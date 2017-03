Οι 15 πιο γοητευτικοί μακρυμάλληδες της μεγάλης οθόνης

Άστα τα μαλλάκια σου ανακατεμένα λένε οι lovers. Διώξε πια τον μακρυμάλλη απαντούν οι haters.

Όποιο κι αν είναι το προσωπικό σου στιλ και γούστο πάντως, δύσκολα δε θα βρεις χαρακτήρα που να έχεις παραδεχτεί για τη γοητεία του στην παρακάτω λίστα.

ΚΟΝΑΝ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ

Ξεκινάμε από τα σκληρά και ενδεχομένως και αντιφατικά βάσει τίτλου, αλλά δε νοείται λίστα με μακρυμάλληδες του σινεμά χωρίς τον άντρα τον σωστό, τον βάρβαρο. Στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ο Arnold Schwarzenegger κατάφερε να μας πουλήσει τη χαίτη του μαχητή σε μια δεκαετία που το μαλλί ήταν πόνος όπως διαπιστώνουμε κάθε φορά που χαζεύουμε οικογενειακά άλμπουμ. Must αναφορά πρέπει να γίνει και στη χαίτη του Jason Momoa στο remake του 2011.

HIGHLANDER

Στο τέλος μπορεί να μείνει μόνο Ένας και αυτός θα είναι ο Connor MacLeod, της φατρίας MacLeod. Η αλήθεια είναι ότι αν το 'Highlander' γυριζόταν σήμερα, ο Christopher Lambert ίσως είχε περάσει πρώτα μια θεραπεία τριχόπτωσης μπας και είχε αποφύγει τις επίπονες κορυφές. Απ' την άλλη, ποιος βλάσφημος θα αμφισβητήσει τη γοητεία του peak Lambert; Άσε που το μακρύ μαλλί είναι κλάσεις ανώτερο από τα καμμένα στον Επιτάφιο τουφάκια του σύγχρονου timeline της ταινίας.

WILLIAM WALLACE

Γενικά αν είσαι Σκοτσέζος σε ταινία, καλό είναι να αφήσεις χαίτη. Πριν το 'Outlander' τουλάχιστον, αυτό έλεγαν οι κανόνες της ποπ κουλτούρας. O πραγματικός William Wallace δεν είχε μακρύ μαλλί, αλλά το 'Braveheart' είναι ούτως ή άλλως μία από τις πιο ανιστόρητες ταινίες εποχής που έχουν γυριστεί ποτέ, οπότε στο μαλλί θα κολλούσε ο Mel Gibson; Επαναστάτης από τους σημαντικότερους στον Βορρά, η γοητεία του Wallace δε βρίσκεται μόνο στα μάτια του Gibson, αλλά κυρίως στην ιδεολογία του.

TRISTAN LUDLOW

Μπορεί να μιλάμε και για την πιο εντυπωσιακή χαίτη που έχει απαθανατίσει ποτέ κινηματογραφικός φακός. Ή τουλάχιστον έτσι μας έκανε να πιστεύουμε η φωτογραφία του John Toll που έδωσε στο ‘Legends of the Fall’ το Όσκαρ του. Στα μέσα των ‘90s, την εποχή που εάν κοιτούσες τον Brad Pitt για πολλή ώρα κινδύνευες με μερική τύφλωση λόγω εκθαμβωτικότητας, το μαλλί του μεσαίου αδελφού Ludlow ήταν η κορύφωση μεταξύ της ‘Συνέντευξης Με Έναν Βρυκόλακα’ και των ‘12 Πιθήκων’. Ήταν τόσο εντυπωσιακό που δικαιολογήσαμε την Julia Ormond όταν ξελογιάστηκε και αντικατέστησε στα γρήγορα τους άλλους δύο αδελφούς της οικογένειας.

HAWKEYE

Το ‘Last of the Mohicans’ είναι από αυτές τις ταινίες που έχουν καθορίσει τον κινηματογράφο των ‘90s στο κεφάλι μας και ο Hawkeye από τους χαρακτήρες που έχουν ενσωματώσει την αυτοθυσία και τον ρομαντικό ήρωα τόσο απόλυτα όσο λίγοι. Και ok, μπορεί να μην κάνουν τα ράσα τον παπά και το μαλλί τον άντρα, αλλά μπέσα τώρα. Δε γίνεται ακόμα πιο επιβλητικός όταν το μαλλί ανεμίζει μέσα στο μπαρουτοκαπνισμένο αιματοκύλισμα του Michael Mann;

JARETH

Ο David Bowie ήταν ένα αλαφροΐσκιωτο ξωτικό από άλλον πλανήτη. Για να συλλάβεις τη δύναμή του, σκέψου ότι κατάφερε να μας πείσει για τη γοητεία του Goblin King Jareth στο ‘Labyrinth’, με το μαλλί να είναι κάτι μεταξύ Tina Turner και KISS. Η ταινία απέτυχε στο box office και έκανε τη ζωή και την καριέρα του σκηνοθέτη της, Jim Henson, πολύ δύσκολη, αλλά με τα χρόνια απέκτησε τεράστιο cult following. Το λουκ του Bowie δε, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές ‘80s αναφορές που θα βρεις.

