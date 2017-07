Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το 'Narcos', ο Αντώνης Τζαβάρας

Δεν ξέρω γιατί δεν το είδα στην ώρα του. Μάλλον θα σκεφτόμουν ότι είχα καλύτερα πράγματα να δω και να κάνω. Τώρα ξέρω ότι έκανα λάθος. Εδώ και δέκα μέρες δηλώνω εθισμένος με ό,τι συμβαίνει στο Narcos. Από το μπολέρο στους τίτλους της αρχής ως την κυριαρχική ερμηνεία του Wagner Moura. Το Narcos είναι μια ιδανική μυθοπλασία, που πατάει στην αληθινή και ταυτοχρόνως απίστευτη ιστορία του Pablo Escobar. Παράλληλα, αφηγείται την αληθινή και ταυτοχρόνως απίστευτη ιστορία της Κολομβίας στα τέλη του 20ου αιώνα. Ο Escobar την πουλάει, την αγοράζει, την κρατάει σε ομηρία, σκοτώνει τα παιδιά της κατά χιλιάδες. Εκείνη τον ερωτεύεται, τον μισεί, του δίνεται, τον εκδικείται, ξεπουλιέται στους Αμερικανούς, τον σκοτώνει. Κάπως έτσι είσαι κι εσύ, ο θεατής του Narcos. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, με τι να ταυτιστείς. Όπως θα έλεγε και ο πατρόν, δεν είναι εύκολες οι σειρές στις οποίες όλοι είναι κακοί, μανίτο. Αλλά αν μπεις μέσα τους, δεν είναι εύκολο να βγεις αλώβητος.

Με τον πανικό για τον ερχομό του 'Stranger Things 2', ο Ευθύμιος Σαββάκης

Αν και συνήθως αντιδρώ στις φοβιστικές σειρές με το τρίπτυχο κουβέρτα για δύσκολες σκηνές, μεγάλη παρέα για σιγουριά και αυτόματη κλήση ΕΚΑΒ στο κινητό, το 'Stranger Things' το λάτρεψα το προηγούμενο καλοκαίρι. Κυρίως για τη νοσταλγία που έβγαζε κάθε καρέ του. Φέτος, μπορεί στην αρχή να απογοητεύτηκα που δε θα είναι καλοκαιρινή παρέα και θα ξαναβγεί Οκτώβρη, αλλά βλέποντας όλα αυτά τα teaser κτλ έχω μπει σε άγριο mood.

Και φυσικά, ανέτρεξα ξανά στο καλύτερο εξώφυλλο που έχει γίνει για τη σειρά στο EW (και στην υπέροχη συνέντευξη των πρωταγωνιστών βεβαίως, βεβαίως).

Με τον πανικό για τον ερχομό του 'Game of Thrones', η Ιωσηφίνα Γριβέα

Το PopCode έχει μπει σε ρυθμούς 'GoT' (όχι ότι βγήκε ποτέ όπως είναι προφανές) και ετοιμάζεται για recaps, θεωρίες και live chats κάθε Δευτέρα στις 23.00 μ.μ., μετά την προβολή του επεισοδίου στις 22.00 μ.μ. στο Novacinema4HD. Πάρτε μία Dany σε φάση Iron Man γιατί τελειώσανε τα ψέματα. Αγγίζουμε Westeros.

Με τα κείμενα του The Ringer, ο Γιάννης Σαχανίδης

​Παρακολουθώ το The Ringer ​του Bill Simmons όχι τόσο για τα αθλητικά κείμενα του (που επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα πολλές φορές) αλλά για αυτές τις κουφές pop culture ιδέες που υλοποιεί το stuff του. Είμαι δηλαδή εδώ για πράγματα όπως το αφιέρωμα στις 50 Καλύτερες Κακές Ταινίες που κάνανε μέσα στον Ιούνιο και που πολύ θα ήθελα να κάνω ένα μαραθώνιο και να τις δω όλες. Οπότε θα κάνω κι εγώ μια λίστα με τα 5 καλύτερα pop culture κομμάτια του The Ringer από την τελευταία εβδομάδα (περίπου), με το Game of Thrones να κερδίζει λογικά τον περισσότερο χώρο:

