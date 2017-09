Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Το κορυφαίο σύμπαν τρόμου του 21ου αιώνα επιστρέφει

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Annabelle: Creation (Annabelle 2)

Τα ονόματα: Anthony LaPaglia, Miranda Otto και ένα πολύ πετυχημένο καστ νεαρών κοριτσιών με μέλλον.

Η ταινία: Το Conjuring Universe είναι και επισήμως πια το Νο.1 franchise τρόμου στον 21ο αιώνα και το 'Annabelle: Creation' θα σε αποζημιώσει για το μέτριο 'Annabelle'.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Η ιστορία του Hedi (Inhebek Hedi)

Τα ονόματα: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud και Mohamed Ben Attia πίσω από τις κάμερες σε σκηνοθεσία και σενάριο.

Η ταινία: Το ‘Hedi’ είναι η καθολική ιστορία για το δίλημμα μεταξύ αγάπης και καθήκοντος που θα μπορούσε να είχε γυριστεί σε οποιαδήποτε χώρα. Στη δική μας χώρα πήρε τη Χρυσή Αθηνά πέρυσι. Εδώ, βέβαια, η Τυνησία δίνει έδαφος αφ’ ενός μεν για κάποια σύγχρονα σχόλια που αφορούν την επανάσταση που έγινε στη χώρα και αφ’ ετέρου στους κανόνες της κοινωνίας και της οικογένειας του πρωταγωνιστή που καταπιέζουν όσα ονειρεύεται για το προσωπικό του μέλλον και εύχεται να μπορούσε να προσπεράσει.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Γυάλινο κάστρο (The Glass Castle)

Τα ονόματα: Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield.

Η ταινία: Βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία, το 'Glass Castle' περιγράφει τις περιπέτειες μια εκκεντρικής αλλά σφιχτά δεμένης από ανιδιοτελή αγάπη οικογένειας. Η βραβευμένη με Oscar Brie Larson υποδύεται μια νέα γυναίκα που επηρεασμένη από τον δυσλειτουργικό πατέρα της κατάφερε με φλογερή αποφασιστικότητα να χτίσει μια επιτυχημένη ζωή με τους δικούς της κανόνες.

Βικτώρια και Αμπντούλ (Victoria and Abdul)

Τα ονόματα: Judi Dench, Olivia Williams και Stephen Frears ('The Queen', 'Philomena', 'Florence Foster Jenkins') πίσω από τις κάμερες.

Η ταινία: Μια αναπάντεχη φιλία που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στη βασίλισσα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας Βικτώρια (Τζούντι Ντενς) κι έναν Ινδό, τον Αμπντούλ, (Αλί Φαζάλ), μέλος του υπηρετικού της προσωπικού, θα εξοργίσει τον κύκλο της. Μέσα όμως από τη δική του ματιά, η βασίλισσα θα δει τον κόσμο με άλλη οπτική και θα τον χρίσει έμπιστο δάσκαλο και πνευματικό σύμβουλό της.

Ένα κάποιο τέλος (The Sense of an Ending)

Τα ονόματα: Charlotte Rampling και Jim Broadbent σε ερμηνείες που απέσπασαν εκπληκτικές κριτικές.

Η ταινία: Ο Τόνι Γουέμπστερ ζει μια απομονωμένη και ήσυχη ζωή έως ότου βαθιά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν του έρχονται στην επιφάνεια και τον αναγκάζουν να αναλογιστεί τα λάθη που έκανε ως νέος. Την αλήθεια δηλαδή για την πρώτη του αγάπη και τις συνέπειες των αποφάσεων που πήρε μια ολόκληρη ζωή πριν.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Έρχεται τη Νύχτα (It Comes At Night)

Τα ονόματα: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Kelvin Harrison Jr. Πλέον, βέβαια, μάλλον το μεγαλύτερο όνομα της ταινίας είναι το στούντιο παραγωγής Α24.

Η ταινία: Μια αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο. Ένας άντρας με την οικογένεια του έχουν βρει την ασφάλεια σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η ηρεμία τους θα δοκιμαστεί όταν φτάσει στο σπίτι μια απεγνωσμένη νεαρή οικογένεια που αναζητά καταφύγιο. Πολύ δυνατό κλειστοφοβικό φιλμ επιβίωσης που σε ρωτά εάν μένει κάτι αξίας για να συνεχίσεις να ζεις όταν τελικά καταφέρεις να μείνεις ζωντανός μετά την καταστροφή.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Παίζουν επίσης:

David Gilmour: Live At Pompeii. Ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα με μια θριαμβευτική μουσική και μια εξαιρετική all-star μπάντα. Το show περιλαμβάνει τραγούδια από το σύνολο της καριέρας του David Gilmour, αλλά και πολλά κλασικά από τον κατάλογο των Pink Floyd, όπως “Wish You Were Here” και “Comfortably Numb”.

Πικαδέρο (Pikadero) (2015). Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί τις αποτυχημένες προσπάθειες ενός ζευγαριού να βρει ένα χώρο για να ζήσουν τον έρωτα τους (πικαδέρο είναι μια Ισπανική λέξη που αναφέρεται σε δημόσιους χώρους που πηγαίνουν οι εραστές που δεν έχουν δικό τους σπίτι), καθώς όπου κι αν βρεθούν κάποιος ή κάτι θα τους διακόψει. Μια φανταστική ρομαντική κομεντί των καιρών της κρίσης που δεν αφήνει καμία παράμετρο της ζωής μας ανεπηρέαστη.