Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Wolverine και Trainspotting

Logan

Τα ονόματα: Hugh Jackman, Patrick Stewart και Boyd Holbrook από 'Narcos'.

Η ταινία: O Jackman αποχαιρετά τον εμβληματικότερο ρόλο του με το ιδανικότερο τελευταίο κεφάλαιο που θα μπορούσε να έχει η ιστορία του Wolverine.

T2: Trainspotting

Τα ονόματα: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle και Ewen Bremmer μας πάνε πίσω στο Εδιβούργο για ένα δύσκολο reunion.

Η ταινία: Έχουν περάσει 21 χρόνια. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο Mark Renton επιστρέφει στο μοναδικό μέρος που μπορεί να αποκαλεί σπίτι. Εκεί τον περιμένουν όλοι: ο Spud , ο Sick Boy και ο Begbie. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Τον υποδέχονται η λύπη, η απώλεια, η χαρά, η εκδίκηση, το μίσος, η φιλία, η αγάπη, η επιθυμία, ο φόβος, η μετάνοια, η ηρωίνη, η αυτοκαταστροφή, ο θανάσιμος κίνδυνος. Όλα έχουν παραταχθεί για να τον καλωσορίσουν.

Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures)

Τα ονόματα: Taraji P. Henson ('Empire') που λόγω ανταγωνισμού έμεινε εκτός Α΄Γυναικείου αλλά σε μια λιγότερο ζόρικη χρονιά θα ήταν ανάμεσα στις πέντε τυχερές, η υποψήφια για Β΄Γυναικείο Octavia Spencer, η Janelle Monáe που έχει τόσο ταλέντο ως ηθοποιός όσο έχει και στο τραγούδι, Kevin Costner και Kirsten Dunst.

Η ταινία: Η ταινία αφηγείται την ζωτικής σημασίας ιστορία μιας ελίτ ομάδας Αφρο-Αμερικανών γυναικών μαθηματικών της NASA, η οποία βοήθησε την Αμερική να κερδίσει τους αντιπάλους της στη Σοβιετική Ένωση στον αγώνα των διαστημικών αποστολών, δίνοντας παράλληλα μάχη για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών, με έμφαση στις μαύρες γυναίκες.

Glory (Slava). Ο Τσάνκο Πέτροφ βρίσκει εκατομμύρια λέβα στις ράγες του σιδηροδρόμου, κατά τη καθημερινή του επιθεώρηση. Αποφασίζει να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία και το κράτος τον τιμά με μια εκδήλωση προς τιμήν του. Η Τζούλια Στάνκοβα, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Μεταφορών, παίρνει το παλιό του ρολόι, οικογενειακό κειμήλιο, για να μπορέσει να του απονεμηθεί ένα καινούριο- δώρο για το ήθος του. Στην πορεία το νέο ρολόι χαλάει και η Στάνκοβα έχει χάσει το παλιό. Εδώ ξεκινά η απεγνωσμένη μάχη του τίμιου εργάτη να επανακτήσει το οικογενειακό του κειμήλιο και τη χαμένη του αξιοπρέπεια.

Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι (Hymyilevä mies / The Happiest Day in the Life of Olli Maki). Το καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο Όλλι έχει ερωτευτεί τη Ράιγια.

Υποψίες (Frenzy / Abluka). Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στη δίνη της πολιτικής βίας. Ο Χαμζά, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός, προτείνει στον Καντίρ την αποφυλάκιση υπό έναν δεσμευτικό όρο: προκειμένου ν’ αποφυλακιστεί, θα πρέπει να ενταχθεί σε μια μονάδα των μυστικών υπηρεσιών της οποίας τα μέλη εργάζονται ως σκουπιδιάρηδες. Ο Καντίρ δέχεται και ξεκινά να μαζεύει σκουπίδια από τις φτωχογειτονιές, ελέγχοντας αν μέσα σ’ αυτά βρίσκονται υλικά που σχετίζονται με την κατασκευή βομβών.