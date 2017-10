6 ταινίες και 5 σειρές για το ΣΚ σου

Είτε μείνετε μέσα για σειρές είτε έχετε όρεξη για σινεμά αυτό το ΣΚ, σας έχουμε καλυμμένους. Κάθε Παρασκευή θα διαλέγουμε ταινίες και σειρές που ανοίγουν αυτό το τριήμερο (ή ίσως και λίγο νωρίτερα) και αξίζει να τσεκάρουμε.

Ταινίες:

μητέρα! (mother!)

Η ταινία είναι απολύτως συμβολική και δεν είναι σχεδόν καθόλου τρόμου, παρά κάποιες αρχικές υπόνοιες. Τα διάσπαρτα, αποτελεσματικής ανατριχίλας στοιχεία του πρώτου μισού του φιλμ, οδηγούν σε ένα φρενήρες art-trash κρεσέντο στην τελευταία πράξη όπου ο Αρονόφσκι -μπορεί και να- μιλάει για (παίρνουμε ανάσα) την κλιματική αλλαγή, την θρησκευτική λατρεία, το προσφυγικό, το προπατορικό αμάρτημα, τη celebrity εμμονή της μοντέρνας κοινωνίας, την αγωνία της μητρότητας, τον τρόμο του δημιουργικού κενού, και γενικά νιώστε ελεύθεροι να προσθέσετε κι εσείς πράγματα, για τον κάθε θεατή η ταινία αυτή είναι πιθανώς κάτι άλλο. Το απόλυτο must του φθινοπώρου. - Θοδωρής Δημητρόπουλος (από την κριτική του για την εφημερίδα Το Έθνος)

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη UIP.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ριψοκίνδυνοι Άνδρες (Only the Brave)

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία ενός ντόπιου πυροσβεστικού τμήματος που επί σειρά ετών σώζει ζωές και βοηθάει στην κατάσβεση τρομακτικών πυρκαγιών στα βάθη της αμερικάνικης υπαίθρου, η μετάβαση του υποτιμημένου sci-fi δημιουργού Τζόζεφ Κοζίνσκι (“Tron: Legacy”, “Oblivion”) διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της εντυπωσιακής οπτικής σφραγίδας του σκηνοθέτη (από την ποιητική ορμή κάθε φλόγας μέχρι τον τρόπο που ο κόσμος των ηρώων αυτών μοιάζει πάντα σκληρός, αλλά και ανθρώπινος, χρησιμοποιημένος). Αλλά και ένα ικανοποιητικά παλιομοδίτικο στόρι επιβίωσης και ηρωισμού που κάνει υπομονετικό zoom in στις ζωές των πρωταγωνιστών (παιγμένων στιβαρά από ένα εξαιρετικό αντρικό καστ όπου ξεχωρίζουν Μάιλς Τέλερ και Τζος Μπρόλιν) οδηγώντας με ακρίβεια, εντελώς αναπόφευκτα, στο τίμιο πλάνταγμα της τρίτης πράξης. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Odeon.

Χωρίς Αγάπη (Loveless)

Ζευγάρι σε φάση διαζυγίου χάνει τον γιο του στη διάρκεια ενός σκληρού τσακωμού. Ο σπουδαίος Ζβιάγκιντσεφ ('Leviathan') παραδίδει μια ακόμα ψυχρή καταγραφή της σύγχρονης Ρωσίας σε μια ταινία που κουβαλά μια από τις καλύτερες σεκάνς όλου του κινηματογραφικού 2017 (και μια από τις χειρότερες). Στην πορεία του φιλμ (και μέχρι το απίστευτα άτσαλο συμβολικό κλείσιμο) φέρεται στην πρωταγωνίστριά του με σχεδόν πιο σκληρό τρόπο κι από ό,τι το 'mother!' στη δική του, αλλά η ικανότητα του Ζβιάγκιντσεφ να καθηλώνει με την κοινωνική του καταγραφή παραμένει αναλλοίωτη, ακόμα κι αν δεν αγγίζει το εύρος και την οριακά επική διάσταση του αριστουργηματικού προηγούμενου έργου του. Κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες, κάτι άπαντες συμφωνήσαμε πως θα συνέβαινε από τη στιγμή που έπεσαν οι τίτλοι τέλους. - Θοδωρής Δημητρόπουλος (από την κριτική του για την εφημερίδα Το Έθνος)

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Seven Films.

1922

Μετά το εξαιρετικό 'Gerald's Game' το Netflix επιμένει με Stephen King. Και καλά κάνει γιατί σε μια χρονιά τόσο τίγκα στον King που θα χρειαστεί να κάνουμε ειδικό απολογισμό της μεταφοράς των βιβλίων του, το Netflix θα τελειώσει την παρτίδα με δύο από τις τρεις καλύτερες διασκευές του διάσημου συγγραφέα. Το '1922' είναι μια αυτοτελής ιστορία gothic τρόμου για έναν αγρότη που αποφασίζει να σκοτώσει τη γυναίκα του με οικονομικά κίνητρα, βάζοντας στο παιχνίδι και τον 14χρονο γιο του με απώτερο σκοπό να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον δέσει μια για πάντα με τη γη τους. Δε θα στηθεί κανένα σύμπαν εδώ και κανένα franchise. Απλά θα δεις στο έπακρο τον έλεγχο του King πάνω στην ένταση και την ατμόσφαιρα, σε μια ιστορία για τη συνείδηση, την ενοχή και την αμαρτία. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

One Of Us

Η υποψήφια για Όσκαρ ομάδα του ντοκιμαντέρ 'Jesus Camp' ξέρουν πολύ καλά από πλύσεις εγκεφάλου θρησκειών. Στο 'One of Us' ασχολούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία με τρεις νεαρούς κατοίκους της Νέας Υόρκης που θέλουν να ξεφύγουν από τη χασιδική εβραϊκή κοινότητα, επιστρατεύοντας μια μελαγχολική αισθητική που σκιαγραφεί ένα τρομακτικό πορτραίτο τραύματος, καταπίεσης και θάρρους. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Όντως Φιλιούνται; (Kissing?)

