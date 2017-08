Ποιος είπε ότι το ουίσκι δεν μπορεί να είναι το ποτό του καλοκαιριού σου;

Όταν πονάς, θα πας στο γιατρό. Όταν πεινάς, θα πας στον μάγειρα. Όταν θες να μιλήσεις για αμερικάνικο whiskey – και δη για Jack Daniel's – θα απευθυνθείς αποκλειστικά και μόνο στον Γιάννη Πέτρο Πετρή, έναν από τους πλέον αξιαγάπητους bartender που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα, βαθύτατο γνώστη του ουίσκι και όχι μόνο. Τον συναντήσαμε στον πρόσφατα ανανεωμένο, φωτεινό και υπέροχο χώρο του Tiki Bar στην Ακρόπολη, με έναν και μόνο σκοπό. Να ταιριάξει το whiskey με το καλοκαίρι μας.

Βλέπεις, ο Έλληνας έχει συνηθίσει το ουίσκι να είναι ένα ποτό χειμερινό, ένα ποτό που πίνει τις κρύες νύχτες, ένα ποτό που δεν κολλά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γράψε λάθος. Τη σωστή απάντηση την έχουν δώσει οι ίδιοι οι Αμερικάνοι πολλά χρόνια τώρα. “Έχει ενδιαφέρον ότι στο Kentucky υπάρχουν κάτι κλασικές ιπποδρομίες, το Kentucky Derby. Εκεί έπιναν Julep, επειδή η θερμοκρασία έφτανε στους 40-45 βαθμούς με ασύλληπτη υγρασία, αποφάσιζαν να δροσίζονται με Julep. Τριμμένος πάγος, ζάχαρη, bitters, δυόσμος και φυσικά αμερικάνικο ουίσκι. Ο πρόγονος του mojito φτιαχνόταν και φτιάχνεται με ουίσκι, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες”.

Το Tennessee είναι η πατρίδα του Jack Daniel's, του πλέον αναγνωρίσιμου και αναγνωρισμένου αμερικάνικου ουίσκι. Αλλά τι χρειάζεται ένα ουίσκι για να ονομάζεται αμερικάνικο. “Για να ονομαστεί ένα ουίσκι 'american' πρέπει να έχει τρία στοιχεία. Να έχει δημιουργηθεί στην Αμερική, να είναι από καλαμπόκι και να έχει παλαιώσει σε φρέσκο βαρέλι από αμερικάνικη δρυ. Αργότερα τα παίρνουν οι Σκωτσέζοι αυτά τα βαρέλια”. Το πιο συνηθισμένο λάθος για το Jack είναι να το αποκαλούν bourbon. Όχι ότι το λάθος είναι τραγικό αλλά οι άνθρωποι στο Tennessee μιλούν περήφανα για αυτό που τους ξεχωρίζει από τις άλλες πολιτείες. “Η διαφορά του Jack Daniel's από ένα bourbon είναι ότι στο Tennessee φιλτράρουν το whiskey τους μετά την απόσταξη σε ξυλοκάρβουνο σφενδάμου. Γι' αυτό το αποκαλούμε Tennessee whiskey και όχι bourbon. Αυτός ο τρόπος παρασκευής είναι κάτι που κοστίζει πολύ πολύ περισσότερο αλλά διαφοροποιεί και το whiskey αυτό από τα bourbon. Στα ίδια χρόνια παλαίωσης, το bourbon είναι πιο aggressive. Το Jack Daniel's είναι πιο μαλακό με λιγότερα χρόνια παλαίωσης”.

Ο Γιάννης ήταν πολύ πρόσφατα στο αποστακτήριο του Jack Daniel's και του ζητώ λίγες από τις εμπειρίες του εκεί, κάτι που του έκανε εντύπωση. “Πουλάνε whiskey σε όλο τον κόσμο και ακόμα κάνουν τα περισσότερα με τα χέρια. Έχω πάει σε άλλες μονάδες και είναι υπερσύγχρονες με απίστευτους αυτοματισμούς. Στο αποστακτήριο του Jack Daniel's βλέπεις να κουβαλούν με τα χέρια, να σπρώχνουν τα βαρέλια με τα χέρια, να φτιάχνουν τα βαρέλια με τα χέρια, να κάνουν κάθε δουλειά που αφορά αυτό το πολύτιμο υγρό με τα ίδια τους τα χέρια. Είναι ένα χωριό 300 ατόμων και όλοι σχεδόν δουλεύουν στο αποστακτήριο”.

Το ουίσκι είναι τόσο συνδεδεμένο με τον Έλληνα που καμιά φορά το νιώθω σχεδόν σαν να είναι στοιχείο της δικής μας κουλτούρας. Ο Γιάννης έχει πολλά χρόνια και πολλά παράσημα πίσω από την μπάρα. Είναι μάλλον αρμοδιότερος να μιλήσει για το συγκεκριμένο. “Το Jack Daniel's πάντα ήταν στα bar που δούλευα και είχε πάντα φανατικούς. Θα δεις ακόμα και κόσμο να φορά τα μπλουζάκια του Jack Daniel's χάρη στο στιλ ανεξαρτησίας που έχει και ό,τι το συνοδεύει. Ήταν μέρος της ροκ κουλτούρας, είχε πρότυπα ανθρώπους σαν τον Sinatra χωρίς να το διαφημίζουν. Τις προάλλες είχε έρθει από το μαγαζί ένας πελάτης και του έβαλα ένα σφηνάκι από ένα συλλεκτικό μπουκάλι που έφερα από την Αμερική. Επιστρέφει μετά από λίγη ώρα με την κοπέλα του και μου ζητά άλλα δύο. Με το που τα ήπιε, σηκώνει το μανίκι και μου δείχνει ένα τατουάζ με τη φιάλη του Jack Daniel's στο χέρι. Έχει τέτοιους πιστούς το Jack”.

Ήθελα όμως να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα cocktail. Γιατί στη δική μας χώρα άργησαν τα whiskey cocktails να γίνουν αγαπημένα στο κοινό. Παρότι στον νου των bartender ήταν κάτι παραπάνω από θρυλικά. “Μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα μπαρ ήταν στην Αμερική και μάλιστα στον Νότο. Ήταν τα σαλούν που μετατράπηκαν σιγά σιγά σε μπαρ. Τα πρώτα καταγεγραμμένα ιστορικά cocktail ήταν στην Αμερική και μάλιστα με whiskey, αυτά που τώρα θεωρούμε κλασικά. To Old Fashioned, το Whiskey Sour, το Julep”. Πίνουν όμως εδώ στην Ελλάδα cocktail με whiskey; Και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι; “Σιγά σιγά τους βλέπω να αρχίζουν να τα παραγγέλνουν και το καλοκαίρι. Πολύς κόσμος πίνει το Jack και με σόδα που μου αρέσει εμένα. Από cocktail θα δεις πολλούς να προτιμούν το Lynchburg lemonade σαν πιο δροσιστικό ή το Julep. Από την άλλη έχω κόσμο που προτιμά ένα Old Fashioned, χειμώνα – καλοκαίρι. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει και το Jack Daniel's Honey που θα το δεις να φεύγει απίστευτα πολύ στα beach bars. Είναι ό,τι πρέπει να το πιεις με ginger ale σε μια παραλία”.

Τι είναι όμως εκείνο που κάνει το Jack Daniel's ιδανικό για ένα cocktail και μάλιστα καλοκαιρινό; "Λόγω του κλίματος και της ζέστης στο Tennessee, έχουμε πιο γρήγορη ωρίμανση στο Jack Daniel's. Αυτό οδηγεί στο να έχουμε πιο πολλά αρώματα, πιο τροπικά, αρώματα ώριμων φρούτων, όλα ιδανικά για να πατήσεις και να συνδυάσεις άλλες γεύσεις για τα δικά σου καλοκαιρινά cocktail".

Συζητάμε λίγο παραπάνω για τις συνήθειες των Αμερικανών σε σχέση με τους Έλληνες. “Πίνουν πολύ whiskey οι Αμερικάνοι. Τους αρέσει και το σκωτσέζικο αλλά το αμερικάνικο είναι στην κουλτούρα τους, ειδικά σε αυτές τις πολιτείες. Έχουν κι εκείνοι ζεστό κλίμα σαν το δικό μας και τους βλέπεις να πίνουν whiskey ειδικά στα BBQ. Το χρησιμοποιούν ακόμα και στο μαγείρεμα”. Στο τελευταίο θα σταθώ γιατί ξέρω ότι ο Γιάννης είναι φημισμένος για τα BBQ του. “Κάνω αρκετά BBQ με τους φίλους μου και πάντα ψήνουμε και κρέας και ψάρι. Για τις γαρίδες φτιάχνω ένα μείγμα Jack με ζάχαρη και τσίλι. Επίσης, ένα steak όταν το ψήνεις στην σχάρα, μπορείς να λιώσεις βούτυρο με Jack Daniel's και να αλείψεις το κρέας με ένα πινέλο. Τους δίνει μια τρομερή γεύση. Εγώ, πάλι, κάνω και μύδια αχνιστά με λεμόνι και Jack. Ο καθένας μπορεί να πειραματιστεί όπως εκείνος θέλει”.

Ο Γιάννης ξεκίνησε να μας ετοιμάζει το Lynchburg Lemonade και το Julep που είδες στις φωτογραφίες ως τώρα. Όσο ετοίμαζε, τον ρωτούσα ποιο cocktail έχει να προτείνει για κάθε περίσταση από τις παρακάτω:

Δείπνο με κοπέλα: Velvet Elvis με Jack Daniel's Old No7

BBQ με κολλητούς: Whiskey Sour με Gentleman Jack

Βράδυ χαλαρός στην πολυθρόνα: Old Fashioned με Jack Daniel's Single Barrel

Beach party στην αμμουδιά: Jack Honey Ginger ale με Jack Daniel's Tennessee Honey ή Lynchburg Lemonade με Jack Daniel's Old No7

After work ποτό: Julep με Jack Daniel's Old No7

Είναι δεν είναι το Jack Daniel's το ποτό σου, προτείνουμε να δοκιμάσεις κάποια από τα cocktail που ενδείκνυνται για αυτόν τον καιρό. Για να δεις κι εσύ με τα ίδια σου τα μάτια πόσο υπέροχα ταιριάζει στο βράδυ σου, το BBQ σου, την παραλία και το καλοκαίρι σου.

Φωτoγραφίες: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου Watkinson