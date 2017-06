Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Η 'Μούμια' ξαναζωντανεύει με τον Τομ Κρουζ

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Η Μούμια (The Mummy)

Τα ονόματα: Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella και Annabelle Wallis.

Η ταινία: Η αναβίωση του Σύμπαντος των Τεράτων της Universal ξεκινά με τη 'Μούμια'.

Αυτοκίνητα 3 (Cars 3)

Τα ονόματα: Owen Wilson, Chris Cooper, Nathan Fillion, Armie Hammer, Bonnie Hunt, Kerry Washington, Margo Martindale.

Η ταινία: Παραγκωνισμένος από μια καινούργια γενιά απίστευτα γρήγορων αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Κεραυνός Μακουίν ξαφνικά μένει εκτός του αθλήματος που τόσο αγαπάει. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα χρειαστεί την βοήθεια της πρόθυμης νεαρής τεχνικού, Cruz Ramirez, που έχει ένα δικό της πλάνο για τη νίκη, την έμπνευση του Ντοκ Χάντσον, αλλά και μερικές εντελώς απροσδόκητες ιδέες..

Όλα όσα αγαπήσαμε (From the Land of the Moon/Mal de pierres)

Τα ονόματα: Marion Cotillard και Louis Garrel.

Η ταινία: Η Gabrielle κατάγεται από ένα μικρό χωριό στην Νότια Γαλλία, σε μία εποχή που το όνειρο της για αληθινή αγάπη λογαριάζεται από σκανδαλώδες έως και παρανοϊκό. Ενάντια στην θέληση της, οι γονείς της, την παντρεύουν με τον José, έναν έντιμο και στοργικό, Ισπανό αγρότη. Όταν την στέλνουν στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες που εμφάνισε στα νεφρά, γνωρίζει τον γοητευτικό André, έναν τραυματία βετεράνο του πολέμου της Ινδοκίνας που αναζωπυρώνει το πάθος που έκρυβε μέσα της.

Ξα μου (Xamou)

Τα ονόματα: Γιώργος Χωραφάς, Άννα Φόνσου, Nίκος Μπουσδούκος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Σοφία Χίλλ, Λευτέρης Ελευθερίου, Ζωή Χωραφά, Τατιάνα Καλαντζή, Γιώργης Σμπώκος, Αντώνης Ορφανός, Μάνος Πετράκης, Άγγελος Χιλλ, Γιώργης Μανωλάκης, Δημήτρης Τσουπέι, Καλλιρόη Καραμάνου,Ευγενεία Σμπώκου, Γιώργος Μοσχοβίτης.

Η ταινία: Μετά τη θερμή υποδοχή της ταινίας στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, την προβολή της στο 27ο Palm Springs International Film Festival, και ενώ ταξιδεύει στην Αμερική για το 11ο Los Angeles Greek Film Festival, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κλειώς Φανουράκη, 'Ξα μου' έρχεται από 15 Ιουνίου στους κινηματογράφους.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Wonder Woman

Τα ονόματα: Gal Gadot στον ομώνυμο ρόλο, Chris Pine, David Thewlis και Patty Jenkins του οσκαρικού 'Monster' πίσω από την κάμερα.

Η ταινία: 76 χρόνια μετά τη δημιουργία της, η Wonder Woman έρχεται επιτέλους στη μεγάλη οθόνη.

Παίζουν επίσης:

Σιντ και Νάνσι (Sid and Nancy). Επανακυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας του Sid Vicious, μπασίστα των Sex Pistols, και της συντρόφου του, Nancy Spungen. Μαζί καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες έρωτα, ναρκωτικών και αλκοόλ, για να ξεμουδιάζουν στήνουν ιστορικούς καυγάδες και εξαρτώνται απόλυτα ο ένας από τον άλλον.

Η τραγική κατάληξή τους έχει στοιχειώσει κάθε άνθρωπο που έχει αγαπήσει τη μουσική.

Μικρά Βήματα (Sage femme). Η Κλερ είναι μια χαρισματική μαία. Μια μέρα δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα, μια φωνή από το παρελθόν. Η Μπεατρίς, η επιπόλαιη και πάντα υπερβολική ερωμένη του πατέρα της, έχει κάποια νέα και την πιέζει να βρεθούν 30 χρόνια μετά το θάνατο του. Αντίθετες με κάθε τρόπο, η συνεσταλμένη Κλερ και η απενοχοποιημένη Μπεατρίς θα μάθουν να δέχονται η μία την άλλη και θα επανορθώσουν για τα χαμένα χρόνια.

Είναι για το καλό σου (Es por tu bien/It's for Your Own Good). Ο χειρότερος εφιάλτης ενός πατέρα είναι η μέρα που συναντά τον φίλο της κόρης του. Αυτή η μέρα έφτασε για τους τρεις φίλους, τον Αρτούρο, τον Πόλι και τον Τσους. Οι γλυκές τους κορούλες αποφάσισαν να πετάξουν το μέλλον τους με τρεις ανεπρόκοπους. Οι μπαμπάδες όμως έχουν άλλη άποψη.

Άλλοθι για Παντρεμένους (Alibi.com). Ο Γκρεγκ έχει ιδρύσει μία εταιρία που ονομάζεται Άλλοθι Για Παντρεμένους και εφευρίσκει κάθε είδους άλλοθι: από παράνομο ταξιδάκι με την ερωμένη μέχρι τρελές κραιπάλες με τους κολλητούς. Μαζί με τον συνεργάτη του, Ογκουστίν, και τον νέο του υπάλληλο, Μεντί, καταστρώνουν απίστευτα σχέδια και στρατηγικές, ώστε να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Όταν όμως θα γνωρίσει τη Φλο, μία όμορφη ξανθιά που σιχαίνεται τους άντρες που λένε ψέματα, ο Γρεγκ θα δει τη ζωή του να περιπλέκεται, και θα της κρύψει την πραγματική φύση της δουλειάς του. Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος για να γνωρίσει τους γονείς της Φλο, ο Γκρεγκ θα αντιληφθεί πως ο πατέρας της είναι ένας από τους πελάτες της εταιρίας του.

Ο γιατρός έχει τρεχάματα (Lasciati Andare). Ο Ελία παρότι σιχαίνεται την άσκηση, αποφασίζει να μπει σε πρόγραμμα. Τότε είναι που μπαίνει στη ζωή του η Κλαούντια, μια personal trainer με κέφι, παρορμητισμό και γοητευτική ελαφρότητα, που θα βαλθεί να του κάνει σωστά γυμνάσια. Εκείνος βάζει το «νους υγιής» κι εκείνη το «εν σώματι υγιεί» και μαζί αρχίζουν να τρέχουν στις περιπέτειες της ζωής και των σχέσεων. Ένα τρέξιμο που θα τους ενώσει με μία απρόσμενη μα τόσο τρυφερή φιλία.