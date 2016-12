Οι τεχνολογίες, τα gadgets και οι ιδέες που παίρνει μαζί του το 2016

Μέρες που είναι, οι πάσης φύσεως λίστες με όλα τα τάδε και τα δείνα της χρονιάς που φεύγει - και φυσικά τα trends εκείνης που έρχεται - μοιάζουν με τη λούπα του Last Christmas και του All I want for Christmas is you (στην καλύτερη με τα Χριστούγεννα της Βανδή στο ενδιάμεσο) που παίζει σε όλα τα εμπορικά κέντρα: τη βαριέσαι, αλλά κατά βάθος θέλεις να την ακούς.

Και επειδή λοιπόν οι λίστες διαβάζονται, λέει το εργαλείο των web analytics, ιδού λοιπόν άλλη μία μικρή ταπεινή λίστα, με τεχνολογίες, gadgets, φιλόδοξες ιδέες και τα συναφή που -καλώς ή κακώς- παίρνει μαζί του φεύγοντας το 2016.

Το τύπου Lego smartphone της Google

Γνωστή για την αποφασιστικότητά της να σκοτώνει χωρίς δεύτερες σκέψεις ότι δεν προχωράει ή δεν έχει πια λόγο ύπαρξης, η Google ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι διακόπτει το Project Ara. Ομολογουμένως ήταν μια αρκετά φιλόδοξη και πρωτότυπη προσπάθεια ανάπτυξης ενός smartphone που θύμιζε κατασκευή με τουβλάκια Lego. Ένας κυρίως σώμα πάνω στο οποίο ο χρήστης θα μπορούσε να κουμπώνει διάφορα εξαρτήματα (κάμερες, ηχεία, μπαταρίες) ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα πρωτότυπα είχαν αφήσει υποσχέσεις. Τελικά, κάτι παρόμοιο είδαμε με τα Mods της Motorola (η οποία πλέον ανήκει στη Lenovo) για το Moto Z.

Ο Internet Explorer

O browser που θεωρήθηκε κατεστημένο. Είχε κάποτε, περί το 2003 και προ Firefox, τη μεγαλύτερη βάση εγκατάστασης (ελέω Windows) με μονοπωλιακά ποσοστά. Έγινε έτσι αντικείμενο αντιμονοπωλιακών ρυθμίσεων. Γεννήθηκε λίγο μετά από την έκρηξη του web με τα Windows 95 (ως add-on) και έζησε στο προσκήνιο για 21 χρόνια. Το 2016 παρέδωσε σκυτάλη στον Edge των Windows 10, με τη Microsoft να ανακοινώνει ότι ο Explorer 11 είναι η τελευταία έκδοση και πλέον σταματάει η υποστήριξη με διορθώσεις και αναβαθμίσεις ασφαλείας όλων των προηγούμενων.

Οι κυρτές τηλεοράσεις

Τα πρώτα μοντέλα τηλεοράσεων με κυρτά πάνελ παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2014 και παρά το γεγονός ότι οι τιμές έπεσαν σχετικά γρήγορα φαίνεται πως δεν κατάφεραν να πείσουν την πλειοψηφία των καταναλωτών. Φέτος τον Σεπτέμβριο στην IFA στο Βερολίνο, όπου κάθε χρόνο παρουσιάζεται ό,τι νέο και αυτά που θα έρθουν τους επόμενους μήνες στην ευρωπαϊκή αγορά, η απουσία μοντέλων κυρτών τηλεοράσεων από τους εκθεσιακούς χώρους σχεδόν όλων των εταιρειών (ή ακριβέστερα εκείνων που είχαν μπει με προσδοκίες στο παιχνίδι) επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί ήδη ψιθύριζαν.

Το mini jack (στα premium smartphones)

Ναι, δεν βγήκε μεν ακόμα από τη μέση, αλλά αν επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι το επόμενο Samsung Galaxy S (κατά τον Απρίλη) δεν θα έχει και αυτό την κλασική στρογγυλή είσοδο σύνδεσης των ακουστικών, τότε το 2016 θα είναι η χρονιά που είδαμε σε συσκευή από το πάνω ράφι πως τελικά υπάρχει ζωή (και μουσική) και χωρίς το mini jack. Υπαίτια γι αυτό ήταν η Apple, που βγήκε και μας είπε ότι είναι πλέον passé να μπλέκουμε με τα καλώδια. Έτσι, το iPhone 7 έγινε κάτι τις πιο λεπτό και τα fan boys έκαναν πάλι ουρές για να βάλουν στ’ αυτιά τους τα AirPods.

Το βίντεο (VCR)

Εντάξει, το έχεις αποχαιρετήσει με δάκρυα προ πολλού και αν έχεις ακόμη κάπου ένα, το πιθανότερο είναι ότι οι κεφαλές του έχουν αραχνιάσει. Πάντως, στα μέσα του 2016 του είπαμε και τυπικά το 'αντίο', όταν το τελευταίο εργοστάσιο που κατασκεύαζε οικιακά βίντεο ανακοίνωσε ότι σβήνει τις μηχανές. Μετά από 30 χρόνια, η Funai Electric έκλεισε και την τελευταία γραμμή παραγωγής, αφού παγκοσμίως η ζήτηση είχε πέσει κάτω από τις 750.000 συσκευές – από την άλλη είναι εν μέρη εντυπωσιακό ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που αγοράζει συσκευές VCR.

To 11άρι MacBook Air

Το πρώτο MacBook Air με την οθόνη των 13,3 ιντσών παρουσιάστηκε στις αρχές του 2008. Ο Στιβ Τζομπς το έβγαλε μέσα από ένα φάκελο αλληλογραφίας, θέλοντας να δείξει πόσο λεπτό ήταν, σε μια από τις γνωστές, μαγικές παρουσιάσεις του. Ενέπνευσε μια νέα γενιά υπέρ-φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και για πολλά χρόνια πρωταγωνίστησε στην κατηγορία, παρά την τσουχτερή τιμή του. Το πιο προσιτό μοντέλο, με τη μικρότερη οθόνη 11,6 ιντσών (και SSD), κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2010. Έγραψε πωλήσεις δεκάδων εκατομμυρίων μονάδων και ταξίδεψε μέσα σε αναρίθμητα backpacks. Παράλληλα με την παρουσίαση των νέων MacBook Pro, η Apple ανακοίνωσε ότι σταματά η παραγωγή του. Το 13άρι MacBook Air είναι πλέον ο entry level φορητός υπολογιστής με το μηλαράκι.