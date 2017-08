Οι μοιραίες Ρωσίδες που θα στείλουν την οικογένεια Trump στη φυλακή

Προφανώς και η Natalia Veselnitskaya, η Ρωσίδα δικηγόρος με τις διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο που συναντήθηκε με τον Donald Jr. για να του δώσει πληροφορίες για τη Χίλαρι Κλίντον (κάτι που η ίδια αρνήθηκε) δεν είναι κατάσκοπος.

Ας είναι. Η πραγματικότητα είναι γεμάτη από αληθινές κατασκόπους, εξάλλου. Όπως π.χ. υπήρξε η femme fatale Anna Chapman πίσω στο 2011 για την οποία (πριν την ανακαλύψει το FBI και την απελάσει) η New York Post είχε γράψει «κάτοχος μάστερ στα οικονομικά και κορμιού αγγέλου της Victoria's Secret».

Εκείνη που, στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε για Maxim και Playboy και η οποία πλέον την έχει δει Instagram star. Κάνοντας, μάλιστα, σύμφωνα με το Vanity Fair, post υπέρ του Trump (και παλιότερα, online πρόταση γάμου στον Snowden).

Η ίδια που αποτέλεσε έμπνευση για τον αδίστακτο sleeper agent χαρακτήρα που υποδύεται αριστουργηματικά η Keri Russell στο 'The Americans'.

Μια σειρά που μοιάζει όλο και πιο επίκαιρη, όσο εξάλλου και όλο το Stupid Watergate, όπως εύστοχα έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο 'Ο Putin βοήθησε τον Trump να εκλεγεί' σκάνδαλο ο John Oliver (κομπλέ μάλιστα με 'καρτούν' χαρακτήρες, όπως ο μουσικός ιμπρεσάριος Rob Goldstone που φέρεται να κανόνισε τη συνάντηση).

Όλα δείχνουν ότι ο Donald Trump Jr. (που, εντελώς αψυχολόγητα, δημοσίευσε μόνος του στο Twitter τα ενοχοποιητικά e-mail) παίζει να καταλήξει όντως στη φυλακή.

Ή τουλάχιστον αυτός είναι ο ευσεβής πόθος σύσσωμων των παρουσιαστών των late night shows που τον ξεφτιλίζουν σε καθημερινή βάση, αν και οι δικηγόροι δεν βρίσκουν, ακόμη, κάποιο νόμο που να έχει παραβιαστεί.

Από την άλλη, θα μου πεις, εδώ κοτζάμ Αϊνστάιν, πίσω στα '40s, πιάστηκε κορόιδο από την πράκτορα της KGB Maria Konnenkova (που κοιμόταν μαζί του ενώ ταυτόχρονα φλέρταρε με τον Robert Oppenheimer) προκειμένου να αποσπάσει μυστικά για το γνωστό Manhattan Project. Σιγά μην την γλίτωναν οι Trump, που δεν φημίζονται ιδιαίτερα στον τομέα της ευφυίας.

To μόνο σίγουρο είναι ότι οι Ρωσίδες εξελίσσονται στην αχίλλειο πτέρνα των Trump (θυμίζω και το φημολογούμενο σκάνδαλο με τις ρωσίδες call girl και το χρυσό ντους που φέρεται να παράγγειλε room service ο μπαμπάς όταν ήταν στη Μόσχα).

Όπως και να' χει, όλο αυτό, όπως και να καταλήξει, έχει μετατρέψει τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της -μοιραίας, δολοφονικής και πανέξυπνης- Ρωσίδας κατασκόπου επίκαιρο για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Μια 'αναβίωση' που θα μπορούσε να πει κανείς, κοιτώντας αναδρομικά πίσω, ότι ξεκίνησε με την υπερ-κατάσκοπο Evelyn Salt της Angelina Jolie το 2010.

Και θα συνεχιστεί και του χρόνου, με το -εξίσου τρανταχτό- όνομα της Jennifer Lawrence, που στο 'Red Sparrow', τα γυρίσματα του οποίου γίνονται αυτή τη στιγμή στη Σλοβακία, υποδύεται μια τραυματισμένη πρίμα μπαλαρίνα την οποία στρατολογεί η CIA για να ξελογιάσει ένα πράκτορα της CIA.

Και οι δυο είναι κάτι παραπάνω από άξιες διάδοχοι στις Ρωσίδες Bond girls που έστρωσαν το δρόμο. Όπως, μεταξύ άλλων, την λογαχό Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) του 'From Russia With Love' που έχει αποστολή της (φυσικά) να σαγηνεύσει τον James Bond.

Την στυγερή δολοφόνο της KGB Anya Amasova (Barbara Bach) στο 'The Spy Who Loved Me' που συναγωνίζεται μαζί του για το ποιος θα βρει πρώτος ένα κλεμμένο πυρηνικό υποβρύχιο. Εκείνη δηλαδή που της πάει καλύτερα από όλες η στολή.

Τη Σοβιετική κατάσκοπο Pola Ivanova (Fiona Fullerton) στο 'A View to a Kill' την οποία τσακώνει ο Bond να κατασκοπεύει ένα σατανικό δισεκατομμυριούχο και μετά καταλήγουν και οι δυο στο τζακούζι. (Επειδή Bond.)

Και, πάνω από όλα, την -υπέροχα σαδιστική- Xenia Onatopp (Famke Janssen) στο 'GoldenEye'. Τη μοναδική που αντλεί σεξουαλική ικανοποίηση από το να σκοτώνει τους αντιπάλους της, συνήθως με το να τους σφίγγει μέσα στους πανίσχυρους μηρούς της.

Πάντα μπροστά το σινεμά.