Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Scarlett Johansson και Netflix

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Η γυναίκα του ζωολογικού κήπου (The Zookeeper's Wife)

Τα ονόματα: Jessica Chastain, δε θες κανέναν άλλον (αλλά έχεις και τον Daniel Brühl).

Η ταινία: Η ιστορία τoυ Ζαν και της συζύγου του που ως φύλακες του ζωολογικού κήπου της Βαρσοβίας έσωσαν ανθρώπους και ζώα κατά την επέλαση των Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους.

Πάρτι Γυναικών (Rough Night)

Τα ονόματα: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Demi Moore, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz.

Η ταινία: Πέντε κολλητές φίλες από το πανεπιστήμιο ξανασυναντιούνται 10 χρόνια για ένα ξέφρενο bachelorette πάρτι στο Μαϊάμι. Τα πράγματα παίρνουν ξαφνικά μια απροσδόκητα σκοτεινή τροπή όταν κατά λάθος σκοτώνουν έναν στρίπερ. Προσπαθώντας να αποφασίσουν τι θα κάνουν, η νύχτα θα τις οδηγήσει σε τρελά μονοπάτια και θα τις φέρει πιο κοντά από ποτέ.

Okja

Τα ονόματα: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Seo-Hyun Ahn, Giancarlo Esposito, Steve Yeun, Paul Dano, Lily Collins.

Η ταινία: Η πρώτη συμμετοχή του Netflix στις Κάννες, από τον σκηνοθέτη του ‘Snowpiercer’. Miyazaki-γυρισμένος-ως-Spielberg θέαμα γεμάτο καταδιώξεις, ξεσπάσματα χαράς, ειλικρινούς αφέλειας και συναισθήματος, καμουφλάροντας μια περιπέτεια καταδιώξεων, ένα creature feature κι ένα οικολογικό δράμα κάτω από το κάλυμα μιας γλυκιάς οικογενειακής ταινίας.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Απέραντο γαλάζιο (Le Grand Bleu / The Big Blue)

Τα ονόματα: Jean-Marfc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette, Ανδρέας Βουτσινάς και Luc Besson πίσω από την κάμερα.

Η ταινία: Επανέκδοση της γνωστής ταινίας που γυρίστηκε σε μεγάλος μέρος σε Ίο και Αμοργό, με θέμα την εκτεταμένη δραματοποιημένη διασκευή της πραγματικής ιστορίας δυο φίλων δυτών οι οποίοι ήταν πρωταθλητές της ελεύθερης κατάδυσης στον 20ό αιώνα, του Ζακ Μαγιόλ και του Έντζο Μαϊόρκα. Το έργο αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον επιτυχημένα φιλμ του γαλλικού κινηματογράφου και αποτελεί σημείο αναφοράς.

Παίζουν επίσης:

Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου (The Fury of a Patient Man/Tarde para la ira). Ο Χοσέ είναι ένας μοναχικός και ντροπαλός άνδρας. Ένα πρωινό, πηγαίνει για καφέ στο μπαρ όπου δουλεύει η Άνα. Ο ερχομός του στη ζωή της, δίνει κουράγιο στην Άνα, αφού πέρασε οχτώ χρόνια περιμένοντας τον Κούρο, τον σύζυγό της, να εκτίσει την ποινή του. Ο Κούρο βγαίνει ελπίζοντας πως θα μπορέσει να ξεκινήσει απ’ την αρχή με την Άνα. Στη θέση της όμως βρίσκει μια μπερδεμένη γυναίκα κι έναν ξένο που θα τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Τα παράπονα στον δήμαρχο (L'ora legale). Στο μικρό χωριό της Σικελίας, Πιετραμάρε, πλησιάζουν δημοτικές εκλογές. Για πάρα πολλά χρόνια, δήμαρχος ήταν ο διεφθαρμένος Γκαετάνο Πατάνε, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θητεία του. Αυτή τη φορά όμως είναι υποψήφιος κι ο Πιερπάολο Νατόλι, υποδειγματικός πολίτης, γεμάτος ήθος και ιδανικά. Ενάντια στις πιθανότητες ο Πιερπάολο κερδίζει τις εκλογές και μια νέα εποχή νομιμότητας και τάξης αρχίζει στην πόλη. Είναι έτοιμοι όμως οι κάτοικοι της να την υποδεχτούν;

Οδηγός Οικογενειακής Επιβίωσης (C'est quoi cette famille?!). Ο 13χρονος Μπαστιέν βρίσκεται στο κέντρο μίας «πολυσυλλεκτικής» οικογένειας: με 6 ετεροθαλή αδέλφια, 8 γονείς και εξίσου πολλά σπίτια και μετακινήσεις, η οικογενειακή του ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη από την σχολική. Η υπομονή, όμως, έχει κι ένα όριο: τα παιδιά αποφασίζουν να επαναστατήσουν και να αντιστρέψουν τους κανόνες. Όλοι μαζί, καταλαμβάνουν ένα ευρύχωρο διαμέρισμα και βάζουν τους γονείς στη θέση τους.

S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) (1964). Επανέκδοση. Ο στρατηγός Τζακ Ρίπερ της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, τρελαίνεται παντελώς και στέλνει βόμβες κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Πιστεύει ότι οι κομμουνιστές έχουν συνωμοτήσει για να μολύνουν τα σωματικά υγρά των Αμερικανών.