Από ‘Furious’ μέχρι ‘LOST’, η Michelle Rodriguez θα σε δέρνει όπου σε βρίσκει

Η Michelle Rodriguez είναι ο θηλυκός Sean Bean. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί στην οθόνη, αρχίζεις να μετράς αντίστροφα μέχρι τον θάνατό της. Δε μας πτοεί ποτέ αυτό ωστόσο, γιατί δεν πηγαίνει πουθενά αν δε σε πάρει πρώτα μαζί της.

Η νέα της ταινία 'Assignment' έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις γιατί ο χαρακτήρας που υποδύεται ξεκινά στην ιστορία σαν άντρας - πληρωμένος δολοφόνος για την ακρίβεια - αλλά στην πορεία της πλοκής, ξυπνάει και ανακαλύπτει ότι τον έχουν υποβάλλει σε εγχείρηση αλλαγής φύλου. Έτσι αρχίζει η έρευνα για να βρει τη γιατρό που έκανε την εγχείρηση (Sigourney Weaver) και μαζί της οι κατηγορίες από την τρανς κοινότητα για τη χρήση μιας εγχείρησης που σώζει ζωές ως μέσο εκδίκησης. Όπου κι αν βρίσκεσαι στη συγκεκριμένη κουβέντα - εμείς θα σου πούμε ότι η ιδέα είναι πιο ενδιαφέρουσα από την εκτέλεση - αν ψάχνεις ηθοποιό για τέτοιον ρόλο, η Rodriguez είναι μονόδρομος.

Είναι γεγονός ότι στα 17 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο, η Rodriguez δεν έχει επιδείξει μεγάλο εύρος στις ερμηνείες της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτό που κάνει δεν ξέρει να το κάνει πολύ, πολύ καλά. Οι Meryl Streep και Daniel Day Lewis της βιομηχανίας θα μας αφήνουν πάντα με το στόμα ανοιχτό, αλλά σε τελική ανάλυση η υποκριτική είναι κι αυτή ένα επάγγελμα, όσο ευγενές κι αν θεωρείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά στην ειδικότητά του να είναι κορυφαίος. Όσες είναι οι πιθανότητες typecasting, πάντως, για τη Rodriguez, πολύ περισσότερες είναι αυτές μιας καριέρας που την έχει διαμορφώσει η ίδια όπως την εκφράζει:

"Είναι δικό μου λάθος γιατί δε μου αρέσουν οι αδύναμες γυναίκες και δε μου φαίνεται ενδιαφέρον να τις υποδύομαι. Εμπνέομαι απ' αυτές όταν τις βλέπω σε δράματα, όπως για παράδειγμα τη Natalie Portman σε όλες σχεδόν τις ταινίες που παίζει. Είναι τέλειο που το πάνε εκεί οι ηθοποιοί, είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις, αλλά δε με ενδιαφέρει καθόλου να υποδυθώ τέτοια πλάσματα [...] Υπάρχει κάτι στη δύναμη που θαυμάζω πραγματικά, που δεν έβρισκα συχνά μεγαλώνοντας".

Ακολουθούν όσα θαυμάζουμε κι εμείς και η Rodriguez:

GIRLFIGHT

Το πρώτο uppercut έπεσε μόλις το 2000 (για κάποιο λόγο νιώθω ότι η Michelle θα έπρεπε να πλακώνει κόσμο από πολύ νωρίτερα) στο ‘Girlfight’. Ως Diana Guzman, μια έφηβη με προβλήματα επιθετικότητας που διοχέτευσε την ενέργειά της στο boxing ενάντια σε ένα περιβάλλον που δεν πίστευε ότι χωράει μια γυναίκα στο άθλημα, η Rodriguez έδειξε από τις πρώτες της σκηνές ότι όπου σε πετυχαίνει θα σε γλεντάει.

3 A.M.

“You got the wrong guy.”

“No, man, you got the wrong cab.”

Το ‘3 A.M.’ εξερεύνησε ιστορίες από τον επικίνδυνο κόσμο που συχνά αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ταξί, αλλά η Rodriguez που υποδύθηκε έναν από τους βασικούς τρεις οδηγούς, δεν κινδυνεύει γενικά από τίποτα. Εκτός από το σκοτεινό μυστικό που έκρυβε το παρελθόν της, η απειλή ενός κατά συρροήν δολοφόνου που στόχευε ταξιτζήδες, την έβγαλε εκτός ορίων.

AVATAR

“You’re not the only one with a gun, bitch”.

Γράψτε λάθος, η Rodriguez έχει κινδυνεύσει ως πιλότος του αμερικανικού RDA στο ‘Avatar’ με θανάσιμα αποτελέσματα, αλλά όχι πριν γίνει ο μικρός ήρωας της πλοκής, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τους Na’vi εναντίον της επιδρομής του RDA στον πλανήτη Pandora.

FAST & FURIOUS

Από τη μάχη της Letty στο μετρό με την Gina Carano μέχρι το fight sequence με την Ronda Rousey του WWE στο ‘Furious 7’, oι badass στιγμές της ηθοποιού στο franchise των ‘Fast & Furious’ θέλουν μία λίστα από μόνες τους. Θα αρκεστούμε σε βίντεο με τη δεύτερη περίσταση, γιατί και θα σε δείρει και θα το κάνει σε prom dress. Ρισπέκτ στα 'Furious' που δε μάσησαν από τον θάνατό της και την επανέφεραν για περισσότερους γύρους.

LOST

“When I tell you to do something you do it”.

Το 2005 η Rodriguez είχε να διαλέξει μεταξύ guest ρόλου στο ‘Desperate Housewives’ και guest ρόλου στο ‘LOST’. Πήγε με τη δεύτερη επιλογή γιατί όπως δήλωσε, “αν δεν είσαι μία από τις housewives ποιο είναι το νόημα;”. Η Ana Lucia μας συστήθηκε ως de facto αρχηγός των επιζώντων της ουράς του αεροπλάνου, και πήρε τους αγαπημένους ήρωες του κοινού κυριολεκτικά από τα μούτρα. Γι’ αυτό και δεν κέρδισε ποτέ τη δημοτικότητα που είχαν υπολογίσει οι συντελεστές της σειράς (ο χαρακτήρας της θα είχε πολύ μεγαλύτερο arc και πιο επιδραστικό ρόλο στο τρίγωνο Ana Lucia - Jack - Kate από αυτόν που κατέληξε να έχει), αλλά ανεξάρτητα απ’ αυτό ο θάνατός της σόκαρε τους πάντες.

‘MACHETE’/’MACHETE KILLS’

Ο Danny Trejo είναι τόσο μυθικά badass, που δύσκολα θα μπορούσαμε να τον φανταστούμε στο ‘Machete’ με άλλη συμπρωταγωνίστρια χωρίς να την αδειάζει. Στα ‘Machete’/’Machete Kills’, η Rodriguez είναι η Luz/Shé, η αρχηγός μιας παράνομης ομάδας που βοηθάει μετανάστες και ιδιοκτήτρια ενός taco truck που, όπως θα δεις στο βίντεο μπορεί να σε σκοτώσει ακόμα κι όταν μένει τυφλή και από το δεύτερό της μάτι.

S.W.A.T.

“I'm sick and tired of these bullshit complains, because some vato doesn't like getting thrown to the pavement by a woman.”

Αεροκλωτσιά και λίγα λέμε για την Chris Sanchez του ‘S.W.A.T.’. Η Rodriguez υποδύθηκε μια σκληροτράχηλη αστυνομικό που μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της, έπρεπε να αποτρέψει την απόδραση ενός εμπόρου ναρκωτικών από τη φυλακή. Σε αφήνουμε να μαντέψεις την κατάληξη.

THE BREED

Ούτε μια εκδρομή δε μπορεί να πάει η γυναίκα χωρίς να χρειαστεί να επιδείξει τις ικανότητές της, αλλά ο καλός καλό δε βλέπει. Στο ‘Breed’, η Rodriguez μπορεί να μην επιβίωσε όταν έπρεπε να τα βάλει με τα λυσσασμένα σκυλιά που την περίμεναν στο νησί, αλλά τουλάχιστον τα ανατίναξε μαζί της σώζοντας την παρέα της.

RESIDENT EVIL/RESIDENT EVIL: RETRIBUTION

Ως commando και καλύτερος σκοπευτής της ομάδας της, η Rain Ocampo της Umbrella Corporation προσπάθησε να απενεργοποιήσει τη Red Queen και να περιορίσει την έξαρση της μόλυνσης στο Hive, γιατί τίποτα δεν τρομάζει τη Michelle Rodriguez. Ούτε το ζόμπι που τη δάγκωσε και τη μετέτρεψε κι εκείνη σε ζόμπι.

CONFIDENT

Και σε μουσικό κλιπ θα σε δείρει η Rodriguez, αλλά αν καταλάβει ότι είστε στην ίδια ομάδα όπως συνέβη με τη Demi Lovato στο ‘Confident’, θα στη χαρίσει και θα τα βάλετε παρέα με τον κοινό σας εχθρό.

