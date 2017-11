10 ταινίες που αξίζει να τσεκάρεις τον Νοέμβριο

O Σεπτέμβριος ήταν τρομακτικός, ο Οκτώβριος ήταν πολυσυλλεκτικός και ο Νοέμβριος θα είναι ο συνδυασμός τους. Επαναφορά Άγκαθα Κρίστι, horror από Λάνθιμο, φεστιβαλικές επιτυχίες, θεοί του κεραυνού και το φετινό στοίχημα του Netflix για τα Όσκαρ.

Thor: Ragnarok

Η ταινία: Θα παλέψω με όποιον πει κακή κουβέντα για το 1ο 'Thor', θα κουνήσω το κεφάλι μου συγκαταβατικά σε όποιον κράξει το 2ο. Για το 3ο θα πω ότι έχουμε επιτέλους μια ταινία που και διασκεδαστική είναι, και πολύ, πολύ Thor. Αν πρόκειται οι ταινίες της Marvel να διατηρούν στην πλειοψηφία τους ένα τυποποιημένο τέλος και κακούς που στην ανάλυσή τους μοιάζουν κενοί, ας είναι τουλάχιστον όσο κεφάτο είναι το 'Ragnarok'. Η ταινία είναι η πιο αστεία που έχει βγάλει μέχρι στιγμής το στούντιο, απογειώνεται στο δεύτερο μέρος της και φέρει την υπογραφή του Waititi μέσα από το ιδανικό για το εκκεντρικό του χιούμορ νέο σκηνικό του πλανήτη Sakaar.

Πρωταγωνιστούν: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tessa Thompson

Στη σκηνοθεσία: Taika Waititi ('What We Do in the Shadows', 'Hunt for the Wilderpeople')

Κυκλοφορεί: 2 Νοεμβρίου

The Killing of a Sacred Deer

Η ταινία: Ο Colin Farrell και η Nicole Kidman πρωταγωνιστούν σε τοπ φόρμα σε ένα κλειστοφοβικό φιλμ για μια οικογένεια που απειλείται από έναν εμμονικό έφηβο (τον απίστευτο στον ρόλο Barry Keoghan) που έχασε τον πατέρα του από τα χέρια του καρδιοχειρούργου Farrell. Περισσότερες λεπτομέρειες θα χαλούσαν την εμπειρία σου, αλλά ας το περιγράψουμε ως εξής. Αν ο 'Κυνόδοντας' ήταν κιουμπρικό θρίλερ, θα ήταν κάπως έτσι. Το 'Killing of a Sacred Deer' έφυγε από τις Κάννες με βραβείο Σεναρίου και κατά πάσα πιθανότητα κοιτάει στα Όσκαρ για μία ακόμη υποψηφιότητα.

Πρωταγωνιστούν: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Colin Farrell, Barry Keoghan

Στη σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος ('Κυνόδοντας', 'Αστακός')

Κυκλοφορεί: 2 Νοεμβρίου

Success Story

Η ταινία: Ο Νίκος Περάκης κάνει καλές ταινίες. Το 'Success Story' είναι περίφημη αφορμή για τη συγκεκριμένη υπενθύμιση. Έξι χρόνια μετά τις 'Σειρήνες στο Αιγαίο', τη 14η ταινία στην ιδιοσυγκρασιακή φιλμογραφία του, ο τίτλος ειρωνεύεται την αυταπάτη - ή σκέτα απάτη καλύτερα - στην οποία η ελληνική κοινωνία έχει πια εκπαιδευτεί μετά από επτά χρόνια κρίσης. Οι παθογένειές μας που τόσο καλά ξέρει να αφουγκράζεται ο σκηνοθέτης - ιδανικός για το σενάριο της Κατερίνας Μπέη - καθρεφτίζονται στο διαταξικό θρίλερ της ερωτικής, άνισης σχέσης μεταξύ του εύπορου ψυχιάτρου Παναγή Πάνδωρα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) και της ανερχόμενης πλην όμως ζορισμένης νεαρής ηθοποιού, Τζορτζίνας Τζελέπη (Φιόνα Γεωργιάδη). Ο σφοδρός τους έρωτας θολώνει την κρίση και προδίδει τις φιλοδοξίες τους, για να δώσει τη θέση του σε ένα ψυχογράφημα συνωμοσίας και ίντριγκας, με παρόντα - έστω και λιγότερο έντονα σε σχέση με άλλες του δουλειές- τα στοιχεία γκρίζας, καυστικής κωμωδίας που έχουμε αγαπήσει από τον Έλληνα δημιουργό.

