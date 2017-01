Μπορεί να σταματήσει κανείς το ‘La La Land’;

Υπό μία έννοια, οι Χρυσές Σφαίρες δεν έχουν καμία σχέση με τα Όσκαρ: ψηφίζουν καμιά κατοσταριά ‘διεθνείς ανταποκριτές στο Λος Άντζελες’, δηλαδή καμία σχέση με την Ακαδημία, δηλαδή πρωτίστως μας ενδιαφέρει να έχουμε μια λαμπερή τελετή με όσο το δυνατόν περισσότερους σταρς, τόσο πολύ που μέχρι και το ‘Tourist’ είχε προταθεί κάποτε, απλά και μόνο επειδή θέλαμε τον Johnny Depp στο πάρτι μας.

Υπό μία άλλη έννοια, οι Χρυσές Σφαίρες έχουν απόλυτη σχέση με τα Όσκαρ: ακριβώς επειδή ψηφίζουν άνθρωποι εντελώς εκτός της Ακαδημίας, και εντελώς με γνώμονα το αόριστο οσκαρικό hype, σημαίνει πως αυτό που παίρνουμε είναι στην πραγματικότητα ο επισημότερος δυνατός δείκτης του ‘πού βρίσκονται τα πράγματα’.

Για να το πούμε αλλιώς, κανείς δεν γίνεται οσκαρικό φαβορί επειδή κερδίζει στις Χρυσές Σφαίρες, παρά μάλλον το ανάποδο: κερδίζει στις Χρυσές Σφαίρες επειδή είναι οσκαρικό φαβορί.

Μπορούμε να το ψειρίσουμε πολύ ακόμα αλλά θα ήταν κρίμα να το κάνουμε αυτό γιατί κέρδισε Σφαίρα η Isabelle Huppert και θέλουμε να το πανηγυρίσουμε καταλλήλως, οπότε ας αρκεστούμε εν τέλει σε αυτή τη διαπίστωση: Για τους όποιους λόγους, και έστω και συχνά από σπόντα, οι μοίρες των Χρυσών Σφαιρών και των Όσκαρ είναι συχνά συνδεδεμένες, έστω και σε επίπεδο μαζικής αντίληψης.

Οπότε αυτό που θα κάνουμε, καθώς η απονομή των Σφαιρών μας βάζει επισήμως στην οσκαρική περίοδο, είναι να δούμε όσες και όσους θριάμβευσαν στην χθεσινή απονομή, και τι σημαίνει αυτή η νίκη για τις οσκαρικές τους πιθανότητες.

Καλύτερη ταινία - δράμα: ‘Moonlight’

Να το μεταφράσω αυτό μια στιγμή από τα χρυσοσφαιρίστικα: “είναι μια ταινία για την οποία λυσσάνε οι κριτικοί και μάλλον θα κερδίσει 2-3 Όσκαρ και είναι μάλλον ο βασικός αντίπαλος του ‘La La Land’ ε και πρέπει προφανώς να το βραβεύσουμε μη φύγει με άδεια χέρια και γίνουμε τίποτα ρεζίλι στον κόσμο”. Δεν έδωσαν στο ‘Moonlight’ ούτε καν τον Β’ Ανδρικό Ρόλο, που είναι το φαβορί της κατηγορίας! Αλλά το γεγονός παραμένει, πως το δράμα ενηλικίωσης του Barry Jenkins κέρδισε τη μεγαλύτερη Σφαίρα όλων.

Η αλήθεια είναι πως η ταινία είναι παντελώς όχι-Σφαίρες φάση, οπότε αυτή η νίκη έχει μια έξτρα σημασία, είναι λίγο σα να παίζεις νοκ άουτ φάση του Τσάμπιονς Λιγκ με πρώτο ματς εκτός έδρας στη Ρεάλ Μαδρίτης ας πούμε, κι αυτή η Χρυσή Σφαίρα είναι σα να χάνεις 3-0 και να βάζεις εκτός έδρας γκολ στο 89’. Η Ρεάλ παραμένει το φαβορί αλλά έχεις βάλει σημαντικό εκτός έδρας γκολ παρόλαυτά.

Οσκαρική πρόγνωση: Σταθερή. Η τελευταία ταινία που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας χωρίς να πάρει άλλο βραβείο σε όλη τη βραδιά; Το ‘12 Years a Slave’.

Καλύτερη ταινία - κωμωδία ή μιούζικαλ: ‘La La Land’

Στο κείμενο των υποψηφιοτήτων γράφαμε:

Επειδή μάλιστα η χρονιά είναι από εκείνες όπου τα μεγάλα φαβορί χωρίζονται άλλα σε δράμα κι άλλα σε κωμωδία, ό,τι κι αν επικρατήσει δε θα σημαίνει απολύτως τίποτα, καθώς δε θα γνωρίζουμε τη δυναμική του ενός σε σχέση με το άλλο.

Σε κάθε όμως περίπτωση, κι όσο κι αν κάθονται ευνοϊκά οι κατηγορίες, σίγουρα καθόλου δε θα το πειράξει το 'La La Land' να καταλήξει βραβευμένο με 5-6 Χρυσές Σφαίρες.

Ακόμα και στο υπερβολικό μας σενάριο δε φανταζόμασταν ότι θα κέρδιζε 7 βραβεία η ταινία. Jesus. Βγείτε και για λίγο αέρα, μέλη της Ένωσης, υπάρχει ένας θαυμάσιος κόσμος εκεί έξω. Τελοσπάντων, με όση ψυχραιμία μπορεί κανείς να συγκεντρώσει μπροστά σε μια συγκομιδή ΕΦΤΑ βραβείων, θα επαναλάβουμε το πρώτο σκέλος εκείνης της πρόβλεψης: “ό,τι κι αν επικρατήσει δε θα σημαίνει απολύτως τίποτα, καθώς δε θα γνωρίζουμε τη δυναμική του ενός σε σχέση με το άλλο.”

Οσκαρική πρόγνωση: ΟΚ, ίσως θα έβγαζα το ‘απολύτως’ από την παραπάνω φράση. 7 Χρυσές Σφαίρες συνοδευόμενες από τον τίτλο-επιβεβαίωση του αντίστοιχου all-time ρεκόρ, είναι σίγουρα ένα πολύ γερό σπρώξιμο. Εφτά! (Προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ: ‘H Φωλιά του Κούκου’ και ‘Midnight Express’. Επίσης καλή προϊστορία.) Θα ήμουν σχεδόν έτοιμος να κηρύξω λήξη της κούρσας αλλά μετά θυμάμαι ότι το σωματείο των ηθοποιών δεν πρότεινε καν το ‘La La Land’ για το βραβείο καλύτερου καστ.

Α’ Γυναικείος Ρόλος - δράμα: Isabelle Huppert

Πολύ δυνατή νίκη και έτσι κι αλλιώς η Huppert απλά υπνοβατώντας κάνει σκόνη όποιο άλλο ηθοποιό προτάθηκε φέτος (και πέρσι, και του χρόνου). Αλλά με δεδομένο ότι δεν είχε αντίπαλο την Emma Stone και ότι έτσι κι αλλιώς οι Χρυσές Σφαίρες διεθνίζουν όπου μπορούν, η νίκη της θα έπρεπε να θεωρείται ψιλοδεδομένη. Ή, αλλιώς να το πω, το ότι το κέρδισε δεν της ανεβάζει τις πιθανότητες, αλλά αν το έχανε θα ήταν τελειωμένη.

Οσκαρική πρόγνωση: Φίλοι, φίλες, βαδίζουμε τάχιστα προς μια από αυτές τις άβολες ‘ο Michel Hazanavicius κερδίζει το Όσκαρ από τον Terrence Malick’ στιγμές της οσκαρικής ιστορίας.

Α’ Ανδρικός Ρόλος - δράμα: Casey Affleck

Ο ταλαντούχος των αδερφών Affleck συνεχίζει την ακούραστη, ανεμπόδιστη κούρσα του προς το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου σαν κενυάτης δρομέας μεσαίας απόστασης που προηγείται σταθερά μισό σώμα απόσταση από την αρχή ως τον τερματισμό. Όλο λες “κάποιος θα πεταχτεί”, όλο κανείς δεν πετάγεται.

Οσκαρική πρόγνωση: Παίχτε το από τώρα όσο έχει νόημα.

Α’ Γυναικείος Ρόλος - κωμωδία: Emma Stone

Με τσαντίζει όταν τυχαίνει και τα φαβορί χωρίζονται στις Χρυσές Σφαίρες γιατί έτσι δεν βλέπουμε ούτε μια μάχη της προκοπής. Ας είχαμε Emma Stone και Huppert στην ίδια κατηγορία να βλέπαμε αληθινό ξύλο, τώρα προφανώς θα κέρδιζαν κι οι δυο τους. Τελοσπάντων, το ‘La La Land’ φεύγοντας πήρε μέχρι και τα πόμολα οπότε χάνεται λίγο το μέγεθος της νίκης της Emma Stone, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω πως είναι το πιο σίγουρο Όσκαρ της ταινίας.

Οσκαρική πρόγνωση: Η ύπαρξη της Huppert είναι ο μοναδικός μπαλαντέρ σε μια κούρσα που φαίνεται εδώ και καιρό τελειωμένη παρά τον φοβερό φετινό ανταγωνισμό (Amy Adams, Natalie Portman, Ruth Negga, Annette Bening, χαμός). Αλλά η Emma Stone, ως πρόσωπο της ταινίας-οδοστρωτήρα των βραβείων, μοιάζει ασταμάτητη.

Α’ Ανδρικός Ρόλος - κωμωδία: Ryan Gosling

Εννοείται στηρίζω κάθε νίκη του Gosling, είναι θέμα αρχής, και φυσικά θα βρεθεί υποψήφιος για Όσκαρ (δίχως ελπίδες νίκης) όμως το κρυφό στόρι της κατηγορίας για μένα είναι άλλο. Ο σίφουνας ‘La La Land’ έκρυψε το γεγονός ότι βρέθηκαν εδώ υποψήφιοι δύο ηθοποιοί που θα μπορούσαν να είναι το μεγάλο μπαμ των υποψηφιοτήτων. Colin Farrell για το ‘Lobster’ ή/και Ryan Reynolds για το ‘Deadpool’. Χαίρομαι που δεν έκανε κανείς από τους δύο το μπαμ γιατί θα γίνει το μπαμ όταν προταθεί κάποιος από τους δύο. #bold_predictions

Οσκαρική πρόγνωση: Τι πρόγνωση, εδώ έγραψα ότι θα προταθεί για ερμηνευτικό Όσκαρ το ‘Deadpool’, αυτό το κείμενο έχει πάρει ξεκάθαρα την κάτω βόλτα. Ας συνεχίσουμε όμως.

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Aaron Taylor-Johnson

Έστειλε τόσα αρώματα για δώρο ο Tom Ford που η Ένωση απλά δεν άντεξε να μη βραβεύσει κάπου το ‘Nocturnal Animals’. Συνεχίζω να πιστεύω πως μπερδεύτηκαν κι εννοούσαν τον Michael Shannon από την ίδια ταινία, αλλά δεν πειράζει, στηρίζουμε κάθε κουλαμάρα από όπου κι αν προέρχεται. Εύγε λοιπόν στον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Aaron Taylor-Johnson, ήταν φανταστικός στο ‘Age of Ultron’.

Οσκαρική πρόγνωση: O Mahersala Ali από το ‘Moonlight’ (και από ‘την τηλεόραση’) παραμένει φαβορί, ξεκινώντας έτσι επιτέλους τις οσκαρικές διακρίσεις για τα πρώην μέλη του καστ του ‘The 4400’.

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Viola Davis

Αυτό που κάνει η Viola Davis φέτος με την επιλογή κατηγορίας μου θυμίζει κάτι φορές που mega stars του ΝΒΑ φεύγουν από μια ομάδα και πάνε σε υπερ-ομάδες. Δηλαδή ναι, ποιοι είμαστε εμείς που θα τους κρίνουμε, ό,τι θέλουν θα κάνουν για να κερδίσουν το δαχτυλίδι, κι άμα θέλει ο Durant θα πάει στους Warriors, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον Durant κιόλας. Αλλά κάπου μέσα σου σε τσαντίζει λίγο γιατί ήθελες να τον δεις να παίζει αντίπαλος με την υπερ-ομάδα, όχι να την ενισχύει κι άλλο. Χάνουμε ωραίες μάχες, πώς το λένε. Αντί λοιπόν να έχουμε κανά χαμό τύπου Emma Stone - Isabelle Huppert - Viola Davis στον Α’ Γυναικείο, τώρα και η Stone θα το πάρει άνετα, και η Viola Davis σαρώνει αναίτια τον Β’ Γυναικείο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ VIOLA DAVIS, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ OBAMA.

Οσκαρική πρόγνωση: H Viola Davis για το ‘Fences’ του Denzel Washington θα κερδίσει εύκολα την κατηγορία, φέρνοντάς την στα 3/4 του EGOT (Emmy-Grammy-Oscar-Tony). Τώρα θα πρέπει απλά να κάνει ντουέτο με την Taylor Swift για να κερδίσει κι ένα Grammy, και κλείσαμε. Μιλώντας για EGOT περνάμε στην επόμενη κατηγορία…

Τραγούδι: ‘City of Stars’

Υπέροχο κομμάτι, εγώ βέβαια με τον Max Martin ήμουν (‘Can’t Stop the Feeling!’ του Justin Timberlake) αλλά τελοσπάντων, η ουσία είναι πως κάποιος ξέχασε ννα ενημερώσει τους ανθρώπους των Σφαιρών για το storyline της φετινής οσκαρικής κούρσας.

