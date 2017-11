3 ταινίες και 3 σειρές για το ΣΚ σου

Είτε μείνετε μέσα για σειρές είτε έχετε όρεξη για σινεμά αυτό το ΣΚ, σας έχουμε καλυμμένους. Κάθε Παρασκευή θα διαλέγουμε ταινίες και σειρές που ανοίγουν αυτό το τριήμερο (ή ίσως και λίγο νωρίτερα) και αξίζει να τσεκάρουμε.

Ταινίες

Thor: Ragnarok

Αν οι ταινίες της Marvel πρέπει να ακολουθούν λίγο ως πολύ το ίδιο πατρόν, τουλάχιστον ας είναι όλες τόσο διασκεδαστική όσο αυτή. Φτιαγμένο με πολύ κέφι, καρδιά και χιούμορ από τον σταθερά πολύχρωμο νεοζηλανδό σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι (ο οποίος διαθέτει μια από τις πηγαία διασκεδαστικές φιλμογραφίες που μπορείς να βρεις σήμερα εκτός Χόλιγουντ), αυτό το σίκουελ, έτη φωτός καλύτερο από τα προηγούμενα φιλμ 'Thor', εκμεταλλεύεται στο έπακρο την κωμική φλέβα του Κρις Χέμσγουορθ, αναζωογονεί πλήρως τον Μαρκ Ράφαλο ως αξιαγάπητο κατσούφη Χαλκ, και στέλνει τους ήρωές του σε μια διαπλανητική περιπέτεια που στο μεγαλύτερο μέρος της θα σου ζωγραφίσει διάπλατο χαμόγελο στο πρόσωπο. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η ταινία κυκλοφορεί από τη Feelgood.

The Killing of a Sacred Deer

Ο Γιώργος Λάνθιμος, σταθερά με τον Ευθύμη Φιλίππου μαζί του στο σενάριο, επιστρέφει πιο κοντά στις εφιαλτικές οικογενειακές δυναμικές του 'Κυνόδοντα' από όσο έφτασε έκτοτε. Στο βραβευμένο στις Κάννες 'Ελάφι' συνεχίζει την πολύ πετυχημένη συνεργασία του με τον Κόλιν Φάρελ (αν και την παράσταση κλέβει ξεκάθαρα ο Μπάρι Κίγκαν στο ρόλο του διαβολικού έφηβου Μάρτιν) στήνοντας γύρω του ένα κλειστοφοβικό θρίλερ εκδίκησης που ανασυστήνει θεματικές αρχαιοελληνικής τραγωδίας μέσα από αισθητική που παραπέμπει στον Κιούμπρικ. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η ταινία κυκλοφορεί από τη Feelgood.

Success Story

Ο Νίκος Περάκης κάνει καλές ταινίες. Το 'Success Story' είναι περίφημη αφορμή για τη συγκεκριμένη υπενθύμιση. Έξι χρόνια μετά τις 'Σειρήνες στο Αιγαίο', τη 14η ταινία στην ιδιοσυγκρασιακή φιλμογραφία του, ο τίτλος ειρωνεύεται την αυταπάτη - ή σκέτα απάτη καλύτερα - στην οποία η ελληνική κοινωνία έχει πια εκπαιδευτεί μετά από επτά χρόνια κρίσης. Οι παθογένειές μας που τόσο καλά ξέρει να αφουγκράζεται ο σκηνοθέτης - ιδανικός για το σενάριο της Κατερίνας Μπέη - καθρεφτίζονται στο διαταξικό θρίλερ της ερωτικής, άνισης σχέσης μεταξύ του εύπορου ψυχιάτρου Παναγή Πάνδωρα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) και της ανερχόμενης πλην όμως ζορισμένης νεαρής ηθοποιού, Τζορτζίνας Τζελέπη (Φιόνα Γεωργιάδη). Ο σφοδρός τους έρωτας θολώνει την κρίση και προδίδει τις φιλοδοξίες τους, για να δώσει τη θέση του σε ένα ψυχογράφημα συνωμοσίας και ίντριγκας, με παρόντα - έστω και λιγότερο έντονα σε σχέση με άλλες του δουλειές- τα στοιχεία γκρίζας, καυστικής κωμωδίας που έχουμε αγαπήσει από τον Έλληνα δημιουργό. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η ταινία κυκλοφορεί από την Odeon.

Σειρές

Alias Grace

Μετά την επιτυχία του βραβευμένου με Emmy 'Handmaid's Tale', άλλο ένα βιβλίο της Margaret Atwood διασκευάζεται για τη μικρή οθόνη. Το 'Alias Grace' βασίζεται στην αληθινή υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια απομακρυσμένη πόλη του Καναδά το 1843. Με Sarah Gadon, Anna Paquin, Zachary Levi και David Cronenberg (ναι, αυτός που κατάλαβες). Μίνι σειρά έξι επεισοδίων. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

The Girlfriend Experience

Πέρσι μπήκε στο top20 μας. Φέτος θα μας στερήσει τη Riley Keough, αλλά θα μας δώσει δύο καινούριες πρωταγωνίστριες, την Anna Friel που αγαπήσαμε στο 'Pushing Daisies' και την Carmen Ejogo που είδαμε πιο πρόσφατα στο εξαιρετικό θρίλερ 'It Comes At Night'. Το 'Girlfriend Experience του Steve Soderbergh θα μοιραστεί μεταξύ Washington και New Mexico, και θα βάλει την πολιτκή στο παιχνίδι. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά επιστρέφει στις 5/11.

SMILF

Η Frankie Shaw κέρδισε βραβείο για τη μίνι ταινία της 'SMILF' και τελικά είπε να την αναπτύξει σε σειρά. Ημι-αυτοβιογραφική dramedy για μια νεαρή μητέρα που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ μητρότητας, καριέρας και προσωπικής ζωής. Με Rosie O'Donnell και Connie Britton. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά επιστρέφει στις 5/11.

Shameless

Οι Gallagher και η γειτονιά τους στο νότιο Σικάγο θα νιώσουν την εκλογή του Trump, κυρίως σε σχέση με την αντι-μεταναστευτική πολιτική που θα στερήσει δουλειές δικές τους και στο περιβάλλον τους. Στο μεταξύ ο Frank είναι νηφάλιος πια, ζούμε για να το δούμε (και να μην το πιστέψουμε). - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά επιστρέφει στις 5/11.