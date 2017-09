Star Wars: Ο BB-8 γνωρίζει τη Σκοτεινή Πλευρά

Το 'Star Wars' επιστρέφει το Δεκέμβριο και εδώ και τρεις μέρες μας το υπενθυμίζει με επίθεση από cuteness. Ο επίσημος λογαριασμός του 'Star Wars' στο Twitter δημοσίευσε τρία μικρά animated βίντεο με πρωταγωνιστή τον ΒΒ-8 και εμείς λιώσαμε.

Στο πρώτο βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ο BB-8 γνωρίζει το evil twin του ΒΒ-9Ε. Εδώ να πούμε ότι το παρατσούκλι που είχαν δώσει οι συντελεστές στον κακό ΒΒ κατά την διάρκεια των γυρισμάτων ήταν BB-H8 (hate). Στο βιντεάκι λοιπόν, ο BB-8 πρωτοβλέπει το αδερφάκι του και είναι πολύ χαρούμενος, ο BB-9E όμως τον γράφει και κοιτάει αλλού. Ο BB-8 τον περιεργάζεται και θέλει να παίξει μαζί του, αλλά ο BB-E9 αρχίζει να τον κυνηγά με αποτέλεσμα να κοπανήσει πάνω στον τοίχο και να χάσει το κεφάλι του. Φυσικά ο καλοσυνάτος ΒΒ-8 του το ξαναβάζει, o BB-9E όμως έχει ακόμη άγριες προθέσεις και ο BB-8 την κάνει με ελαφρά.

Για το BΒbawl θα περιμένουμε ως την ταινία.

Στο δεύτερο βίντεο της Κυριακής ο BB-8 δείχνει από τον προσωπικό του προβολέα τα κατορθώματα του R2-D2 στα φιλικά του ρομπότ. Εκείνη την ώρα ο R2-D2 περνάει κουλ και αεράτα από πίσω τους και τα ρομποτάκια τον βλέπουν και αρχίζουν να χοροπηδάνε από χαρά. Η αλήθεια είναι ότι ο BB-8 έχει κλέψει τη ρομποτική δόξα από τον R2-D2, αλλά αυτό το βίντεο μπορεί να συμφιλιώσει τα συναισθήματα των φαν του 'Star Wars' που θέλουν να αγαπήσουν τον BB-8 χωρίς να νιώθουν ότι προδίδουν R2-D2. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο BB-8 είναι μεγάλος φαν του R2-D2 και τα πράγματα έρχονται σε ισορροπία .

The droid the droids are looking for. #StarWarsBlips pic.twitter.com/H00dgppDvR