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιόνα Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Τζένη Θεωνά, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Βάσω Καβαλιεράτου, Αννίτα Κούλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Νάσος Παπαργυρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης, Πάνος Κρανιδιώτης, Γιάννης Κοκιασμένος

Στη σκηνοθεσία: Νίκος Περάκης ('Λούφα και Παραλλαγή', 'Θηλυκή Εταιρεία')

Κυκλοφορεί: 2 Νοεμβρίου

Murder on the Orient Express

Η ταινία: Ο Ηρακλής Πουαρό είναι ο Kenneth Branagh. Καλύτερη μοίρα για τον διάσημο ντετέκτιβ και το ακόμα ποιο διάσημο μουστάκι του δε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Εκτός από το τεράστιο, εκτυφλωτικό καστ της ταινίας και την οικειότητα που νιώθουμε με τις ιστορίες που καταβροχθίσαμε μικροί, ο Brannagh που βρίσκεται και πίσω από την κάμερα ξέρει ότι τόσες δεκαετίες μετά οι περισσότεροι εξ ημών γνωρίζουμε ποιος έκανε τον φόνο, αλλά υπόσχεται να μας κρατήσει σε αγωνία με την ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων στο box offce. Γιατί το έκανε;

Πρωταγωνιστούν: Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Olivia Colman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Josh Gad

Στη σκηνοθεσία: Kenneth Branagh ('Mary Shelley's Frankenstein', 'The Magic Flute', 'Hamlet', 'Macbeth', 'Thor')

Κυκλοφορεί: 9 Νοεμβρίου

Happy End

Η ταινία: Μετά το 'Amour', ο Michael Haneke επιστρέφει με ένα κυνικό, μισάνθρωπο φιλμ θεματικών νιχιλισμού και εγωκεντρισμού που εντόπιζε κανείς στις πρώτες του δουλειές. Αν κάποιος δεν έχει γνωρίσει αυτή την πλευρά του σκηνοθέτη, το 'Happy End' θα τον ξενίσει. Ένας θιασώτης του Χάνεκε όμως θα αναγνωρίσει τις ρίζες της καριέρας του σε ένα αυτοαναφορικό δημιούργημα. Έναν σατιρικό εφιάλτη που φλερτάρει με το θρίλερ και επιφυλάσσει ένα "χαρούμενο τέλος" για τους ήρωές του, όσο αστεία ήταν πραγματικά τα παιχνίδια στο 'Funny Games'.

Πρωταγωνιστούν: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

Στη σκηνοθεσία: Michael Haneke ('The White Ribbon', 'The Piano Teacher', 'Amour', 'Caché')

Κυκλοφορεί: 9 Νοεμβρίου

Justice League

Η ταινία: Αν το παράπονό σου από το 'Batman v Superman' ήταν η μαύρη μαυρίλα που είχε πλακώσει τους ήρωές του, η 'Justice League' παίζει να σε αποζημιώσει. Η ταινία που θα ενώσει τα βαριά πυροβολικά της DC, βάζει τους ήρωές της να πολεμήσουν το σκοτάδι για να αναδείξουν το φως. (Πολύ κυριολεκτικά βάσει του τελευταίου τρέιλερ). Μετά την προσωπική τραγωδία του Zack Snyder που έχασε την κόρη του, το μοντάζ και τα reshoots τα ανέλαβε ο Joss Whedon ('Avengers', 'Buffy the Vampire Slayer'), οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα της παρέμβασής του.

