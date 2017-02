Ζώντας παρέα με 122 ζευγάρια sneakers

Το Παλαιό Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι ένας χώρος πραγματικά μαγικός. Γιατί έχει το μέγεθος, την ιστορικότητα και την αύρα που επιτρέπει σε ανθρώπους και brands να τον μεταμορφώνουν κατά το δοκούν και να δημιουργούν κάθε φορά κάτι μοναδικό. Η adidas έστησε για λογαριασμό του νέου EQT Support ADV ένα υπέροχο σκηνικό και κάλεσε στην Ελλάδα τον μανιακό των EQT Marc Leuschner ο οποίος μίλησε στον κόσμο και φυσικά στο Oneman για το πάθος του.

Θα σταθώ όμως πρώτα σε αυτό που αντίκρισα μπαίνοντας από τις βαριές ξύλινες πόρτες στην οδό Σοφοκλέους. Ένα urban τοπίο, γεμάτο από σιδερένιες προθήκες στις οποίες ήταν τοποθετημένα όχι απλά παπούτσια αλλά η ζωντανή ιστορία της iconic σειράς Equipment από το 1991 μέχρι και σήμερα. 122 παπούτσια της προσωπικής συλλογής ενός ανθρώπου που ξεκίνησε να λατρεύει και να μαζεύει τα EQT από χόμπι και πλέον φέρει τον τίτλο του ιδιοκτήτη και CEO ενός από τα πλέον εντυπωσιακά καταστήματα sneakers στον κόσμο, του Overkill.

Ήμουν αρκετά νωρίς εκεί οπότε δεν άργησα να περιηγηθώ στο χώρο και να ανακαλύψω κάτι που με πήγε πίσω στη μαγική δεκαετία του '90. Σε μία οθόνη, ήταν στημένο ένα πρότυπο παιχνίδι tetris το οποίο καλούσε δύο παίκτες να αναμετρηθούν μεταξύ τους για το ποιος θα φτιάξει πρώτος το εικονικό sneaker EQT, περνώντας κάποιες πίστες στο παιχνίδι. Η μία πολυθρόνα ήταν άδεια και με περίμενε. Στην άλλη πολυθρόνα, για καλή μου τύχη, καθόταν ο επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς, ο Γερμανός Marc Leuschner, με τον οποίο είχα τη χαρά να ανταλλάξω μερικές κουβέντες παίζοντας.

(Από ευγένεια και μόνο δεν θα πω ότι τον διέλυσα και στα δύο παιχνίδια που παίξαμε)

“Η πρώτη επαφή που είχα με τα sneakers ήταν όταν ήμουν 12-13 χρονών. Μετά το σχολείο πηγαίναμε σε γήπεδα ποδοσφαίρου και χόκει, έβλεπα κόσμο να φορά ωραία sneakers. Έβλεπα όλους τους κουλ τύπους στα γήπεδα να φορούν ωραία παπούτσια και ήθελα κι εγώ να γίνω μέλος αυτής της κοινότητας, αυτού του τρόπου ζωής”. Κάτι που αντικατοπτρίζεται απόλυτα και στο moto του νέου sneaker, το οποίο είχαμε δει και στη δεκαετία του 90. Το moto λέει: “Everything that is essential, nothing that is not”. Αυτό είναι και το moto της ζωής του Marc.

Μου μιλά για τα χρόνια στη Γερμανία. Για τα πρώτα sneaker που αγόρασε, για το τι σήμαινε για εκείνον στα 90s να αρχίζει αυτή τη σχέση αγάπης με τα adidas Originals και συγκεκριμένα τα EQT. “Πρέπει να καταλάβεις ότι γεννήθηκα στην ανατολική μεριά του Βερολίνου, μια μεριά που πριν την πτώση του τείχους, δεν είχε πολλές τέτοιες εικόνες, δεν είχε χρήματα ο κόσμος. Το να φοράς τέτοια sneaker ήταν ένα status symbol για τη δική μου τη γενιά, ήταν ένας τρόπος να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε κι εμείς κουλ, μπορούμε κι εμείς να έχουμε τη ζωή που είχαμε στερηθεί”.

Με ξεναγεί λίγο στον χώρο της έκθεσης και μου δείχνει μερικά από τα πιο πολύτιμα για εκείνον sneaker. Κάθε ένα έχει τη δική του σημασία, κάθε ένα έχει τη δική του ιστορία, ένα κομμάτι της ζωής του Marc. Γιατί όμως συγκεκριμένα αυτά τα παπούτσια; “Νιώθω πολύ περήφανος που είμαι στην Ελλάδα, είμαι πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με την adidas και μπορώ να πω τις δικές μου ιστορίες για το EQT. Αυτό που μου άρεσε από την αρχή στα EQT είναι ότι ήταν εκείνη η σειρά των adidas Originals που είχε τον καλύτερο σχεδιασμό, τα πιο ποιοτικά υλικά, ένα look που θεωρώ ξεπερνούσε τις άλλες συλλογές. Η ποιότητα είναι τρομερή. Το παρατσούκλι Mr. EQT βγήκε πραγματικά από την αγάπη μου για αυτή τη συλλογή”.

A photo posted by Oneman.gr (@onemangr) on Jan 31, 2017 at 1:12pm PST

Την κουβέντα μας διέκοψε το δικό του καθήκον να “παρουσιάσει” τη βραδιά. Τον έβλεπα να μιλά στον κόσμο με το πρόσωπό του να λάμπει από χαρά και συναίσθημα που κατάφερε αυτό που ήθελε να πετύχει μικρός. Να γίνει ένα από τα cool kids. Και τώρα είχε το προνόμιο να μιλά για αυτή την πορεία μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο κοινό.

Στην οθόνη πίσω του παρακολουθήσαμε την ταινία μικρού μήκους 'Only the Essentials' των adidas Originals. Μία ταινία που εξιστορούσε την πορεία του iconic sneaker που έφερε την επανάσταση στη μόδα και στον τρόπο προσέγγισής της τη δεκαετία του ‘90. Στο event προβλήθηκαν επίσης video-art υλικά, η EQT έκθεση φωτογραφίας του Γερμανού φωτογράφου Juergen Teller, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα του Πάνου Γεωργίου από το πρόσφατο ταξίδι μαζί με τους Γιώργο Μαυρίδη, Δημήτρη Πέτρου και Κώστα Σπαθή στο Βερολίνο για την πρώτη παρουσίαση του νέου EQT.

Το Yes it does!! Sure it does!! party που ακολούθησε της εκδήλωσης ήταν πραγματικά εκείνο που ταίριαζε σε αυτή τη βραδιά που θύμισε στην πόλη ότι η αγάπη για ένα σύμβολο, ένα brand, μία ιδέα, μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων και να τους κάνει να κυνηγούν το δικό τους μοναδικό όνειρο.

* Το νέο EQT Support ADV είναι ήδη διαθέσιμο σε επιλεγμένα sneaker stores και στο adidas Originals Fashion Corner στο attica, City Link.