Το τρέιλερ του ‘Last Jedi’ γίνεται 8-bit και ο σκηνοθέτης εγκρίνει

Τα τρέιλερ έχουν αποκτήσει πλέον δική τους διάσταση για τη βιομηχανία. Στο εκνευριστικό σημείο δηλαδή, που έχουμε πλέον teaser για την πρεμιέρα τους και μικρό προ-teaser μέσα στο ίδιο το τρέιλερ πριν πατήσουμε το play. Όταν λέγαμε ότι το μοντάζ ενός καλού τρέιλερ είναι τέχνη από μόνο του δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό, αλλά το κέρδος που παίρνουμε τουλάχιστον είναι η επεξεργασία που κάνουν οι φαν μετά την πρεμιέρα.

Μετά το 8-bit βίντεο του ‘Stranger Things’ που ξεχωρίσαμε, ήταν σειρά του ‘The Last Jedi’ να μεταμορφωθεί σε βίντεο ολίγων bit από τον λογαριασμό Youtube, JoBlo Videos. Την πρεμιέρα του τρέιλερ τη ζήσαμε από κοντά στο Ορλάντο όπου βρεθήκαμε για το Star Wars Celebration και τα 40 χρόνια που έκλεισε το franchise και ένα σοκ το πάθαμε μαζί με τους υπόλοιπους φαν,

Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο 8-bit Luke δεν είναι τόσο επιβλητικός στην εκπαίδευση, όσο ο κανονικός.

Thumbs up και από τον Rian Johnson, σκηνοθέτη της ταινίας και πιο χαριτωμένα αποσβολωμένου οικοδεσπότη πάνελ στο Celebration.

