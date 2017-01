Όλες οι νέες ταινίες της εβδομάδας: Επιστροφή Jeff Bridges και Vin Diesel

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ (HELL OR HIGH WATER)

Τα ονόματα: Jeff 'The Dude' Bridges, Chris Pine, Ben Foster, σε σενάριο Taylor Sheridan ('Sicario') και σκηνοθεσία David MacKenzie ('Starred Up').

Η ταινία: To sleeper hit του αμερικανικού καλοκαιρινού box office έρχεται επιτέλους στην Ελλάδα, πάνω στην ώρα που κατά πάσα πιθανότητα θα αναγνωριστεί και από την Ακαδημία στην τελετή του Φεβρουαρίου.

ΑΡΝΗΣΗ (DENIAL)

Τα ονόματα: Rachel Weisz, Tom Wilkinson και εξαιρετικός Timothy Spall που έχει πάρει τα πάνω του μετά 'Mr. Turner'.

Η ταινία: Μία Αμερικανίδα καθηγήτρια βρίσκεται στη θέση της κατηγορούμενης σε μια διάσημη βρετανική υπόθεση δυσφήμισης, η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ιστορία του Ολοκαυτώματος. Η 'Άρνηση' είναι ένα δικαστικό δράμα, βασισμένο σε μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς νομικές υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας.

xXx: Επανεκκίνηση (xXx: The Return of Xander Cage)

Τα ονόματα: Vin Diesel, Tony Collette και Samuel L. Jackson που δε θέλουν συστάσεις, Donnie Yen ('Rogue One'), Ruby Rose ('Orange is the New Black'), Nina Dobrev ('The Vampire Diaries') και Rory McCann ('Game of Thrones').

Η ταινία: Η τρίτη xXx ταινία με πρωταγωνιστή και πάλι τον Vin Diesel, έρχεται για να μας αποκαλύψει πως ο πράκτορας του προγράμματος xXx, Xander Cage ζει και βασιλεύει, απλώς είχε σκόπιμα σκηνοθετήσει το θάνατό του ώστε να αποτραβηχτεί και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Ε, προφανώς και θα στρατολογήσει νέα ομάδα για νέους κινδύνους.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (LIVE BY NIGHT)

Τα ονόματα: Ben Affleck σε πρωταγωνιστικό και σκηνοθετικό ρόλο, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Anthony Michael Hall, Brendan Gleeson, Chris Cooper, Scott Eastwood. Πολύς, πολύς κόσμος.

Η ταινία: Γκάνγκστερ, ποταπαγόρευση, Βοστόνη των '20s και η σκοτεινή πλευρά του πιο διαβόητου μαφιόζου της περιοχής που θα απειλήσει τη ζωή του Ben Affleck. Ταινία βασισμένη σε ομώνυμο βιβλίο, σκηνοθετημένη από τον Affleck που ξεκίνησε και διέκοψε τα γυρίσματα κάμποσες φορές για να καλύψει και τις άλλες του υποχρεώσεις. Ώρα να δούμε τα αποτελέσματα.

Παίζονται επίσης:

Έτερος Εγώ. Αθήνα 2015. Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυθαγόρα στους τόπους των εγκλημάτων. Ο Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης), καθηγητής εγκληματολογίας, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τους πέντε φόνους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους.

Με τα Μάτια Ανοιχτά (A peine j' ouvre les yeux). Τύνιδα, καλοκαίρι του 2010, μερικούς μήνες πριν από την επανάσταση, η δεκαοκτάχρονη Φαράχ παίρνει το απολυτήριό της και η οικογένειά της τη φαντάζεται ήδη γιατρό. Αλλά αυτή δεν βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Είναι τραγουδίστρια σ’ ένα συγκρότημα στρατευμένου ροκ. Ενθουσιάζεται, μεθάει, ανακαλύπτει τον έρωτα και την πόλη της τη νύχτα, ενάντια στη θέληση της μητέρας της, που γνωρίζει την Τυνησία και τα ταμπού της. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν όταν το μικρό συγκρότημα αποφασίζει να κάνει εμφανίσεις στα καφέ της πρωτεύουσας, όπου η Φαράχ αφήνει να εκδηλωθεί ανενδοίαστα η δίψα της για ελευθερία και η επιθυμία της να ζήσει τη ζωή στο έπακρο.

Υπόθεση Φριτς Μπάουερ, Μυστική Ατζέντα (Der Staat gegen Fritz Bauer). Γερμανία, 1957. Ο εισαγγελέας Φριτς Μπάουερ έχει σημαντικά στοιχεία ότι ο συνταγματάρχης των SS και ‘αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος’ Αδόλφος Άιχμαν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μαζικές απελάσεις των Εβραίων, φέρεται να κρύβεται στο Μπουένος Άιρες. Ο Μπάουερ, ο οποίος είναι ο ίδιος Εβραίος, έχει προσπαθήσει να οδηγήσει στο δικαστήριο τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, μετά την επιστροφή του από την εξορία στη Δανία. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, λόγω της έντονης αποφασιστικότητας της Γερμανίας να καταστείλει το σκοτεινό παρελθόν της. Εξαιτίας της δυσπιστίας του στο γερμανικό σύστημα δικαιοσύνης, ο Φριτς Μπάουερ έρχεται σε επαφή με τη Μοσάντ, το Ινστιτούτο Πληροφοριών και Ειδικών Αποστολών του Ισραήλ, διαπράττοντας προδοσία. Ο Μπάουερ δεν ζητά εκδίκηση για το Ολοκαύτωμα, αλλά τον απασχολεί βαθιά το μέλλον της Γερμανίας.

Καλή Σύζυγος (Dobra zena). Η Μιλένα είναι μια μέσης ηλικίας μητέρα και νοικοκυρά, που ζει μια τακτοποιημένη ζωή στα προάστια του Βελιγραδίου. Όταν δεν έχει πρόβα στην τοπική χορωδία, περιποιείται τον εαυτό της, ετοιμάζει το φαγητό για όλους, κάνει έρωτα με τον σύζυγό της και δεξιώνεται τους φίλους της οικογένειας. Όμως μια ξεχασμένη βιντεοκασέτα θα ανατρέψει όλες τις βεβαιότητές της και η Μιλένα θα αναγκαστεί να πάρει αποφάσεις που θα συνταράξουν την ζωή όλων.

Μάγια η Μέλισσα (Maya the Bee Movie). Η μικρή Μάγια μπορεί να βγήκε μόλις απ’ το αυγό της, αλλά είναι ένας σίφουνας, γεμάτος περιέργεια, που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες της κυψέλης. Ένας από αυτούς είναι να μην εμπιστεύεται τις σφήκες και τα άλλα έντομα που ζουν πέρα από το λιβάδι. Η Μάγια όμως δεν μπορεί παρά να κάνει φιλίες με τον Φλιπ, την ακρίδα, τον Κερτ το σκαθάρι ακόμα και τον Στινγκ, τη νεαρή σφήκα! Μία ατρόμητη παρέα που όμως οι άλλες μέλισσες δεν βλέπουν με καλό μάτι.