσης θα πάει στα 7 ματς, ευχαριστώ. Ηλίας

Κεντρική Φωτογραφία: (Kyle Terada/USA TODAY Sports via AP, Pool)