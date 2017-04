Λάνθιμος, 'Twin Peaks' και τετραπλή Nicole Kidman στις φετινές Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι το Φεστιβάλ που θέτει τον τόνο του υπόλοιπου κινηματογραφικού έτους. Ειδικά σε επίπεδο μη αγγλόφωνου σινεμά, οι προτάσεις του είναι πάντα καθοριστικές. Σκέψου το 2016 ποιες μη αγγλόφωνες ταινίες σήκωσαν τις περισσότερες συζητήσεις: 'Toni Erdmann', 'Elle', 'Handmaiden', το 'Salesman' του Farhadi. Όλα από τις Κάννες ήρθαν, μαζί με φιλμ σαν το 'Paterson', το 'Neon Demon' και το 'American Honey' (η αγαπημένη μου ταινία του 2016).

Εν ολίγοις μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως οι μισές mainstream λίστες ταινιών κάθε χρονιάς θα γεμίζουν με ταινίες από αυτό το Φεστιβάλ. Γι'αυτό και παρουσιάζουμε το φετινό πρόγραμμα όπως μόλις ανακοινώθηκε, ενώ θα καλύψουμε το Φεστιβάλ κι από εκεί τον Μάιο.

Τα higlights ξεκινούν με την προβολή του 'Killing of a Sacred Deer' του Γιώργου Λάνθιμου στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα, ο οποίος ως γνωστόν βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ με το 'Lobster' κι επιστρέφει πάλι με τον Colin Farrell, όσο και με τη Nicole Kidman, η οποία είναι πολύ στα χάι της αυτό τον καιρό, όχι μόνο επειδή μας κατέστρεψε στο εξαιρετικό 'Big Little Lies', αλλά κι επειδή έρχεται στις φετινές Κάννες με ΤΕΣΣΕΡΙΣ ρόλους. ΤΕΣΣΕΡΙΣ. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε δει ακόμα κάποιον να φτιάχνει fan-made αφίσα του Φεστιβάλ με τη Nicole Kidman.

'The Killing of a Sacred Deer'

Ο Λάνθιμος συνεχίζει έτσι δυναμικά την πορεία που είχαμε προβλέψει στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Οι άλλες συμμετοχές της είναι το 'How to Talk to Girls at Parties' του John Cameron Mitchell (εκτός συναγωνισμού), το 'Beguiled' της Sofia Coppola (στο διαγωνιστικό επίσης) και σε ειδική προβολή ο 2ος κύκλος του 'Top of the Lake' της Jane Campion.

Αυτό το τελευταίο μας φέρνει σε μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του φετινού προγράμματος, που είναι ο προγραμματισμός από το Φεστιβάλ, 2 τηλεοπτικών παραγωγών. Ο Thierry Fremaux βέβαια επειδή έχει άγχος μην και πει κανείς ότι οι Κάννες στηρίζουν αυτά τα υποπροϊόντα της τηλεόρασης (φτου φτου) υπερασπίστηκε την επιλογή λέγοντας πως παίζουν 'Top of the Lake' και 'Twin Peaks' (τα 2 πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου), που είναι γυρισμένα από την Jane Campion και τον David Lynch, δηλαδή Αληθινούς Σκηνοθέτες Του Σινεμά.

(Θυμίζουμε πως το 'Twin Peaks' θα προβληθεί στην Ελλάδα από την COSMOTE TV ξεκινώντας από τις 22 Μαϊου.)

Εξίσου μπόλικο άγχος φάνηκε να έχει όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή 2 τίτλων του Netflix στο επίσημο διαγωνιστικό. Τα μεγάλα Φεστιβάλ φυσικά σνομπάρουν το Netflix κι όλα όσο αυτό εκπροσωπεί, από το Βερολίνο μας έγραφε ο Γιάννης Σαχανίδης πως το κοινό κρυφογέλαγε όταν εμφανιζόταν το logo του Netflix στους τίτλους αρχής. Οι Κάννες λοιπόν φέτος έχουν στο διαγωνιστικό το 'The Meyerowitz Stories' του Noah Baumbach ('Mistress America') με τον Adam Sandler και το 'Okja' του Bong Joon Ho ('Snowpiercer') με την Tilda Swinton κι ο Fremaux ήταν σε φάση "εντάξει ελπίζουμε να έχουν κι άλλες προβολές κάπου, εμείς είδαμε τις ταινίες και μας άρεσαν" κλπ.

Στο Διαγωνιστικό ακόμα συναντάμε τις νέες δουλειές αναμενόμενων σπουδαίων ονομάτων: 'Loveless' του Andrey Zvyagintsev ('Leviathan'), 'You Were Never Really Here' της Lynne Ramsey ('We Need to Talk About Kevin'), 'L' Amant Double' του Francoise Ozon ('Frantz'), 'Wonderstruck' του Todd Haynes ('Carol'), 'The Day After' του Hong Sang-soο ('Right Now, Wrong Then') και φυσικά 'η Μπαρτσελόνα του σινεμά', Michael Haneke με το 'Happy End'.

Επίσης θα παιχτεί το 'Redoubtable' του Michel 'The Artist' Hazanavicius, μια ταινία για τον Godard (o οποίος γυρίζει νέα ταινία btw) που εννοείται πως θα είναι από τα απόλυτα events του Φεστιβάλ, για καλό ή για κακό.

Άλλη μια προβολή-event θα είναι η virtual reality ταινία των Iñárritu και Lubezki που αναρωτιόμαστε αν πρόκειται να φτάσει τα επίπεδα του Virtual Reality Ιησού που θυμίζουμε πως απολαύσαμε πέρσι στη Βενετία.

Τελοσπάντων, εμείς περισσότερο από όλα περιμένουμε να δούμε το 'Blade of the Immortal' του Takashi Miike που παίζεται -φυσικά- εκτός συναγωνισμού.

Ταινία έναρξης θα είναι το 'Les Fantômes d'Ismaël' του Arnaud Desplechin ('Α Christmas Tale') με την Marion Cotillard.

Αναλυτικά οι ταινίες του Διαγωνιστικού:

Loveless, Andrey Zvyagintsev

Good Time, the Safdi Brothers

You Were Never Really Here, Lynne Ramsay

L’Ame Double, Francois Ozon

Jupiter’s Moon, Kornel Mundruzco

The Killing of the Sacred Deer, Yorgos Lanthimos

The Day After, Hang Sang-Soo

Redoubtable, Michel Hazanavicius

Wonderstruck, Todd Haynes

Happy End, Michael Haneke

Rodin, Jacques Doillon

The Beguiled, Sofia Coppola

In the Fade, Fatih Akin

The Meyerowitz Stories, Noah Baumbach

Okja, Bong Joon-ho

*Το 70ό Φεστιβάλ Καννών θα διεξαχθεί από 17-28 Μαϊου και το PopCode θα είναι εκεί.