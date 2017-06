Στον Κεραμεικό υπάρχει ένα κτίριο, στο οποίο χαίρεσαι να δουλεύεις

Ένα κλασικό, ετήσιο αφιέρωμα των περιοδικών που συνόδευαν τις κυριακάτικες εφημερίδες της περασμένης δεκαετίας και τις έκαναν να ζυγίζουν πιο πολύ από τόμο της Δομής, ήταν αυτό στα δέκα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στον πλανήτη.

Φωτογραφίες με ανθρώπους να δουλεύουν με τα laptop τους πάνω σε πουφ, με εργαζόμενους που περνούσαν το διάλειμμά τους κάνοντας τσουλήθρα σε restrooms και με εστιατόρια με χρωματιστά σκαμπό, συνόδευαν τα συγκεκριμένα αφιερώματα και με έκαναν να πιστεύω πως δεν επρόκειτο για πραγματικές εταιρείες, αλλά για σκηνές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή έστω κάποιο 'λούνα παρκ δωματίου'. Μετά από μία ξενάγηση στα νέα γραφεία της COSMOTE e-value σ' ένα 'πράσινο' κτίριο στον Κεραμεικό, άρχισα να πείθομαι πως οι εργασιακοί χώροι των προαναφερθέντων αφιερωμάτων είναι υπαρκτοί και πως σ' αντίστοιχο ελληνικό αφιέρωμα στο μέλλον, τα γραφεία της e-value θα έχουν περίοπτη θέση.

Το ανακαινισμένο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 7.700 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται κάποια από τα γραφεία της COSMOTE e-value, βρίσκεται πέντε λεπτά με τα πόδια από το Μετρό του Κεραμεικού και κτίστηκε το 1959 για να στεγάσει το Μηχανογραφικό Κέντρο του ΟΤΕ. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση από τη στιγμή που άρχισα να εξερευνώ τους χώρους του ήταν η απουσία χρώματος. Σχεδόν τα πάντα (τοίχοι, πατώματα, έπιπλα) είναι λευκά. ''Μπορεί αρχικά να σας ξενίζει το γεγονός πως τα γραφεία είναι λευκά, αλλά εδώ το χρώμα το δίνει ο κόσμος'', μας είπε ο άνθρωπος της COSMOTE που μας έκανε την ξενάγηση.

Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει το Career Center, ο χώρος 200 τ.μ. στον οποίο έρχονται για συνεντεύξεις και τεστ δεξιοτήτων οι υποψήφιοι εργαζόμενοι της εταιρείας. Μέσα στο 2016 πάνω 7.500 άνθρωποι έστειλαν βιογραφικό για να δουλέψουν στην e-value, πάνω από 5.000 βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο για να περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης και από αυτούς προσλήφθηκαν περίπου 2.000. Στα γραφεία του Κεραμεικού υπάρχει χώρος για 600 θέσεις εργασίας ανά βάρδια. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της εταιρείας μοιράζονται σε Ξάνθη, όπου βρίσκεται η έδρα, και στον Άγιο Στέφανο.

Έχω υπάρξει στο παρελθόν εργαζόμενος σε call center πολυεθνικής εταιρείας και η εμπειρία που έζησα, όσον αφορά τις συνθήκες του χώρου εργασίας, δεν ήταν η καλύτερη. Γραφεία χωρίς διαχωριστικά, ετοιμόρροπες οροφές και θερμοκρασίες εντός του χώρου που το χειμώνα απαιτούσαν να φοράς μπουφάν και το καλοκαίρι -αν το επέτρεπε το dress code, γιατί παρά τις συνθήκες υπήρχε και τέτοιο- να είσαι γυμνός. Η παραπάνω ακραία εμπειρία με βοήθησε να καταλάβω το πόσο σημαντικός για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο χώρος εργασίας, αφού εκεί περνάει τουλάχιστον το 1/3 του 24ώρου του. Είμαι σίγουρος πως η δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι της COSMOTE e-value είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά τουλάχιστον βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που τους φτιάχνει τη διάθεση και τους βοηθά να είναι πιο συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί.

Μετά το ισόγειο, η ξενάγηση συνεχίστηκε στους παραπάνω ορόφους, όπου βρίσκονται τα γραφεία των εργαζομένων στις τηλεφωνικές γραμμές. Το λευκό μοτίβο διατηρείται και σε αυτούς τους χώρους, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα εργάζονταν και γέμιζαν τον συγκεκριμένο χώρο, με βοήθησαν να συνειδητοποιήσω πως το χρώμα στο κτίριο το δίνουν οι ίδιοι, είτε με τα ρούχα κα τα προσωπικά αντικείμενα που έχουν στα γραφεία τους είτε με την προσωπικότητά τους.

Το κτίριο του Κεραμεικού απέσπασε πρόσφατα τη διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC). Πρόκειται για ένα από τα μόλις επτά κτίρια στην Ελλάδα με πιστοποίηση κατά LEED σε επίπεδο Gold (χρυσή πιστοποίηση) και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε χειμώνα-καλοκαίρι η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 25 βαθμών κελσίου, ενώ σε διάφορα σημεία του υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και μελάνια. Διαθέτει 4 αίθουσες εκπαίδευσης 80 θέσεων, 5 αίθουσες συναντήσεων, εστιατόριο και αρκετούς χώρους ξεκούρασης.

Η αίθουσα ξεκούρασης του πρώτου ορόφου, η οποία γειτνιάζει με την κουζίνα, είναι ο χώρος μέσα στο κτίριο για τον οποίο οι άνθρωποι της e-value είναι περισσότερο περήφανοι. Λογικό. Γιατί η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με φούρνους μικροκυμάτων, καφετιέρες και ψυγεία, ενώ ο χώρος ξεκούρασης διαθέτει πουφ, ξύλινο, επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι και τηλεόραση πολλών ιντσών όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν στο διάλειμμά τους τα κανάλια της COSMOTE TV.

Φεύγοντας από τα γραφεία της COSMOTE e-value στον Κεραμεικό και στον δρόμο μου προς την ομώνυμη στάση του Μετρό, βγήκα ξανά στην Πειραιώς και επανήλθα στην πραγματικότητα του αθηναϊκού κέντρου, τόσο όσον αφορά την υψηλή καλοκαιρινή θερμοκρασία όσο και την χωροταξική ανωμαλία. Είχα, όμως, μια σκέψη- ελπίδα στο μυαλό μου. Ο χώρος εργασίας από τον οποίο είχα μόλις βγει, να μην αποτελέσει αφορμή μόνο για ένα μελλοντικό δημοσιογραφικό θέμα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, αλλά κι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες με μεγάλο εργατικό δυναμικό στη χώρα.

(Photo Credit: SOOC/ Νίκος Λυμπερτάς)