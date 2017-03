Από David Fincher μέχρι Fargo: 12 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Πειρατές, εξωγήινοι, μυθικά πλάσματα, πεδία μάχης, παλαιστές και πολλά άλλα. Για να δούμε τι θα δούμε.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Ο Jack Sparrow επιστρέφει με νέα παρέα (υπόψιν ότι μένουν σίγουρα άλλες 2 ταινίες), αλλά γνωρίζουμε ότι μαζί του θα επιστρέψουν και ο Will με την Elizabeth. Δεν είχαμε καταλάβει πόσο θα μας έλειπαν πριν δούμε ταινία χωρίς την παρουσία τους, αλλά έρχεται ξανά η ώρα.

Πρεμιέρα: 25 Μαΐου

Alien: Covenant

Το franchise του 'Alien' συνεχίζεται με έναν επικίνδυνο, αχαρτογράφητο παράδεισο που ανακαλύπτει ένα περίπου ανυποψίαστο πλήρωμα.

Πρεμιέρα: 19 Μαΐου

Okja

Ο Joon-ho Bong των 'Snowpiercer' και 'The Host' επιστρατεύει Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano και Steven Yeun για την ιστορία της νεαρής Mija. Ένα κορίτσι που θα κάνει τα πάντα για να μην επιτρέψει μια πολυεθνική να πάρει μακριά τον πιο πολύτιμο της φίλο - ένα τεράστιο ζώο που ονομάζει Okja.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix

War Machine

Brad Pitt, Tilda Swinton και Ben Kingsley σε μια σάτιρα για τον πόλεμο της Αμερικής με το Αφγανιστάν και τους ανθρώπους που έτρεχαν την καμπάνια του.

Πρεμιέρα: 26 Μαΐου στο Netflix

Guardians of the Galaxy

Οι A-holes αποκτούν άλλο ένα μέλος στην οικογένεια. Ή και δύο; Η Nebula φαίνεται να ενώνει τις δυνάμεις με τους πρώην άσπονδους εχθρούς της, ενώ ο Kurt Russell πετάει ένα Luke, I am your father για να έχει ο Peter Quill να πορεύεται.

Πρεμιέρα: 4 Μαΐου

Bright

Ο Will Smith σηκώνει το σπαθί του για να πολεμήσει ορκ και ξωτικά σε έναν παράλληλο κόσμο που και τα δύο είδη συνυπάρχουν με τους ανθρώπους από την αρχή του κόσμου.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix

Sand Castle

Nicholas Hoult και Henry Cavill σε πολεμική ταινία για δύο στρατιώτες που προσπαθούν να προστατεύσουν ένα μικρό χωριό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Πρεμιέρα: 14 Απριλίου

Fargo

Άλλη μια αιματηρή σεζόν για τη Μινεσότα. Θυμίζουμε ότι αυτός ο κύκλος θα έχει Ewan McGregor σε ρόλο δίδυμων, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead και David Thewlis, άρα είναι ήδη ακόμα καλύτερη από τους δύο τέλειους προηγούμενους τίτλους.

Πρεμιέρα: 19 Απριλίου

Five Came Back

Ο Steven Spielberg, ο Francis Ford Coppola, ο Guillermo del Toro, ο Paul Greengrass και ο Lawrence Kasdan συζητούν την επίδραση του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στο σινεμά.

Πρεμιέρα: 31 Μαρτίου στο Netflix

Dark

Το 'Stranger Things' φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για το γερμανικό 'Dark', μόνο που το δεύτερο φαίνεται πιο δυσοίωνο και dark (lol) από το πρώτο. Στις σειρές που θέλουμε να τσεκάρουμε το '17.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix

G.L.O.W.

Από την Jenji Kohan των ‘Weeds’ και ‘Orange Is the New Black’, με Alison Brie στον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας άτυχης ηθοποιού που προσπαθεί να μπει στο καστ μιας σειράς για αθλήτριες πάλης, με σκοπό να πάρει μπρος η καριέρα της. Μυρίζουμε χιτ. Στις σειρές που θέλουμε να τσεκάρουμε το '17.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix

Mindhunter

.Μετά το ‘House of Cards’, ο David Fincher θα μας δώσει και το ‘Mindhunter’, μια σειρά βασισμένη στο βιβλίο ‘Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit’ των John Douglas και Mark Olshanker, με θέμα πράκτορες του FBI που μιλούν με κατά συρροή δολοφόνους ελπίζοντας να λύσουν έτσι τρέχουσες υποθέσεις. Πρωταγωνιστές ο Hold McCallany και η Anna Torv που μας έχει λείψει τρομερά από το τέλος του ‘Fringe’. Στις σειρές που θέλουμε να τσεκάρουμε το '17.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix

Ducktales

Οι Παπιοπεριπέτειες επιστρέφουν με Danny "Abed" Pudi κι ο Ben "Jean-Ralphio" Schwartz, και πάνω απ'όλα, τον Scrooge θα τον ερμηνεύει ο 10ος Doctor αυτοπροσώπως, ο David Tennant.

Πρεμιέρα: Καλοκαίρι 2017