H πιο ανθρώπινη ταινία που μπορείς να βρεις στα σινεμά αυτή τη βδομάδα είναι μια γλυκιά mumblecore δραμεντί για την γενιά των περίπου-30 σε κάθε λογής αναζητήσεις, μέσα από καθημερινά επεισόδια της ζωής του κεντρικού ήρωα. Όχι πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί και με πιο στιβαρή δημιουργική κατεύθυνση, όμως είναι μια ταινία του σήμερα, ο Θανάσης Πετρόπουλος και η Ηρώ Μπέζου είναι αμφότεροι απολαυστικοί, και το σάουντρακ του Boy είναι χωρίς υπερβολή ένα άμεσο classic του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. - Θοδωρής Δημητρόπουλος (από την κριτική για την εφημερίδα Έθνος)

Σειρές:

The Gifted

Η καλύτερη απόφαση που πήρε το 'The Gifted' ήταν να γίνει όσο λιγότερο X-Men σειρά μπορούσε να είναι. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα δεις χαρακτήρες των κόμικ στη σειρά (Polaris <3, Blink <3), ούτε πως πρέπει να υποκριθείς ότι το κινηματογραφικό σύμπαν δεν υπάρχει. Αντίθετα, η απουσία των X-Men αντιμετωπίζεται σαν τραγωδία και ακολουθεί τους ήρωες σαν σύννεφο που ετοιμάζεται να ξεσπάσει πάνω τους (βασικά έχει ξεσπάσει ήδη). Προσκαλείσαι, όμως, να δεις τους χαρακτήρες σαν απλή οικογένεια, ανθρώπους σαν κι εσένα, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις τους. Το 'The Gifted' δεν είναι σε καμία περίπτωση νέα πρόταση με τον τρόπο που ήταν το 'Legion' νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είναι όμως η 2η καλύτερη περίπτωση φετινής υπερηρωικής σειράς. Πάει σταθερά καλά και σε νούμερα κιόλας, οπότε μπορεί να γίνει επένδυση. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά προβάλλεται από το FOX Life.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Scandal

Εγώ θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα το ΣΚ θα διαβάζω Philip Pullman και το 'Book of Dust' αλλά βιβλία δεν έχουμε σε αυτή τη στήλη οπότε ας προσποιηθούμε για τις ανάγκες του σάιτ ότι θα βλέπω τηλεόραση. Αν έβλεπα τηλεόραση λοιπόν αυτό το ΣΚ σίγουρα θα έπεφτα με τα μούτρα στην τελευταία σεζόν του 'Scandal', το οποίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παρέμεινε εγγυημένη πηγή διασκέδασης, και που η περσινή του σεζόν ήταν ένα περίεργο ρασομονικό πείραμα που πολύ εκτίμησα κι ας μην ήταν απόλυτα πετυχημένη. Ενιγουέι, με έβαλε η Ιωσηφίνα να πάρω μια φωτογραφία με την Olivia Pope για να τιμήσουμε την έναρξη της τελευταίας σεζόν της σειράς, so there you go:

πέρασε μια φίλη από το γραφείο (φώτο @iosgrivea ) A post shared by tyler (@dark_tyler) on Oct 20, 2017 at 5:27am PDT

Πολύ φίλη μας.

Η σειρά προβάλλεται από το FOX Life.

Loudermilk

Κωμωδία με τον υποτιμημένο, πλην όμως ποτέ άνεργο Ron Livingston να παίζει έναν πρώην μουσικό συντάκτη και αλκοολικό που πλέον εργάζεται ως σύμβουλος σε συναντήσεις ανώνυμων αλκοολικών. Το 'Loudermilk' έχει μεγαλύτερο βάθος απ' αυτό της πρώτης ματιάς και κερδίζει από τους περιφερειακούς του χαρακτήρες. Αν είσαι από τους θεατές σειρών με πρωταγωνιστές που καμιά φορά αγαπάς να μισείς, μην το σκέφτεσαι. - Ιωσηφίνα Γριβέα

The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story

Δύο χρόνια πριν ακριβώς, ο Sean Penn και η Μεξικανή σταρ Kate del Castillo είχαν συναντήσει έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους στον κόσμο. Ο έμπορος ναρκωτικών El Chapo, κατά κόσμον Joaquín Guzmán Loera, συνελήφθη μία μέρα πριν τη δημοσίευση ενός άρθρου του Sean Penn στο Rolling Stone σχετικά με το μίτινγκ τους, αλλά μέχρι στιγμής η ηθοποιός δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει ενδελεχώς για τη δική της εμπειρία. Το 'The Day I Met El Chapo' είναι ακριβώς αυτό, η πλευρά της, αλλά ο Penn έχει ήδη καταδικάσει τη σειρά-ντοκιμαντέρ μέσω του δικηγόρου του, αποκαλώντας το "ψευδές, βλακώδες και ριψοκίνδυνο". Σπουδαία διαφήμιση, τώρα θα το δούμε. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Star Wars Rebels: Season 4

Μας έχουν προετοιμάσει για "Mandalorian Game of Thrones". Καθόλου κακή περιγραφή για animation σειρά στην 4η χρονιά της. Το 'Rebels' θα συνδεθεί και με το εξαιρετικό 'Rogue One' και συγκεκριμένα - τουλάχιστον σε πρώτη φάση - με τον Saw Guerrera. - Ιωσηφίνα Γριβέα