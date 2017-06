Από 'Carrie' μέχρι Molly Ringwald: Οι 10 καλύτερες σκηνές prom

Αλκοόλ, μουσική, φορέματα και Πάρα Πολύ Drama.

Αυτά είναι τα μοναδικά αληθινά απαραίτητα συστατικά ενός επιτυχημένου prom night, της παράδοσης που όλοι μας νιώθουμε -χάρη στην δύναμη του Χόλιγουντ- σα να ήταν κομμάτι και της δικής μας εφηβείας. Από τη Molly Ringwald μέχρι τα 'Mean Girls' κι από τη Drew Barrymore μέχρι το 'Ridgemont High', η κάθε λογής εφηβικές ταινίες έκαναν τις σκηνές από τα prom κάτι σαν σημαίες. Ταινία σε σχολείο; Ε, τότε η κλιμάκωση όφειλε να διαδραματίζεται στο prom.

Στην Ελλάδα η παράδοση αυτή έχει περάσει κυρίως μέσα από τη δύναμη του σινεμά, από τους εμβληματικούς έφηβους του John Hughes μέχρι τον τον αξέχαστο τρόμο της 'Carrie', οπότε κάθε ευκαιρία που έχουμε για να το ζήσουμε, δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Το six dogs φροντίζει για όλους λοιπόν, διοργανώνοντας ένα Prom Night στο Deree, με live DJ sets, μουσική, ντισκομπάκες, prom king, prom queen (φυσικά!) και βεβαίως formal ντύσιμο. Για να το κάνουμε σωστά.

Το Prom Night του six dogs έρχεται αυτή την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 22.00 στο Deree (American College of Greece, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή) με είσοδο 5 ευρώ και αυστηρό dress code Vintage Formal. Και, με αφορμή αυτή τη βραδιά για την οποία ανυπομονούμε, θυμόμαστε 10 αγαπημένες μας prom σκηνές από το αμερικάνικο σινεμά.

Pretty in Pink

Ντυσίματα, μουσική, χαρακτήρες, ετοιμασίες, ερωτικό δράμα: Ό,τι έχουμε στο μυαλό μας ως αρχετυπικό prom, είναι αυτή η ταινία.

She's All That

Το μόνο prom με DJ τον ίδιο τον Usher (ράντομ) ο οποίος βάζει Fatboy Slim και οι μαθητές ξεσπούν σε επικό χορευτικό. Η ταινία δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αλλά η prom σκηνή είναι #goals.

Back to the Future

Υπάρχουν prom και prom, αλλά μόνο σε αυτό το prom o Marty McFly εφηύρε το rock'n'roll, οπότε.

10 Things I Hate About You

Όχι, δεν είναι η κλασική σκηνή με τη marching band αλλά ακόμα και στο prom της αυτή η ανεξάντλητα τέλεια σαιξπηρική διασκευή ξέρει τι κάνει. Τι είναι εξάλλου ένα prom χωρίς καμιά επεισοδιακή κατάσταση και χωρίς καμιά γροθιά; Στο κλιπάκι βλέπουμε τον mini-Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt.

Λίγο αργότερα οι Letters to Cleo κάνουν ένα τέλειο cameo παίζοντας το 'Cruel to Be Kind':

Γενικότερα μια Τέλεια Ταινία.

Footloose

Στην μικρή συντηρητική πόλη δεν επιτρέπονται χοροί και πανηγύρια και τέτοια αλλά κανείς δε ρώτησε τον σαματατζή χαρακτήρα του Kevin Bacon ο οποίος πολύ απλά έρχεται για να κάνει πραγματάκια. Άμα δεις αυτή τη σκηνή-ξέσπασμα και δε θες να το ρίξεις στο χορό τότε δε ξέρω τι πρέπει να κάνουμε άλλο.

Teen Wolf

Ο λύκάνθρωπος σκάει στο prom ντυμένος με λευκό κουστούμι, αρχίζει να χορεύει σαν την Elaine του 'Seinfeld' και όλη η υπόλοιπη τάξη ακολουθεί στο κατόπι του. Ναρκωτικά.

Not Another Teen Movie

Προφανώς και η απόλυτη σάτιρα των εφηβικών ταινιών δε θα μπορούσε να μην έχει ένα μουσικό prom νούμερο. Μπόνους πόντοι για τη στιγμή που τραγουδά ο Chris 'Captain America' Evans.

Carrie

Κοιτάχτε, ωραία όλα αυτά με τους χορούς και τα σμόκιν και τα γλέντια και τα δραματάκια αλλά καμιά φορά θες απλά να πάρεις όλη την οργή προς τους καλοντυμένους douchebags και να βάλεις μια φωνή, ε. Προσοχή, ΜΗΝ το δοκιμάσετε στο σπίτι. Ή στο prom night του six dogs.

Mean Girls

Και τώρα κάτι διαφορετικό. Το αντίθετο του 'Carrie', υπό μία έννοια. Μετά από μια ταινία σκοτώματος και ξεμαλλιάσματος, η Cady της Lindsay Lohan βγάζει έναν ειρηνικό ευχαριστήριο λόγο ως prom queen καλώντας όλες τις αντίθετες πλευρές σε συνεργασία και κάθε σχολική φράξια σε ειρηνική συνύπαρξη. Ας βάλει και για Πρόεδρος αυτή τη στιγμή, την έχουμε ανάγκη.

Fast Times at Ridgemont High

Και κλείνουμε το άρθρο όπως πρέπει να κλείνει κάθε άρθρο για prom και πιθανώς κάθε άρθρο γενικότερα, με τον Sean Penn ως Spicoli να τραγουδάει "wooly bully". Όσοι πάτε στο prom night του six dogs έχετε ένα ιερό καθήκον πλέον, και το ξέρετε. Wooly bully!

*Το Prom Night του six dogs λαμβάνει χ ώρα στο Deree - The American College of Greece (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή), στο πλαίσιο του Deree Open Fest. Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 22.00. Dress code: Vintage formal. Είσοδος: 5 ευρώ.