5. Ποιος θα κέρδιζε: Rambo εναντίον Mr. Miyagi

4. Μια κατάταξη όλων των ανθρώπων από τις ταινίες του 'Planet of the Apes'

3. Βαθμολογώντας το καστ του GoT για την ικανότητα τους να κρατούν τα μυστικά της σειράς

2. Μια πολύ επιστημονική έρευνα για το αν ο Batman ή ο Black Panther θα κέρδιζαν σε μια μάχη

1. Κατάταξη όλων των επεισοδίων του 'Game of Thrones'

Με τους κολιούς του Ζουγανέλη, η Ναστάζια Καπέλλα

Είχα ακούσει το "είχα φάει κολιούς" να τραγουδιέται σε παρέες κατά καιρούς, αλλά δεν είχα ακούσει ούτε δει ποτέ το ορίτζιναλ βίντεο από το Ζουγανέλη. Το ένα έφερε το άλλο και το είδα αυτή την εβδομάδα και έχει ήδη γίνει το τραγούδι του καλοκαιριού μου. Επίσης την επόμενη φορά που θα πάω σε ταβέρνα και έχει κολιούς θα τους παραγγείλω.

Με τον Donald Trump Jr, o Πάνος Κοκκίνης

Είναι πραγματική απόλαυση να παρακολουθείς τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου να κάνει ότι περνάει από το χέρι του (βγάζει ο ίδιος στη φόρα τα ενοχοποιητικά mail που τον έδειχναν να κλείνει ραντεβού με Ρώσους για να του δώσουν ότι 'βρώμα' έχουν για την Χίλαρι, ενοχοποιεί τον εαυτό του σε κάθε συνέντευξη που δίνει) προκειμένου να μπει πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Με τον μπαμπά Trump να λέει απλώς ότι το παλικάρι είναι 'high-quality person', τον Stephen Colbert να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του και, σε μια γωνιά, τον John Oliver να αισθάνεται δικαιωμένος που αποκάλεσε πρώτος το συγκεκριμένο σκάνδαλο 'Stupid Watergate'.

Με το Sport24 Facebook Messenger, o Ηλίας Αναστασιάδης

Με τα δύο εκατομμύρια διαόλια, ή αλλιώς 'διαφορετικά applications', που φέρνουν στο κινητό σου τα μηνύματα των φίλων σου, δεν τα πάω καλά. Μπερδεύομαι, νιώθω ότι μπορεί να μιλάω με τον Άμπα στο Messenger και με τον Άμπα στο Whatsapp και να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, το Messenger, αυτό το μπλε με τον κεραυνό στη μέση, είναι το αγαπημένο μου. Το πιο απλό, το πιο ανθρώπινο. Το ιδεώδες. Τα μαντάτα του ερχομού του Sport24.gr στον κόσμο του μπλε κεραυνού είναι ήδη η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού και μια φιλική εξάρα ταυτόχρονα. Ακολούθησε το στο Facebook, επίλεξε την ομάδα σου και δες τα νέα της να έρχονται ως μήνυμα στο messenger. Θα κολλήσεις όπως κι εγώ και θα ζητήσεις έκτακτη ακρόαση/συμμετοχή στα κολλήματα αυτής της εβδομάδας.

Τι; Δεν είναι ποπ κουλτούρα το facebook messenger; Εσείς πού συζητάτε για τις σειρές που βλέπετε;

Με το cold brew, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Ακούστε με λίγο. Ο καφές φίλτρου δεν είναι ο καλύτερος καφές, είναι ο μόνος καφές. Ο μόνος. Δεν υφίσταται άλλος καφές. Όλα τα άλλα είναι γεύσεις, πράγματα που έχουμε εφεύρει επειδή νιώθουμε πως το σύμπαν είναι άδειο και θέλουμε να το γεμίσουμε καθώς περνάμε τις μέρες μας. Όλο το χρόνο λοιπόν πίνω καφέ φίλτρου, σκέτο κιόλας, θεόσκετο, ούτε γάλατα, ούτε ζάχαρες, ούτε τίποτα. Το ξαναλέω. Αυτός είναι ο ΜΟΝΟΣ καφές. Και μετά έρχεται το καλοκαίρι, που ως γνωστόν είναι το χειρότερο γενικώς, και στο πλαίσιο της γενικότερης καταστροφής των πάντων, καταστρέφει φυσικά και την απόλαυση του καφέ, γιατί δεν είναι δυνατόν να πιεις ζεστό καφέ φίλτρου όταν έξω υπάρχουν οι φλόγες που έχουν έρθει για να κάψουν τις φλόγες της κόλασης.

Γι' αυτό λοιπόν αν οι σνομπ φίλοι σας, σας κρίνουν όταν απολαμβάνετε cold brew το καλοκαίρι (δηλαδή ο μοναδικός καφές που υπάρχει, αλλά σε εκδοχή εκτάκτου ανάγκης για το καλοκαίρι), παρακαλέστε τους να πάνε να πιουν αυτούς τους καφέδες-τούρτες που πίνουν κατά τα άλλα, με τα στρώματα αφρόγαλα ή αυτά τα τζησκέηκ που μασκερεύονται ως 'παγωμένοι καφέδες'. Όποιο κατάστημα έχει cold brew κερδίζει άμεσα την πίστη μου. Πήγα το πρωί στον Γρηγόρη εδώ δίπλα και ζήτησα cold brew- όταν είδα πριν λίγες μέρες να το πρωτοδιαφημίζουν ένιωσα πως αυτό το καλόκαίρι (κάπου ανάμεσα στο live της Dua Lipa και στο cold brew) είναι ήδη το καλύτερο των τελευταίων χρόνων. Πιστεύω ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που τους ζήτησε cold brew σε συσκευασία μπουκαλιού. "Πρέπει να το καταναλώσετε μέσα σε 2 μέρες!" μου είπε η υπάλληλος ανήσυχη. *αγοράζει 5 μπουκάλια για να έχει για το ΣΚ*

Με το 13 Reasons Why, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Άργησα λίγο, αλλά το ξεκίνησα κι έχω κολλήσει, αναγνωρίζοντας τα ελαττώματά του. Θέλω να πω, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον, θίγει ζητήματα που όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως το bullying, η ψυχολογία ενός εφήβου και η αυτοκτονία, αλλά δεν παύει να μοιάζει και κάπως απλουστευτικό στον τρόπο που χειρίζεται κάποιες καταστάσεις, και κάπως high school drama στον τρόπο που χειρίζεται κάποιες άλλες. Το σίγουρο είναι ότι θέλω να δω πού το πάει και πώς θα επιλέξει να ολοκληρώσει την αφήγηση της ιστορίας. Προς το παρόν βρίσκομαι στο 8ο επεισόδιο και τα καλά είναι περισσότερα απ' τα κακά. Επειδή όμως δεν έχω ακούσει τα καλύτερα για το φινάλε του, παραμένω επιφυλακτικός.

Με το Βασιλιά του Πεζοδρομίου, ο Γιάννης Σαμούρκας

Είχα βρει αυτό το βιβλίο του George Pelecanos σε προσφορά τα Χριστούγεννα και τώρα αποφάσισα να το ανοίξω. Βλέπεις από τις πρώτες σελίδες πόσο εύκολο του ήταν να ανακατευτεί με το The Wire. Μανούλα στα αστυνομικά. Σε κάθε σελίδα τρελαίνομαι με τις μουσικές αναφορές του. Δεν χρειάζεσαι κάτι για να ακούς παράλληλα. Όπως σε όλα του τα βιβλία, έτσι και σ’ αυτό είναι σα να βλέπεις σειρά. Γράφει σα να μοντάρει ταυτόχρονα.