JACK/FRANK/LESTAT

Ο Tom Cruise έχει κάμποσο καιρό να μακρύνει το μαλλί ή να φορέσει μακριά περούκα για τις ανάγκες κάποιου ρόλου (δε μιλάμε για το ‘Rock of Ages’), αλλά υπήρξαν εποχές που το είχε εύκολο. Στο ‘Legend’ γοήτευε με την αθωότητά του, στο ‘Magnolia’ με την τρέλα του, και στη ‘Συνέντευξη με Έναν Βρυκόλακα’ με τον de facto βαμπιρικό ρόλο του Lestat και όλα τα ένστικτα που μπορεί να αντιπροσωπεύει ένας τέτοιος χαρακτήρας. Ο Cruise έχει ακόμα πολύ μαλλί να δώσει στον λαό αν χρειαστεί, οπότε στηρίζουμε χρήση λοσιόν Hair Force Lotion Extra για να προλάβει την τριχόπτωση και να θυμηθούμε παλιά μεγαλεία με την πρώτη ευκαιρία.

PATRICK VERONA

Ο Patrick του '10 Things I Hate About You' θα ήταν κανονικά ο στερεοτυπικός, γκομενοδιώχτης έφηβος που του τη σπάνε οι πάντες και τα πάντα, αλλά όταν κάνεις κάστινγκ τον Heath Ledger ξέρεις πως πάνω απ’ όλα ποντάρεις στο έμφυτο boyish charm του ηθοποιού, γιατί στο τέλος θα σβήσει λοιπά στριφνά.

VINCENT VEGA

Ο John Travolta έχει πέσει στο έλεος των hair plugs που τον κάνουν να μοιάζει με χαρακτήρα στα Sims, αλλά συμβαίνουν αυτά. Ο Vincent Vega, ωστόσο, του εμβληματικού ‘Pulp Fiction’ θα ήταν τύπαρος και χωρίς το μαλλί, αλλά ειδικά με το κοτσάκι φτάνει στο κατάλληλο και απαραίτητο επίπεδο αλητείας του ρόλου.

JACK SPARROW

Ο Jack Sparrow είναι τόσο νάρκισσος, που προφανώς και ανήκει στο προφίλ του τύπου που θα κάτσει για ώρες πλέκοντας χαϊμαλιά και τρίχες στο κεφάλι του, αλλά πραγματικά δε μπορούμε να τον φανταστούμε χωρίς το λιονταρίσιο του κρανίο. Η αμφίβολη καθαριότητά του μπορεί να είναι turn-off, αλλά το χιούμορ και ο οτινανισμός του ασκεί αβίαστα γοητεία με θύματα εντός και εκτός του franchise των ‘Πειρατών’. Τίμια αναφορά και στον Orlando Bloom για το μαλλί του Will Turner.

CAPTAIN JIN

Ο ασιατικός κινηματογράφος μπορεί να είναι περήφανος για την ποικιλία σε πλούσιο μαλλί των πρωταγωνιστών του, αλλά αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από όλους να εκπροσωπήσει επάξια τους συναδέλφους του στη λίστα, αυτός είναι ξεκάθαρα ο Takeshi Kaneshiro στο ‘House of Flying Daggers’. Ο Captain Jin και το απαγορευμένο λαβ στόρι του με τη Mei της Zhang Ziyi, ταξίδεψαν από την Κίνα μέχρι τα Όσκαρ του 2005 με μια υποψηφιότητα Καλύτερης Φωτογραφίας, και στο παγκόσμιο box office με 93 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις.

Λογικό. (Το μαλλί το είδατε;)

THE DUDE

Ο Dude του 'Big Lebowski' βάσει σεναρίου θα ήταν κουλ όπως και να γινόταν το πράγμα, αλλά τον έπαιξε ο Jeff Bridges και μπήκε αυτόματα και η γοητεία στο παιχνίδι. Στο μεταξύ έχει περάσει σχεδόν μια εικοσαετία από την ταινία και ο Bridges είναι πλέον 67, αλλά το μαλλί στη θέση του. Συμπλήρωμα διατροφής Hair Force Caps , αν ζηλεύεις τα αποτελέσματα.

THOR

Thor, αλλιώς και Goldilocks κατά τον Tony Stark. Δε χρειάζεται εξηγήσεις το χαϊδευτικό, αν και στο ‘Dark World’ που περιμένουμε με μανία, θα στερηθούμε το ελαφρύ ξανθό κύμα για ένα πιο edgy λουκ, ταιριαστό στις μονομαχίες που θα συμμετάσχει ο ήρωας μαζί με τον Hulk.

LEGOLAS

Δε θυμόμαστε πώς οραματιζόμασταν τα ξωτικά πριν τον Legolas, αλλά καθάρισε ο Peter Jackson. Έτσι ακριβώς βγαίνουν, με αυτό το μαλλί και αυτόν τον αέρα να τα φυσάει σε slow motion, τελεία. Δεν υπήρχε κορίτσι μετά το ‘Fellowship of the Ring’ που να μην ήθελε αφίσα τον Legolas. Όσο ωραίος και να είναι ο Bloom, δηλώνω υπεύθυνα ότι το μαλλί έπαιξε τον ρόλο του. Μέχρι τουλάχιστον να αποφοιτήσουμε οι περισσότερες στο ‘Two Towers’ και να δούμε το φως το αληθινό, που ακολουθεί αμέσως μετά για το μεγάλο finish της λίστας.

ARAGORN

Τι είχαμε πάθει όλες με τον Legolas όταν υπήρχε ο Aragorn; Δε χρειαζόταν καν να τον ψάξουμε, από δίπλα σε κάθε καρέ ήταν ο άνθρωπος. Σε τρομερά εμπεριστατωμένο και αξιόπιστο γκάλοπ σε μεγάλη γυναικοπαρέα πάντως, στο τέλος του ‘Return of the King’ που σκάει πλυμένος, επικράτησε απογοήτευση να ξέρετε. Hold your ground, Sons of Gondor, αλλά μη χτενίζετε το μούσι.