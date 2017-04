Πώς το έξυπνο σπίτι γίνεται ευφυές

Ξημερώνει. Το έξυπνο σπίτι ετοιμάζεται να καλημερίσει τους κατοίκους του. Ο φωτισμός προσαρμόζεται σταδιακά, καθώς η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Τα στόρια ανοίγουν, το σύστημα συναγερμού απενεργοποιείται, οι διάφορες μικροσυσκευές προετοιμάζονται αυτόματα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μελών της οικογένειας.

Ο Πασκάλ, ο ψηφιακός οικιακός βοηθός, ελέγχει και αναλύει το περιεχόμενο από τις κάμερες ασφαλείας. Ευτυχώς, δεν εντοπίζει τίποτα το ασυνήθιστο. Έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει συγκεκριμένα, οικεία πρόσωπα και να ξεχωρίζει τυχόν ύποπτες κινήσεις. Όλα έχουν κυλήσει ήσυχα στη διάρκεια της νύχτας.

Όπως κάθε μέρα, έχει ήδη ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες και την πρόβλεψη του επόμενου 24ώρου. Προσαρμόζει τη θερμοκρασία των δωματίων στα επιθυμητά επίπεδα, κατανοώντας με την πάροδο του χρόνου τα 'θέλω' μας και βοηθώντας στην καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Ο περιορισμός του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε νοικοκυριού είναι εξάλλου ένας από τους στόχους όλων των σχετικών τεχνολογιών.

Ο Πασκάλ μπορεί ακόμα να προτείνει πώς να ντυθούμε, λαμβάνοντας υπόψη και το ημερήσιο πρόγραμμά μας. Υπενθυμίζει να πάρουμε μαζί τον σάκο με τα πράγματα για την απογευματινή προπόνηση. Ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές από κάθε σημείο του σπιτιού και απαντά με φυσικό τρόπο. Μας ενημερώνει για τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και τα σημαντικά μηνύματα που περιμένουν στο email. Δίνει online την παραγγελία στο σούπερ μάρκετ, γνωρίζοντας τις διατροφικές μας συνήθειες. Παράλληλα, βλέπει τι υπάρχει στο ψυγείο και μέχρι πότε μπορούν να καταναλωθούν τα διαθέσιμα τρόφιμα.

Πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή μας, δίνει εντολή στο αυτοκίνητο να προθερμάνει τον κινητήρα και να ενεργοποιήσει τον κλιματισμό. Εκείνο προσαρμόζει τις λειτουργίες του ανάλογα με το ποιος θα το χρησιμοποιήσει και επιλέγει την πιο σύντομη διαδρομή, με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Φυσική εξέλιξη

Τετριμμένη ως παρομοίωση, αλλά σήμερα όλο αυτό μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως, δεν είναι κάτι τόσο μακρινό, αν λάβουμε υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), της συνεχούς δικτύωσης ανθρώπων και μηχανών και του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation), που συντελείται ήδη και επηρεάζει σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ίσως δεν απέχουμε παρά μια - δυο δεκαετίες από την εποχή που όλα αυτά και πολλά ακόμα θα συμβαίνουν γύρω μας, χωρίς τότε να μας προκαλούν εντύπωση. Χωρίς να τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως σήμερα έχουμε ως δεδομένη τη δυνατότητα να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε σε κάθε σημείο του πλανήτη. Κάτι που πριν από 20 χρόνια ήταν ανέφικτο.

Το έξυπνο σπίτι εξελίσσεται σε ευφυές. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται, μαθαίνει και προσαρμόζεται στις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό. Μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες: Χρήσιμες και αξιοποιήσιμες. Είναι ασφαλές, φιλόξενο και ενεργειακά αποδοτικό. Το ευφυές σπίτι είναι πράσινο.

Ο Mark Zuckerberg του Facebook αφιερώνει -όπως ισχυρίζεται- αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο στην ανάπτυξη ενός οικιακού συστήματος υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το έχει εγκαταστήσει στο σπίτι του και του έχει δώσει το όνομα Jarvis - εμπνευσμένος από τον Iron Man και τον αντίστοιχο βοηθό του Tony Stark. Ο ηθοποιός Morgan Freeman χάρισε τη χαρακτηριστική, θεϊκή φωνή του στο δημιούργημα του δαιμόνιου Mark.

''Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδεδεμένες οικιακές συσκευές και κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ώστε οι συσκευές αυτές να επικοινωνούν μεταξύ τους'', ήταν ένα από τα συμπεράσματα που εξέφρασε ο Zuckerberg, μετά από έναν χρόνο ενασχόλησης με την ανάπτυξη του Jarvis. Σημείωσε επίσης ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό της αναγνώρισης των προσώπων. Χρησιμοποίησε αρκετές φωτογραφίες φίλων του και μελών της οικογένειάς του για να βοηθήσει τον Jarvis να μάθει ποιος είναι ποιος, ώστε όταν κάποιος φτάνει στο κατώφλι του σπιτιού να του ανοίγει την πόρτα και να τον καλωσορίζει με το όνομά του.

Σε τροχιά σύγκρουσης

Και με τη διορατικότητα που τον διακρίνει, ο δημιουργός του Facebook αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περεταίρω ανάπτυξης ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, ώστε συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών να επικοινωνούν μέσω μιας κοινής πλατφόρμας. Ερχόμενος έτσι σε τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι επιχειρούν ήδη να περιχαρακώσουν το έξυπνο σπίτι, επιβάλλοντας ο καθένας τη δική του λύση:

> Η Amazon με την Alexa και τα πρώτα προϊόντα που λειτουργούν ως hub σύνδεσης και φωνητικής διαχείρισης άλλων συσκευών και αξεσουάρ.

> Η Apple με τη Siri και το HomeKit, τις σχετικές προδιαγραφές οικιακού αυτοματισμού για όσους τρίτους θέλουν τα προϊόντα τους να μιλάνε απευθείας με τον λειτουργικό πυρήνα του iOS.

> Και η Google με το native app 'Home' για το Android και την αντίστοιχη πύλη φωνητικής αλληλεπίδρασης.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι σε λίγα χρόνια τα ανοιχτά πρότυπα και οι ανοιχτές πλατφόρμες λογισμικού θα καταστήσουν την τεχνολογία της διασύνδεσης των οικιακών συσκευών φιλικότερη προς τους χρήστες, αφού όλο και περισσότεροι κατασκευαστές κοιτούν μάλλον αναπόφευκτα προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας. Για την ώρα, η συμβατότητα με τις πλατφόρμες IFTTT (if this then that – αν αυτό τότε εκείνο) και SmartThings (η οποία ανήκει στη Samsung), ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες συνέργειες στον χώρο της έξυπνης οικιακής διασύνδεσης και του αυτοματισμού.

Πάντως, σύμφωνα με έρευνες, το 50% των κατόχων smartphone πιστεύουν ότι ακόμα και τα τούβλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κατοικιών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αισθητήρες, οι οποίοι θα παρακολουθούν για τυχόν διαρροές, εντός των επόμενων πέντε ετών. ''Η έννοια του έξυπνου σπιτιού ίσως χρειάζεται να επανεξετασθεί'', σημειώνουν οι αναλυτές.

Πρώτα η ασφάλεια

Συν τω χρόνω, η πλειονότητα των καταναλωτών φαίνεται να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του έξυπνου σπιτιού, θεωρώντας την ασφάλεια σημαντικότερο λόγο -έναντι της ψυχαγωγίας- για να υιοθετήσει κανείς αντίστοιχες τεχνολογίες. Σύμφωνα με ακόμα μια έρευνα, ο κύριος λόγος για να αγοράσει κάποιος μια έξυπνη συσκευή είναι για να κάνει το σπίτι του πιο ασφαλές, κίνητρο που παρακινεί διπλάσιο αριθμό ατόμων από την εξοικονόμηση χρημάτων, μέσω συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Ένας στους τρεις θέλει να αυτοματοποιήσει το σπίτι του -όπως να μη χρειάζεται να σηκωθεί για να σβήσει τα φώτα ή να ελέγξει αν έχει κλειδώσεις την πόρτα προτού κοιμηθεί- κι ένας στους δέκα θέλει έξυπνες συσκευές για έλεγχο των κατοικίδιων ή για την εποπτεία των παιδιών. Όλες οι έρευνες υποδηλώνουν επίσης μια ξεκάθαρη επιθυμία για απλότητα, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να απαντούν ότι θα ήθελαν να διαχειρίζονται ότι είναι διασυνδεμένο μέσα στο σπίτι τους μόνο από μία εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο.