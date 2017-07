Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το 'The Room' του Tommy Wiseau, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Γιατί, γιατί, γιατί δεν το ήξερα τόσα χρόνια; Γιατί έπρεπε να διαβάσω την είδηση για την ταινία με τον James Franco που θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το έπος για να τη μάθω; Από την Τετάρτη που πήρα χαμπάρι τι συμβαίνει, έχω δει χάρη στην Ιωσηφίνα άπειρα βιντεάκια που κοροϊδεύουν το 'The Room' και το πόσο ανεκδιήγητα κακό είναι και απλά ανυπομονώ να το δω ολόκληρο. Μια τόσο κακή ταινία, είναι σίγουρο ότι τελικά θα είναι απλά τέλεια και θα με κάνει να γελάσω πολύ περισσότερο από την πλειονότητα των κωμωδιών που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μέχρι να την απολαύσω όπως της πρέπει, ξεχαρμανιάζω με αυτά:

Με το πώς να ζεις σαν Ρώσος ολιγάρχης του Stephen Colbert, ο Πάνος Κοκκίνης

Στο τρίτο -από τα πέντε συνολικά- αφιερώματα που γύρισε στα πλαίσια του ταξιδιού του στην Ρωσία (εκεί που τον ακολουθούσαν, όπως είπε, πράκτορες σε κάθε βήμα του), ο Stephen συναντιέται με τον -ύψους 2.03 μέτρων- δισεκατομυριούχο Mikhail Prokhorov (ιδιοκτήτη, μεταξύ άλλων, των Brooklyn Nets) που του δείχνει τα μυστικά δωμάτια της έπαυλης του στη Μόσχα, τα νίντζα αστεράκια του και τα Καλάσνικόφ του και το 'δεντρόσπιτο' εντός του οποίου προπονείται στην αρχαία θιβετιανή πολεμική τέχνη του Tescao. Απλώς υπέροχο.

Με το 'Game of Thrones' και τα sticker του 'Rick and Morty' στο Facebook, η Ναστάζια Καπέλλα

Τελευταίο μου κόλλημα είναι τα sticker 'Rick and Morty' στο Facebook ειδικά το "why?!" της Beth. Ήδη φαντάζομαι όλες τις φορές που θα το χρησιμοποιήσω και θα ταιριάζει, γιατί προς το παρόν απλώς το στέλνω σε όλους στο άκυρο. Κάποιοι που το στέλνω δεν ξέρουν καν το 'Rick and Morty' και μου απαντάνε με ένα "χαχα" για να ξεμπερδέψουν. Όμως την βδομάδα που επέστρεψε το 'Game of Thrones' είναι ιεροσυλία να μην το έχω στα κολλήματα. Η αλήθεια είναι δεν ήταν πολύ δυνατό επεισόδιο, αλλά άνοιξε τον δρόμο για τα δυνατά επεισόδια, άρα τέλεια.

Με τον νέο Jay-Z, ο Γιάννης Σαμούρκας

Βγαίνουν πολλά αυτές τις μέρες και ουδεμία όρεξη είχα να ασχοληθώ με τον καινούργιο Jay-Z. Όμως τα βρήκα σκούρα. Οι Shabazz Palaces είναι για μια ακόμα φορά σούπερ weirdos, ο Lil Wayne μου βγήκε όντως lil και ο Wiz Khalifa, δεν λέω, Khalifaση αλλά δεν…Αφήνω έξω τον Young Thug γιατί δεν πρόλαβα να τον ακούσω.

Έπεσα όμως στο video clip του “The story of O.J.” και μου θύμισε αμέσως το “Do for love” του 2Pac και με κράτησε. Μετά μπήκε σαμπλαρισμένη και η Nina Simone με το “Four women” και το άκουσα 4 φορές πριν αρχίσω να γράφω αυτές τις γραμμές. Η Nina ωστόσο επιστρέφει αργότερα στο “Caught in their eyes” (παρέα με τον Frank Ocean) με ένα ευφυέστατο sample από το “Baltimore” της. Στο ίδιο επίπεδο αναγνωρισημότητας κινούνται τα καλούδια που θα βρεις μέσα στο 13ο του, αξιοποιημένα όμως πανέξυπνα (Sister Nancy, Fugees, Stevie Wonder, Alan Parsons).

O Jay-Z παρά τις προβλέψεις, ειδικά μετά τη στομφώδη συνεργασία του με τον Kanye West, έφτιαξε ένα άλμπουμ παίρνοντας μαζί του μόνο τα απαραίτητα. Χωρίς intros, outros, preludes, interludes. Χωρίς καμένους διαλόγους από το στούντιο ή το σαλόνι του. Δέκα κομμάτια κι αυτό είναι όλο. Παραδοσιακό σαν το σκρίνιο που έχουμε στο πατρικό μας κι έχει αλλάξει τρεις γενιές χέρια. Soul και jazz πάνω σε απλά beats, που σκοπό έχουν να πουν την ιστορία και όχι να κάνουν subwoofers να τρεμουλιάζουν.

Η πιο «αυτός είμαι» δουλειά του, χωρίς περιστροφές και δικαιολογίες. Και νομίζω ότι πλέον το hip-hop έχει ξαναβρεί τον παλιό καλό εαυτό του.

Με το ''80s' των Locomondo, ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Το νέο τραγούδι των Locomondo πρέπει να το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες (στο σπίτι, στο μετρό, στο αυτοκίνητο) που κατάφερα να μάθω κάθε στίχο. Είναι κολλητικό. Μπορεί να άργησαν, αλλά έβγαλαν ένα κομμάτι που σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές, τις οποίες είτε τις έχεις ζήσει, είτε όχι, τις γνωρίζεις πολύ καλά. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ πώς θα χωρούσαν ο Σαραβάκος, η Μαντόνα, ο Ρόκι, το Ευρωμπάσκετ, ο Λένον και πόσοι άλλοι εκείνης της δεκαετίας μέσα σε μερικούς στίχους. Οι Locomondo το πέτυχαν, χωρίς να αλλάξουν το γνωστό τους στιλ και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Άσε που στο video clip έφεραν τον ΚΙΤΤ από τον Ιππότη της ασφάλτου! Χειροκρότημα.

Με την Jodie Whittaker, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Μιλάμε τέτοια ξηρασία σε σειρές και ταινίες σαν αυτού του Ιουλίου δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, το οποίο καθόου δε με χαλάει btw γιατί μπορώ έτσι να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στα μεγάλα πρότζεκτ που έχω αποφασίσει πως θα ολοκληρώσω αυτό το καλοκαίρι. Που θα πει: μεγάλος μαραθώνιος Steven Soderbergh (έχω φτάσει στην 3η του ταινία), μεγάλος μαραθώνιος 'Curb Your Enthusiasm' (έχω φτάσει στην 3η σεζόν) και μεγάλος μαραθώνιος Jodie Whittaker, η οποία ανέλαβε νέα Doctor στην αγαπημένη μου σειρά, οπότε δεν πρέπει να με πιάσει αδιάβαστο το regeneration.

Έχω πιάσει λοιπόν και ανακαλύπτω όλη της τη φιλμογραφία, ξεκινώντας από τη σειρά που όλοι έχουν δει εκτός από εμένα, το 'Broadchurch'. Τελείωσα 1η σεζόν και τώρα δε θέλω να ξαναμιλήσω με άνθρωπο στη ζωή μου, θέλω να βάλω φωτιά στην ύπαρξη. (Ωραία τηλεόραση.) Πριν πιάσω 2η σεζόν κάνω ένα διάλειμμα, το σπάω λίγο με καμιά ταινία (είδα το 'Black Sea' όπου παίζει μόνο σε 2 φλάσμπακς, ωραία επιλογή, μπράβο μου) και με καμιά άλλη σειρά (έχω ξεκινήσει το 'Assets', ένα ανθυπο-'Americans' που μοιάζει να έχει χρηματοδοτηθεί από ελληνικό ιδιωτικό κανάλι εποχής 1994). Αφήνω για το τέλος το λατρεμένο επεισόδιό της στο 'Black Mirror', αλλά αυτό που περιμένω πιο πολύ είναι το back-to-back rewatch των δύο απολαυστικότατων ταινιών 'St. Trinian's', που έχω λοκάρει για αυτή την Κυριακή απόγευμα. #κυριακή #καλοκαιράκι

Με το τρέιλερ του 'Χιονάνθρωπου', ο Ευθύμιος Σαββάκης

Ο 'Χιονάνθρωπος' είναι ένα από τα 3 καλύτερα βιβλία του Βασιλιά Τζο Νέσμπο (αν δεν έχεις διαβάσει τη συνεντευξΑΡΑ που του πήρε η Κάλλια Καστάνη) και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με την υπογραφή του (θρύλου) Σκορσέζε και με τον (θεό) Φασμπέντερ στον ρόλο του Χάρι Χόλε. Η αντίστροφη μέτρηση για την ταινία, λοιπόν, έχει ήδη ξεκινήσει. Και το τρέιλερ με την αφίσα είναι ό,τι πρέπει για να πάρουμε μία (μικρή) δόση από αυτό που θα δουν τα ματάκια μας τον Οκτώβρη.

Hello, Mister Police <3

​Με τις αντιδράσεις για τη νέα Doctor Who, ο Γιάννης Σαχανίδης​

​Πεθαίνω όταν ο κόσμος οργίζεται με τέτοια πράγματα, είτε γιατί θεωρεί ας πούμε πως ο Bob Dylan δεν έπρεπε να πάρει το Νόμπελ και καταστράφηκε η λογοτεχνία, πέθανε ο πολιτισμός και ο κόσμος δεν έχει γυρισμό από την κόλαση, είτε γιατί η νέα ενσάρκωση ενός ήρωα μιας σειράς δεν είναι άντρας όπως μέχρι τώρα αλλά, ΑΜΑΝ, γυναίκα. Τι έγινε bros μου; Δε σας αρέσει που είναι γυναίκα η 13η Doctor Who; Παρότι η σειρά έχει ήδη εισάγει ξεκάθαρα την ιδέα πως προφανώς και οι Time Lords μπορούν να κινούνται ελεύθερα ανάμεσα στα φύλα; Παρότι η Jodie Whittaker φαίνεται εξαιρετική επιλογή για το ρόλο; Παρότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε σαν παιδάκια που τους πετάξανε το παιχνίδι τους από τα χέρια; Παρότι είμαστε στο motherfucking 2017 και είστε περισσότερο irrelevant από ποτέ; Ξιδάκι και σπίτια σας.​ Και τώρα σειρά του James Bond.