Οσκαρική πρόγνωση: Ακούγεται εντελώς παράδοξο η ταινία-φαβορί της χρονιάς να είναι μιούζικαλ με πολύ ωραία τραγούδια αλλά να μην είναι φαβορί σε ετούτη εδώ από όλες τις κατηγορίες, μα αν το Χόλιγουντ αγαπάει κάτι περισσότερο από τα παλιοομοδίτικα θεάματα που μιλούν για το ίδιο το Χόλιγουντ, αυτό είναι οι θρύλοι του, ειδικά όταν συνοδεύονται από κάποια Μεγάλη Πολιτική Δήλωση. Ο άνθρωπος της χρονιάς για την αμερικάνικη ποπ κουλτούρα δεν είναι άλλος από τον Lin-Manuel Miranda του ‘Hamilton’, το οποίο έχει μετατραπεί σε κάτι σαν αντι-Trump σύμβολο αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις ωραία όλα αυτά αλλά τι σχέση έχουν με τα Όσκαρ, θα ορκιζόμουν πως μιλάγαμε για σινεμά μέχρι μια παράγραφο πριν. Ναι, δίκιο, αλλά αν πάρει Όσκαρ ο Miranda για το τραγούδι του ‘Moana’ τότε θα συμπληρώσει το EGOT, και εννοείται πως το Χόλιγουντ δε θα χάσει την ευκαιρία να δώσει πλήρες EGOT στον Lin-Manuel Miranda ένα μήνα μετά το ξεκίνημα της προεδρίας Trump.

Μουσική: ‘La La Land’

Το score του Jóhann Jóhannsson για το ‘Arrival’ δεν θα μπορεί να προταθεί για Όσκαρ επειδή, βασικά, σύμφωνα με τους κανόνες της Ακαδημίας δεν είναι αρκετά εμφανές το κομμάτι original μουσικής σε σχέση με το χρησιμοποιημένο κομμάτι του Max Richter που παίζει στην αρχή και το τέλος της ταινίας. Νομίζω δε χρειάζεται καν να πούμε ότι τα μέλη της Ένωσης που πρότειναν το score για Χρυσή Σφαίρα το πρότειναν αποκλειστικά βάσει της μουσικής του Max Richter.

Οσκαρική πρόγνωση: Σήμαινε όλη η παραπάνω υπερανάλυση του γιατί δε θα πάρει Όσκαρ Τραγουδιού το ‘La La Land’, πως στάνταρ θα του δώσουν το Όσκαρ Μουσικής; Ναι.

Σκηνοθεσία: ‘La La Land’

Κάτι μέσα μου με έκανε να πιστεύω πως ο Mel Gibson θα το έκλεβε αυτό από το πουθενά για το ‘Hacksaw Ridge’ στην περίπτωση που οι Σφαίρες δεν ήθελαν να δώσουν τα πάντα στο ‘La La Land’. *κρύβεται αθόρυβα*

Οσκαρική πρόγνωση: Οι κατηγορίες των Χρυσών Σφαιρών που δεν έχουν να κάνουν με ηθοποιούς είναι διπλά irrelevant, οσκαρικά μιλώντας. Η Σκηνοθεσία είναι ορθάνοιχτη.

Σενάριο: ‘La La Land’

LOL LOL Land amirite

Οσκαρική πρόγνωση: Efthymis Filippou Yorgos Lanthimos #NBAVOTE

Ξενόγλωσσο: ‘Elle’

Γεια σου ρε Χρυσές Σφαίρες με τα ωραία σου. Κοιτάχτε δεν είναι ότι βρήκα το ‘Elle’ τόσο σπουδαίο, ο Verhoeven έχει κάνει πολύ καλύτερες ταινίες, αλλά από την άλλη… *τσεκάρει τριγύρω* ωραία νομίζω είμαστε αρκετά βαθιά σε αυτό το ποστ που λογικά εμείς κι εμείς έχουμε μείνει, φίλοι αναμεταξύ τους, έτσι; *ξανακοιτάζει για σιγουριά* ...νομίζω πως το ‘Toni Erdmann’ ήταν ΟΚ. Ήταν εντάξει. Ήταν μια καλή ταινία. Δεν το πιάνω καθόλου το god-level στάτους που απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή που παίχτηκε στις Κάννες. Αυτό. Αυτό, εντάξει; Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Σας ευχαριστώ. *τους αγκαλιάζει όλους*

Οσκαρική πρόγνωση: To ‘Toni Erdmann’ φυσικά.

Animation: ‘Zootopia’

Δεν ξέρω αν νιώθω περισσότερο εξαντλημένος από το πολύ κείμενο ή από το ότι βράβευσαν το ‘Zootopia’ όταν είχαν συνυποψήφιο το ‘Kubo and the Two Strings’, αλλά τελοσπάντων.

Οσκαρική πρόγνωση: Λευκό.

Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ ανακοινώνονται την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.