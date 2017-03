Τα Transformers καταδιώκονται στη δυστοπία του Michael Bay

To ‘Transformers: The Last Knight’ έχει ήδη κερδίσει την προσοχή μας παρά τον πρότερο άτιμο βίο του Michael Bay με το franchise, γιατί ok, μέχρι στιγμής έχουμε: Αρθούριο μύθο, Ναζί, δυστοπία με ρομπότ που κάνουν κουμάντο και Transformers που κρύβονται, και έναν Optimus Prime με σπαθί να πλακώνεται με τον Bumblebee. Εάν όλο αυτό δεν είναι καλό, έχει τουλάχιστον τεράστιες πιθανότητες να είναι τόσο-κακό-που-είναι-καλό, οπότε παίζει να περάσουμε πολύ καλά.

Εδώ έρχεται το επόμενο ρίσκο που λέγεται παιδί σε ταινία, και όχι ένα κιόλας, αλλά κάμποσα. Εάν δεν είναι αξιαγάπητα, τα παιδάκια μπορούν να σε κάνουν να τραβάς τα μαλλιά σου, αλλά η πρώτη γεύση που πήραμε από τα δύο κλιπ που έχουν κυκλοφορήσει δε μας έχουν δώσει λόγους ανησυχίας μέχρι στιγμής.

Δες τα και εσύ παρακάτω:

"We're covered." Watch this exclusive new clip from Transformers: The Last Knight now. pic.twitter.com/kYNdwhjG2Z — #TRANSFORMERS (@transformers) 12 Μαρτίου 2017

* Το 'Transfomers: The Last Knight' θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουνίου.