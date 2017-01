"Δεν έχει σημασία να παραβιάζεις τους κανόνες": O Ben Affleck παρουσιάζει το 'Νόμο της Νύχτας'

Με πρόσφατα σχολιά του ο Affleck έβαλε σε αμφιβολίες τα μελλοντικά του σχέδια σχετικά με το υπερηρωικό alter ego του (και την αναμενόμενη ταινία 'The Batman' που επρόκειτο να σκηνοθετήσει) οπότε για την ώρα κρατάμε ό,τι έχουμε σίγουρο. Και το μόνο σίγουρο, για τον Οσκαρικό θριαμβευτή του 'Argo' και του εξαιρετικού 'Gone Baby Gone', είναι ότι η νέα του ταινία, επίσης διασκευή βιβλίου του φοβερού Dennis Lehane, έρχεται σε λίγες μέρες στις αίθουσες.

Ο 'Νόμος της Νύχτας' ('Live By Night') βρίσκει τον Ben Affleck ξανά πίσω από την κάμερα μετά από το εκπληκτικό σερί 'Gone Baby Gone', 'The Town' και 'Argo', αλλά και από μπροστά, να μοιράζεται ατάκες όπως:

O Affleck πρωταγωνιστεί δίπλα στις Elle Fanning και Zoe Saldana αλλά και τον Scott Eastwood, σε ένα νουάρ εποχής, για έναν άντρα σε μάχη με τον παλιό εαυτό του τον καιρό της ποτοαπαγόρευσης. Πάρε μια γεύση από τα ελληνικά social spots που μόλις έκαναν πρεμιέρα:

Ο Affleck, με το 'Νόμο της Νύχτας', επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη με το ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα εποχής του Dennis Lehane, συγγραφέα των μετέπειτα μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών 'Το Μυστικό Ποτάμι', 'Gone Baby Gone' και 'Το Νησί των Καταραμένων'. Η ταινία 'Ο Νόμος της Νύχτας' μας μεταφέρει στην Βοστόνη, τη δεκαετία του '20, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα στον κόσμο. Η ποτοαπαγόρευση έχει ως αποτέλεσμα την άνθιση ενός ολόκληρου δικτύου παράνομων αποστακτηρίων, υπόγειων μπαρ, γκάνγκστερ και διεφθαρμένων αστυνομικών.

Ο Τζο Κάφλιν, ο μικρότερος γιος ενός διακεκριμένου Αστυνόμου της Βοστόνης, έχει επιλέξει έναν τρόπο ζωής που διαφέρει από την αυστηρή και καθώς πρέπει ανατροφή του. Έχοντας στον ενεργητικό του πλειάδα μικροκλοπών, πλέον εργάζεται για έναν από τους πιο διαβόητους μαφιόζους της περιοχής. Ο Τζο απολαμβάνει τη χλιδή, την ένταση και την κακή φήμη του παρανόμου. Όμως, η ζωή στη σκοτεινή πλευρά έχει το τίμημά της.

'Ο Νόμος της Νύχτας' είναι μια επική ιστορία, στον ρου της οποίας παρελαύνουν πιστοί φίλοι και ανάλγητοι εχθροί, σκληροί έμποροι αλκοόλ και σαγηνευτικές μοιραίες γυναίκες, θρησκόληπτοι ευαγγελιστές και αδυσώπητοι συμμορίτες που όλοι μάχονται για να κατακτήσουν το Αμερικάνικο όνειρο.

*Η ταινία 'Ο Νόμος της Νύχτας' θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Ιανουαρίου 2017 από την Tanweer. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πατάκη.