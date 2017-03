21 επικές στιγμές του σινεμά που δεν υπήρχαν στο σενάριο

Οι σεναριογράφοι είναι η πιο αδικημένη κάστα του Χόλιγουντ. Τους έχουν και γράφουν αρειμανίως επί μήνες μέχρι να βγάλουν ένα draft που να αρέσει στο στούντιο, για να φτάσουν τελικά στο σετ και να δουν το σενάριό τους να αλλάζει πολλές φορές ολοσχερώς στα χέρια του σκηνοθέτη. Υπάρχουν όμως και φορές που μικρές αλλαγές από ηθοποιούς που έχουν τον τέλειο έλεγχο πάνω στους χαρακτήρες τους, είναι καλύτερες απ' όλες τις σελίδες όλων των drafts όλων των ταινιών όλων των στούντιο.

Οι παρακάτω είναι οι πιο χαρακτηριστικές:

STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK

Το ‘Empire Strikes Back’ δεν ξεκίνησε ομαλά για τον Han και τη Leia, αλλά μέχρι το τέλος του η δεύτερη ήταν έτοιμη να κάνει δηλώσεις αγάπης μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου και ο πρώτος ανταποκρίθηκε με έναν αφοπλιστικό τρόπο που τον έχρισε τον πιο ρομαντικό απατεώνα της καρδιάς μας. Το "I know" όχι μόνο δεν ήταν γραμμένο στο σενάριο, αλλά δεν ήξερε ούτε η Carrie Fisher ότι ο Ford θα αυτοσχεδίαζε. Η ορίτζιναλ ατάκα ήταν “Just remember that, ‘cause I’ll be back”.

JAWS

Σε μια αντίστοιχη λίστα με τις πιο εμβληματικές ατάκες του σινεμά, τo “You’re gonna need a bigger boat” θα ήταν σίγουρα μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Roy Schreider την είχε αυτοσχεδιάσει και χρησιμοποιήσει σε διάφορες σκηνές στα γυρίσματα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή του Spielberg.

CASABLANCA

Αν το “You’re gonna need a bigger boat” θα ήταν στην πρώτη δεκάδα χαρακτηριστικών φράσεων, τo “Here’s looking at you, kid” του ‘Casablanca’ θα φλέρταρε έντονα με το Νο.1. Και αν έχανε, θα ήταν από το “We’ll always have Paris” της ίδιας ταινίας. Το δεύτερο βέβαια ήταν στο σενάριο, ενώ το πρώτο όχι.

Το “Here’s looking at you, kid” ήταν τσιτάτο πριν την ταινία και ο Humphrey Bogart το χρησιμοποίησε γιατί ένιωσε ότι κολλούσε στη στιγμή του χαρακτήρα του, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς την προέλευση της ατάκας. Ο Bogart πάντως την έλεγε συνέχεια στη Bergman όταν έπαιζαν πόκερ στα διαλείμματά τους.

THE SHINING

Το “Here’s Johnny!” είναι μάλλον η πιο εμβληματική ατάκα του ‘Shining’, οπότε λες και εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν είναι μέρος του σεναρίου. Ήταν αυτοσχεδιασμός του Jack Nicholson ως αναφορά στην εισαγωγή της ιστορικής late night εκπομπής του Johnny Carson, ‘The Tonight Show’. Ο Kubrick που δεν ήταν φαν της εκπομπής δεν είχε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, αλλά ο Nicholson τον έπεισε να κρατήσει το συγκεκριμένο cut.

ANNIE HALL

Το φτέρνισμα του Woody Allen στο βραβευμένο με 4 Όσκαρ ‘Annie Hall’ - ανάμεσά τους και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας - ήταν πραγματικό και ο Allen αποφάσισε να το κρατήσει γιατί τα γέλια της παρέας ήταν φυσικά και ταίριαζαν στο mood της σκηνής.

THE GODFATHER

Η γάτα στην αγκαλιά του Marlon Brando όταν μιλάει για την πρόταση που δε θα μπορέσεις να αρνηθείς δεν υπήρχε στο σενάριο, απλά την άφησε ελεύθερη στο σετ ο Scorsese και ο ηθοποιός συνέχισε τη σκηνή του κανονικά χαϊδεύοντάς την. Δεν είναι αυτή ωστόσο η στιγμή που ξεχωρίσαμε.

Όταν ο capo των Corleone, Peter Clemenza, διέταξε τη δολοφονία του Paulie Gatto, η ορίτζιναλ ατάκα του ήταν “Leave the gun”, αλλά επειδή σε προηγούμενη σκηνή η γυναίκα του χαρακτήρα του είχε ζητήσει να της αγοράσει cannoli, ο Richard Castellano συμπλήρωσε και κάτι ακόμα: “Leave the gun. Take the cannoli”.

