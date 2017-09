Η αφόρητη βαρεμάρα του να είσαι τέλειος

Το κεντρικό σύνθημα της ολοκαίνουριας διαφημιστικής καμπάνιας της Diesel είναι το 'Go with the Flaw'. Flaw, όπως ελάττωμα. Και είναι το σωστό σύνθημα, αφού μ' αυτό, το πιο συνεπές αντικομφορμιστικό fashion brand της εποχής μας προβοκάρει την κυρίαρχη έκφανση του σύγχρονου κομφορμισμού: την εμμονή με την τελειότητα.

Σκέψου το, ή απλώς δες το στα social media: όλοι θέλουν να ανεβάζουν τέλειες φωτογραφίες. Όλοι κάνουν τέλειες διακοπές, όλοι βομβαρδίζουν τα timelines τους με εικόνες από τις τέλειες ζωές τους. Όλοι, δηλαδή, κάνουν αυτό που κάνουν και όλοι οι άλλοι. They go with the flow.

Η Diesel προτείνει το αντίθετο. Το διαφορετικό. Μας παροτρύνει να βρούμε το θάρρος να σπάσουμε το κατεστημένο και να δείξουμε τα ελαττώματά μας με περηφάνια. Go with the flaw. Αποδέξου τα ψεγάδια σου και πορεύσου με τις ατέλειές σου. Στην τελική, αυτές σε κάνουν ξεχωριστό, μοναδικό.

Η ταινία – ωδή στην ατέλεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας της Diesel φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του François Rousselet, του Γάλλου σκηνοθέτη που έχει στο βιογραφικό του βίντεο για τον Snoop Dogg, τη Madonna και τους Rolling Stones. Η Edith Piaf διαλαλεί θριαμβευτικά ότι δεν μετανιώνει για τίποτα και οι πρωταγωνιστές της ταινίας την επικροτούν, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή με τα ελαττώματά της. Και με τα δικά τους, φυσικά. Γιατί ποιος δεν βαριέται να είναι τέλειος και να περνάει συνεχώς τέλεια;