Πρωταγωνιστούν: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Amy Adams, Ezra Miller, Henry Cavill, Diane Lane, J.K. Simmons, Jeremy Irons, Billy Crudup

Στη σκηνοθεσία: Zack Snyder (+ στα decks Joss Whedon)

Κυκλοφορεί: 16 Νοεμβρίου

Mudbound

Η ταινία: Μεταπολεμικό μελόδραμα για τον Μισισίπι μετά την κατάργηση της δουλοκτησίας, μια σελίδα που δεν αγγίζει συχνά το Χόλιγουντ, με Dee Rees που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το ‘Pariah’ 6 χρόνια πριν στο Sundance, τον Jason Mitchell (‘Straight Outta Compton’) να καθηλώνει στον ρόλο ενός στρατιώτη που επιστρέφει από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο για να βρει ότι ο τόπος του είναι το ίδιο επικίνδυνος με την εμπόλεμη Γερμανία, και τη Mary J. Blige να ακούγεται ήδη για υποψηφιότητα Β΄Γυναικείου.

Πρωταγωνιστούν: Jason Mitchell, Carey Mulligan, Garrett Hedlund, Jason Clarke

Στη σκηνοθεσία: Dee Rees ('Pariah')

Κυκλοφορεί: 17 Νοεμβρίου στο Netflix

Lady Macbeth

Η ταινία: Το δράμα της Λαίδης Μάκμπεθ είναι μίζερο και αποπνικτικό όπως πολλά costume dramas τοποθετημένα στη βικτωριανή εποχή. Πίσω από την πρόσοψη του εκλεπτυσμένου φιλμ εποχής ωστόσο, είναι πανέξυπνο και θρασύτατο. Ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης William Oldroyd διασκευάζει την ιστορία του Ρώσου Nikolai Leskov και βρίσκει μια φοβερή πρωταγωνίστρια στο αδυσώπητο πρόσωπο της Florence Pugh.

Πρωταγωνιστούν: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton

Στη σκηνοθεσία: William Oldroyd

Κυκλοφορεί: 16 Νοεμβρίου

The Bachelors

Η ταινία: Υπάρχει περίπτωση του 'Bachelors' να μη μπει στο ραντάρ σου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κρίμα. Ο J.K. Simmons που τελευταία δεν αρνείται μεροκάματο για μεροκάματο, υποδύεται τον πρόσφατα χήρο πατέρα που μετακομίζει με τον γιο του στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες από το Σαν Φρανσίσκο. Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν με τη ζωή τους και η ταινία κάπου τώρα σου ακούγεται σαν ζεστό φιλμ για την επούλωση του πένθους, αλλά ο Kurt Voelker έχει κάτι παραπάνω στο μυαλό του και ξέρει πώς να ξεπεράσει τη στερεοτυπική αφήγηση.

Πρωταγωνιστούν: Odeya Rush, J.K. Simmons, Josh Wiggins, Julie Delpy

Στη σκηνοθεσία: Kurt Voelker

Κυκλοφορεί: 30 Νοεμβρίου

Good Time

Η ταινία: Ο Robert Pattinson ζει το 'Drive' του παρέα με το υποτιμημένο οπλοπολυβόλο Jennifer Jason Leigh. Μετά από μια αποτυχημένη ληστείαμία, ένας απελπισμένος νεαρός άνδρας βλέπει τον αδερφό του να καταλήγει στη φυλακή. Έχει μία και μοναδική νύχτα για να αλλάξει τα πράγματα. Ο Pattinson είχε πάντα μεγαλύτερη άνεση σε ταινίες και ρόλους χαμηλότερου προφίλ από του ‘Twilight’, οπότε μετά τον δευτεραγωνιστικό του ρόλο στο πολύ καλό ‘The Lost City of Z’ δίπλα στον Charlie Hunnam, το ‘Good Time’ από το A24 - το στούντιο που έσκιζε και πριν το ‘Moonlight’ αλλά τώρα απαιτεί την προσοχή ολόκληρης της βιομηχανίας - το 'Good Time' μοιάζει με την τέλεια συνέχεια.

Πρωταγωνιστούν: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi

Στη σκηνοθεσία: Benny Safdie, Josh Safdie ('Heaven Knows What', Daddy Longlegs', 'The Pleasure of Being Robbed')

Κυκλοφορεί: 23 Νοεμβρίου