Το τρέιλερ του 'Last Jedi' είναι εκρηκτικό (και γεμάτο σπόιλερ)

Ο σκηνοθέτης του 'The Last Jedi' Rian Johnson ('Looper', 'Breaking Bad') βάδιζε στα χνάρια μυστικότητας του J.J. Abrams.

Ακόμα και όταν τον είδαμε να χαίρεται σαν παιδί ανάμεσα στους φαν στο Star Wars Celebration στο Ορλάντο όπου βρεθήκαμε για να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια του franchise, η αντίστασή σου στα spoilers ήταν εντυπωσιακή. Άνθρωπος είναι κι αυτός όμως κι έσπασε.

Μπορείς να δεις το παρακάτω τρέιλερ, μπορείς και να ακολουθήσεις τη συμβουλή του μένοντας μακριά εάν δε θες να γνωρίζεις το παραμικρό.

Μην πεις ότι δε σε προειδοποίησε (-σαν).

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.



But it’s gooooood..... https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) 8 Οκτωβρίου 2017

More stuff is coming, that's the nature of the beast. But I fully endorse avoiding everything you can from now till December! https://t.co/G9D8qtq5w4 — Rian Johnson (@rianjohnson) 10 Αυγούστου 2017

May the Force be with you:

* Το 'Star Wars: The Last Jedi' θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Δεκεμβρίου στις ελληνικές αίθουσες.