TAXI DRIVER

"Υou talkin’ to me?”. Το σενάριο του ‘Taxi Driver’ δεν είχε ακριβείς φράσεις για τη σκηνή του Travis μπροστά στον καθρέφτη, απλά ανέφερε ότι ο χαρακτήρας αρχίζει να μιλάει στον εαυτό του. Τα υπόλοιπα τα είπε ο Robert De Niro και τα έγραψε η ιστορία.

MIDNIGHT COWBOY

Το ‘Midnight Cowboy’ είναι η μοναδική R-rated ταινία που έχει κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά κανείς δεν τη θυμάται γι’ αυτό της το επίτευγμα. Θυμόμαστε όμως το ξέσπασμα του Dustin Hoffman σε έναν ταξιτζή που παραλίγο να τον πατήσει. Το περιστατικό συνέβη πραγματικά, με τον Hoffman να μένει in character και να φωνάζει “I’m walking here!!!” στο ταξί και να βαράει το καπό του.

GOODFELLAS

Ο Joe Pesci βάσισε τη σχεδόν ψυχωτική μεταστροφή του χαρακτήρα του στο ‘Goodfellas’ σε μια προσωπική του εμπειρία για την οποία δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά ήταν αρκετή για να τον εμπνεύσει με ατάκες που αργότερα ζήτησε να δοκιμάσει στο σετ. Ο Scorsese του έδωσε το ok χωρίς να ξέρει ακριβώς τι είχε υπόψιν του ο Pesci και χωρίς να ενημερώσει το υπόλοιπο καστ.

RAIDERS OF THE LOST ARK

O Harrison Ford δεν είχε καμία διάθεση να παίξει στη χορογραφημένη μάχη που πρόβαρε επί βδομάδες για τις ανάγκες του ‘Raiders of the Lost Ark’, αλλά και να προσπαθούσε, πρακτικά δε θα τα κατάφερνε τη μέρα των γυρισμάτων. Είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση το προηγούμενο βράδυ - ο ιδρώτας που βλέπεις στην παραπάνω σκηνή είναι αληθινός - και δε μπορούσε να βγάλει τη σκηνή χωρίς να του ανέβει εμετός. Πρότεινε, λοιπόν, στον Spielberg να πυροβολήσει στην ψύχρα τον αντίπαλό του και εμείς γελάμε ακόμα.

THE USUAL SUSPECTS

Η πιο γνωστή στιγμή του ‘Usual Suspects’, της ταινίας που έκανε σταρ τον Kevin Spacey και όνομα στη βιομηχανία τον Bryan Singer, είναι το line-up του Benicio del Toro, Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Gabriel Byrne και του Spacey στο αστυνομικό τμήμα. Οι πέντε ηθοποιοί είχαν ενθαρρυνθεί από τον Singer να σπάνε πλάκα ενδιάμεσα στις σκηνές τους για να πείσει η on-screen φιλία τους, αλλά τελικά η άνεση πήγε σε άλλο επίπεδο, με τον del Toro να *γκουχ* αερίζεται *γκουχ* συνεχώς κατά τη διάρκεια του line-up και τους άλλους τέσσερις να μη μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους. Ειδικά ο πάντα στωικός Byrne που γινόταν συχνά στόχος των αστείων των υπολοίπων ακριβώς γιατί η ηρεμία του τους προκαλούσε, δε μπορούσε να σταματήσει τα γέλια του.

BLADE RUNNER

Η πιο αξιομνημόνευτη φράση στο ‘Blade Runner’, το “All those moments will be lost in time like tears in the rain”, ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον Rutger Hauer σε ένα table read του σεναρίου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ως συμπλήρωμα στα τελευταία λόγια του Batty. Η φράση άρεσε τόσο πολύ στους σεναριογράφους Hampton Fancher και David Peoples, που αποφάσισαν να την κρατήσουν.

THE FUGITIVE

“I didn’t kill my wife”.

“I don’t care”.

Ο Tommy Lee Jones κέρδισε Όσκαρ για τη δουλειά του στο ‘Fugitive’, με πιο χαρακτηριστική, ανεπιτήδευτη στιγμή του τη φράση που καθόρισε την ψυχολογία του ρόλου του, την ταινία και αργότερα την καριέρα του. Η σεναριακή ατάκα ήταν “So you didn’t kill your wife”, αλλά ευτυχώς ο Jones την άλλαξε.

