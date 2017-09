Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τις Νύχτες Πρεμιέρας

Το κινηματογραφικό ραντεβού της Αθήνας επιστρέφει και φέτος για την 23η έκδοση των Νυχτών Πρεμιέρας και μαζί του επιστρέφουν και οι διαγωνισμοί που θα σε βάλουν στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά στην πόλη.

Κέρδισε 5 διπλές προσκλήσεις για κάθε μία από τις παρακάτω μεγάλες πρεμιέρες:

23/09 - AVA/ΑΒΑ - ODEON ΟΠΕΡΑ 1/21:00 (παρουσία της σκηνοθέτιδας)

24/09 - THE MAN WHO WOULD BE KING/Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ - ΔΑΝΑΟΣ 1/17:15

24/09 - DOUBLE DATE/ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ - ODEON ΟΠΕΡΑ 1/22:30

28/09 - ANTÓNIO UM DOIS TRÊS/Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ODEON ΟΠΕΡΑ 1/20:00 (παρουσία του σκηνοθέτη)

30/09 - BODOM/ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΠΟΝΤΟΜ - ΔΑΝΑΟΣ 1/00:00

* Οι νικητές θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους στην είσοδο του αντίστοιχου κινηματογράφου. Ο διαγωνισμός λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου.