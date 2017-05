Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το νέο τραγούδι του Harry Styles, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Και γιατί να ντραπώ δηλαδή; Μμμμμμμμμμμμμμμμμ. Τι κι αν συνήθως οι λέξεις One Direction (μαζί, το να κοροϊδεύεις την κάθε λέξη μόνο της είναι απλά χαζό) ακολουθούνται από σχόλια λοιδορίας; Ο Harry Styles, μέλος του boydand, έβγαλε το πρώτο single του σόλο άλμπουμ του και πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα, την οποία ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση στο γραφείο. Αμέ. Σήμερα το μεσημέρι έφαγα και μπάμιες θέλω να ξέρετε, οπότε γενικά αλλάζω και ωριμάζω, και #sign_of_the_times.

Με το νέο τρέιλερ του 'House of Cards', ο Ευθύμιος Σαββάκης

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει ρεπό από τη δουλειά την ημέρα προβολής της σειράς (γιατί Τρίτη ρε NETFLIX κούκλα μου;) μετράω σαν φαντάρος (στον Έβρο) τις μέρες για το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Παίρνοντας μία τζούρα από το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, θεωρώ ότι η φετινή σεζόν του HOC θα έχει περισσότερη δράση, αίμα και... πολιτική από κάθε άλλη χρονιά. Κέβιν Σπέισι είσαι (ρε φίλε)!

Με τις ξυδάτες ελιές που φτιάχνει η μαμά μου, η Νάνσυ Κωστακοπούλου

Δεν θυμάμαι πόσες ελιές έχω φάει τους τελευταίους μήνες- πόσες μπορεί να χωράει ένα μέτριο βάζο; 50; 60; Ε, έχω φάει περίπου 200 γιατί η μαμά μου φροντίζει να με τροφοδοτεί με ένα φρέσκο βάζο κάθε φορά που ανεβαίνω στη Λιβαδειά. Μπορεί να διαβάζεις αυτές τις γραμμές με μια απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ότι η μαμά μου κάνει τις καλύτερες ξυδάτες ελιές- ξέρεις τις μεγάλες πράσινες, που έχουν ικανή ποσότητα ξυδιού για να φαρφατιάσουν το στόμα σου (ελπίζω να γνωρίζετε αυτό το φανταστικό ρήμα) και να δώσουν φανταστική γεύση στη σαλάτα σου, είτε μιλάμε για βαρετή πράσινη είτε για αγγουροντομάτα. Δεν έχω ψάξει θερμίδες ή side effects από την υπερβολική κατανάλωση των ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που περιέχουν οι ελιές από το εκλεκτό χωράφι της πουρνάρας (έτσι το λέει, τι να σας πω) του πατερούλη να μην μου ανεβάσουν καμία χοληστερίνη- φτάνω και τα 30 και δεν είναι να παίζεις με αυτά.

Υ.Γ Όποιος θέλει ελιές να μου το πει, θα πάω για ανεφοδιασμό το άλλο ΣΚ.

Με το 'Bubblegum Bitch' με βίντεο από το 'The Crush', η Ναστάζια Καπέλλα

Το κόλλημα του Μυλωνά της προηγούμενης Παρασκευής μου θύμισε το δικό μου κόλλημα με το 'Bubblegum Bitch' της Μαρίνας, στο οποίο μία χρήστρια του youtube έχει κάνει καταπληκτικό edit με την ταινία "The Crush". Το "The Crush" το είχα δει κάποτε στο ALTER και πολύ μου είχε αρέσει. Ο πρωταγωνιστής Cary Elwes ήταν και δικό μου -celebrity- crush χάρη στο "Robin Hood: Men in Tights", το οποίο fun fact είναι της ίδιας χρονιάς με το 'The Crush'. H πρωταγωνίστρια είναι η Alicia Silverstone, nuff said. Ε, λοιπόν το 'Bubblegum Bitch' του ταιριάζει τέλεια. Αυτή η χρήστρια, η Mermaid Hotel, έχει κι άλλα βίντεο με λολιτοτράγουδα όπως το 'Seventeen' με 'Neon Demon', αλλά το πιο πετυχημένο είναι το bubblegum.

Με την πρεμιέρα του 'American Gods', ο Γιάννης Σαχανίδης

Το βιβλίο του Neil Gaiman μου είχε αρέσει αρκετά όταν το διάβασα πριν μερικά χρόνια. Δεν είναι όμως ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, ούτε καν από τα δικά του, νομίζω κλίνω λίγο περισσότερο προς το fun του 'Neverwhere'. Όταν ανακοινώθηκε η σειρά όμως, ήμουν αρκετά ενθουσιασμένος με την προοπτική πως όλοι αυτοί οι χαρακτήρες θα ζωντάνευαν στην τηλεόραση. Μου φάνηκε παράξενη η επιλογή του Starz, σκέφτηκα πως θα ήθελα κάτι σε Netflix, αλλά μετά συνέβη *αυτό* το καστ και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Το ξεκίνημα της σεζόν είναι ένα αριστούργημα και δεν έχουμε πατήσει ούτε το μεγάλο μας δάχτυλο μέσα στην ιστορία. Μπράβο, του άξιζε του Gaiman όλο αυτό.

Με το 'The Mick', ο Πάνος Κοκκίνης

To τελευταίο πράγμα που χρειαζόμουν στη ζωή μου αυτή τη στιγμή ήταν ένα ακόμη sitcom να μου στερεί ύπνο το βράδια. Κάτι που, παραδόξως, έχει συμβεί με το συγκεκριμένο, ολίγον trash, ολίγον 'Beverly Hillbillies φάση' δημιούργημα των δυο τυπάδων από το It's Always Sunny in Philadelphia. Και σου λέω παραδόξως αφού η πρωταγωνίστρια, Kaitlin Olson, επίσης από το Philadelphia, ποτέ δεν μου γέμισε το μάτι. Αν και ως white trash με στόμα φορτηγατζή και χρυσή καρδιά, που καταλήγει να φροντίζει τα πλουσιόπαιδα της αδελφής της, είναι αρκετά πειστική. Y.Γ. Το ότι ανανεώθηκε ήδη για 2η σεζόν, δεν σημαίνει κάτι. Απλώς θεώρησα ότι είναι καλό να το ξέρεις.

Με μια δήλωση του Harry Styles, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

My kink is Harry Styles respecting teen girls and their pure unironic enjoyment of things, thank u. pic.twitter.com/pY9GZYQWeQ — katherine speller (@Kathriller) April 18, 2017

Συνεχίζοντας την ανεπίσημη βδομάδα Harry Styles, θέλω να πω ότι διάβαζα ένα προφίλ που του έγραψε ο Cameron Crowe για την ιστορία εξωφύλλου στο Rolling Stone. Επειδή έρχεται σε λίγες βδομάδες το 'Dunkirk', στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Styles, κι επειδή τώρα 'χαράζει σόλο πορεία' κι επειδή έβγαλε τραγούδι που 'αρέσει', όλα αυτά μαζί με έκαναν να πιστεύω πως ο Styles θα ακολουθούσε την οδό παλαιότερων τραγουδιστών στη θέση του, όπου η ωρίμανση συνδέεται με μια αφ'υψηλού απόρριψη του ένοχου ποπ παρελθόντος. (Βλέπε και λήμμα: Zayn Malik.) Δεν με πολυένοιαξαν ποτέ οι One Direction, και δε μου πολυαρέσει ούτε και το καινούριο του τραγούδι, όλα αυτά είναι μακριά από το point. Το point είναι ότι σε ένα σημείο του προφίλ ο Styles ρωτάται αν τον προβληματίζει το γεγονός πως πρέπει τώρα να αποδείξει την αξία του σε ένα μεγαλύτερης ηλικίας κοινό, σε αντίθεση με το κατά βάση νεανικό fanbase κοριτσιών που είχε ως τώρα.

Η απάντησή του: "Ποιος λέει πως τα νεαρά κορίτσια που τους αρέσει η ποπ μουσική έχουν χειρότερο γούστο από έναν 30χρονο χίπστερ τύπο; Δεν είναι δική σου αυτή η απόφαση. Η μουσική είναι κάτι που πάντα αλλάζει. Δεν είναι δοκάρια σε ένα τέρμα. Στα νεαρά κορίτσια αρέσουν οι Beatles, θα μου πεις ότι δεν είναι σοβαροί; Πώς μπορείς να λες πως τα νεαρά κορίτσια δεν το πιάνουν; Είναι το μέλλον μας. Οι μελλοντικοί μας γιατροί, δικηγόροι, μητέρες, πρόεδροι, κάνουν τον κόσμο να γυρίζει. Οι έφηβες φανς - δεν λένε ψέμματα. Αν τους αρέσεις, είσαι ΕΚΕΙ. Δεν το παίζουν 'υπερβολικά κουλ'. Αν τους αρέσεις, θα στο πουν." Αυτή η απάντηση είναι το καλύτερο από όλα τα τραγούδια του Harry Styles.

Θέλει τις ελιές της μαμάς της Νανσυ, ο Ηλίας Αναστασιάδης

Το γράφω για να το μάθει το πανελλήνιο.

Με τα playoffs του NBA, ο Γιάννης Σαμούρκας

(AP Photo/John Bazemore)

Ήθελα να πω κι εγώ για το 'The Mick', αλλά με πρόλαβε ο Πάνος. Δε χορταίνω την καφρίλα της. Σε κάποια φάση στο ημίχρονο Hawks-Wizards έβαλα να δω επεισόδιο. Γιατί κατά τα άλλα ξενυχτάω για να δω live τους αγώνες των playoffs. Δεν υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά δεν θέλω με τίποτα να το πάρουν οι Washington Wizards. Δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς για αλαζονικές συμπεριφορές στο NBA που ούτως ή άλλως οι παίχτες του, αν δεν περνιούνται για θεοί, περνιούνται για ημίθεοι, αλλά αυτά τα δύο κωλόπαιδα, ο John Wall και ο φονιάς ο Jason Smith… Θέλω τόσο πολύ να δω την απογοήτευση στα μούτρα τους.

Με το 'Controlling Crowds' των Archive, ο Γιώργος Μυλωνάς

Είμαι από τους κλασικούς τύπους που από Archive μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήξερα μόνο το 'Fuck You'. Εκεί, όμως, που άκουγα μια από τις αγαπημένες μου λίστες αυτή την περίοδο η οποία αποτελείται από τα τραγούδια της 10ης Εντολής. (Μαζί με κάθε σειρά του Παπακαλιάτη -το εννοώ απόλυτα αυτό- συναγωνίζεται επάξια για το Όσκαρ σειράς με την καλύτερη μουσική που έχει προβληθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση) έπεσα πάνω στο Controlling Crowds των Archive (δεν ξέρω αν έχει παίξει όντως Archive o Κοκκινόπουλος ή αν αφού τέλειωσε η συγκεκριμένη λίστα ανέλαβε δράση το αγγλικό συγκρότημα). Λίγες μέρες αργότερα με πιάνω να επαναλαμβάνω σαν παπαγάλος σε άκυρες στιγμές μέσα στην μέρα τη φράση 'personal responsibility', ενώ η φωνή του τραγουδιστή στο Dangervisit αν δεν δίνω σημασία στους στίχους με κάνει να νομίζω πως πρόκειται για τη διήγηση κάποιου παραμυθιού.