O JOKER ΤΟΥ THE DARK KNIGHT

Ο Heath Ledger είχε την ελευθερία να αυτοσχεδιάσει πολύ στο ‘Dark Knight’. Δύο στιγμές που φημολογείται ότι προέκυψαν από τον ίδιο είναι τα παλαμάκια που χτυπάει μέσα από το κελί του όταν ο ντετέκτιβ Gordon παίρνει προαγωγή, και η σκηνή έξω από το νοσοκομείο που μόλις είχε ανατινάξει ο Joker. Στη δεύτερη, η τελευταία έκρηξη από το νοσοκομείο ήταν να γίνει νωρίτερα, οπότε όσο βλέπεις τον Joker να την περιμένει, στην πραγματικότητα είναι ο Ledger που περιμένει, μένοντας στο μεταξύ in character. Η αντίδρασή του όταν τελικά η βόμβα σκάει είναι κι αυτή αυθόρμητη και επίσης in character, οπότε αναλογίσου τον έλεγχο που είχε ο Ledger πάνω στον χαρακτήρα.

THE WOLF OF WALL STREET

Το ‘Wolf of Wall Street’ είχε πολλές αυτοσχεδιασμένες σκηνές, όπως για παράδειγμα το χαστούκι της Margot Robbie στον DiCaprio που πάγωσε την ατμόσφαιρα μέχρι να βάλουν όλοι τα γέλια ή την πέρα για πέρα αληθινή μπουνιά που έφαγε ο Jonah Hill από τον Jon Bernthal, αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η στιγμή της σκηνής του μεσημεριανού μεταξύ McConaughey και DiCaprio, και συγκεκριμένα η φάση με τα μουρμουρητά και τους φαινομενικά χορογραφημένους χτύπους στο στήθος των δύο ηθοποιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το ζέσταμα του McConaughey πριν ξεκινήσει τις σκηνές του, αλλά όταν το είδε ο DiCaprio κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, είχε την ιδέα να το προσαρμόσουν στις σκηνές τους.

A FEW GOOD MEN

“You already have the truth” ήταν η ορίτζιναλ ατάκα του Jack Nicholson στη σκηνή κορύφωσης του δικαστικού δράματος ‘A Few Good Men’, αλλά ο ηθοποιός ήθελε να οξύνει λίγο παραπάνω τα πνεύματα. Μη μου πεις ότι δεν ακούς το “You can’t handle the truth!?!11!” πριν καν πατήσεις play.

THE DEPARTED

Για τρίτη φορά στη λίστα ο Nicholson και δεύτερη ο DiCaprio. Η παραπάνω σκηνή ήταν αυτοσχεδιασμός στο μεγαλύτερο μέρος της, αλλά η χαρακτηριστική στιγμή με τον Frank Costello να βγάζει όπλο στον Billy έγινε επιτόπου και χωρίς καμία προειδοποίηση για τον συμπρωταγωνιστή του. Ο φόβος του DiCaprio είναι αυθεντικός.

WARRIORS

Τα μπουκάλια που χρησιμοποιεί ο Luther, κατά κόσμον David Patrick Kelly, για να προκαλέσει τους Warriors ήταν γραμμένα στο σενάριο, αλλά η χαρακτηριστική του ατάκα “Warriors, come out to play” επινοήθηκε από τον ίδιο. Την ξεχωρίζει περισσότερο το delivery.

TOOTSIE

O Bill Murray έκλεψε την παράσταση στο ‘Tootsie’ με το παραλήρημά του στην παραπάνω σκηνή. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει και στη δουλειά του στο ‘Caddyshack’, όπου το μεγαλύτερο μέρος των διαλόγων του αυτοσχεδιάστηκαν από τον ίδιο.

GOOD WILL HUNTING

Η πιο γλυκιά στιγμή του ‘Good Will Hunting’ είναι η σκηνή με τον τεράστιο Robin Williams να μιλάει στον Will για μια συνήθεια της συζύγου του που ενίοτε ξυπνούσε και την ίδια από τον ύπνο της. Το ‘Good Will Hunting’ έδωσε στον Ben Affleck και τον Matt Damon το πρώτο τους Όσκαρ για το Πρωτότυπο Σενάριό τους, αλλά αυτός ο μονόλογος του Williams δεν είχε γραφτεί από αυτούς. Μιλώντας ωστόσο για τον Damon, είχε κι αυτός μια εξαιρετική αυτοσχεδιαστική στιγμή στο ‘Saving Private Ryan’, με τον χαρακτήρα του να προσπαθεί να θυμηθεί τα αδέρφια που έχασε στον πόλεμο.

DUMB & DUMBER

Ποιος είναι ο πιο ενοχλητικός ήχος στον κόσμο; Αυτός που επινόησε ο Jim Carrey για το roadtrip στο ‘Dumb & Dumber’. Αν προσέξεις, θα δεις τον Jeff Daniels έτοιμο να βάλει τα γέλια λίγο πριν γίνει το κοντινό στον Mike Starr.